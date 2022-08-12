選秀大年瑜亮情結第二季 康寧漢vs.格林很有看頭

相較於今年選秀整體深度是公認的小年，上季新秀則堪稱近年素質相幫整齊的一梯，樂透區的多名球員經過一季的磨練後，明顯可以察覺到誰擁有成為球隊基石的潛力，前十順位中更有高達七位在菜鳥年就展露出具備這樣子的條件。

其中不乏去年的狀元康寧漢(Cade Cunningham)、榜眼格林(Jalen Green)也是名列在內。 一邊是在大學賽場上席捲眾多個人獎項的全能控球，一邊則是發展聯盟培訓計畫中閃燃隊的代表作品，康寧漢和格林各自背負著外界的期待與壓力展開了職業生涯，這同時也是聯盟限制高中跳級規定後，來自NCAA過水一年的傳統道路與新銳的菁英培訓路線之間的對決。

狀元、榜眼悲慘開季 差點被譏為水貨

康寧漢(左)和格林(右)兩人在NBA的起步都是步履蹣跚，可能嚇壞了活塞和火箭球迷，一時誤以為球隊選到了水貨。 2021-22 Panini

康寧漢在大學時期坐擁各種新人王，分區年度球員與第一隊的獎項，得分後衛的體型，能攻擊能控場的球風，是聯盟近年罕見的高控球人才，無疑是百廢待舉的活塞用來打造球隊的核心選項。相較於體能勁爆，進攻為主的純得分好手格林，康寧漢更像各種技術全面開發的NBA ready素材，活塞不去賭格林的高風險高報酬，選擇將康寧漢納入麾下是制服組當時正確的判斷。

然而，康寧漢卻經歷了糟糕的新秀開季，從體測縮水的身高條件(過往宣稱6尺7吋，聯盟體測則是6尺6吋)，到場上荒腔走板的演出，選秀大年的狀元招來排山倒海的輿論壓力。康寧漢的生涯前兩戰肯定會是他記取震撼教育的災難級表現，投籃總計22投3中，三分球14投盡墨。當時的康寧漢在場上宛若遊魂，投籃的時機點不佳，出手力道偏移得離譜，與隊友溝通不良的走位重疊，無法有效發動擋拆去組織進攻與突破取分，靠近籃框的終結能力也是差了些。

到了第三戰他雖然首度拿下雙位數的18分，但三分球依然慘兮兮的7投1中，直到第四場三分球7投3中，投籃17投6中，已經是他相對好的表現了，只是過往大學時期高達40%的三分球命中率，在去年開季的康寧漢身上看不到那種帶給對手的壓迫感。康寧漢的第一個完整月份在起起伏伏與適應中，場均出賽32分鐘繳出了14.6分6.5籃板4.7助攻，投籃命中率36.9%，三分球命中率僅28.6%。

而格林也不遑多讓的令人搖頭，一是火箭全員就像散沙，二是格林節奏整個不在狀態內，雖然生涯第三戰就狂飆30分，三分球10投8中，不過就像骰子骰到六一樣，第一個月其餘五場球賽總計才投進四顆，三分球命中率平均下來僅有28%，兩分球33%，場均13分4籃板3助攻。

格林特色鮮明 明星週後火力全開

火箭在季後把場均得分最高的伍德換到獨行俠，球隊重建將以格林為核心，這也讓他在新球季應該有更多的開火權。 2021-22 Panini 球員卡

不過格林不同於康寧漢倒是很早就打自己的特點，體能勁爆，連續得分爆發力驚人，但是卻相當不穩定，直到明星週後一切有了變化。在火箭擁有大量進攻球權的格林進入二月以來火力全開，進攻端的才華洋溢真的看的見。 明星週後他就像換個人似的，連續三個月格林的得分都有所成長來到，16.5分、20.8分、28.6分的平均成績，兩分球命中率皆在44%，三分球命中率在38%以上。

在強大體能的根基下，格林的持球進攻，轉換攻擊，驚人得分天賦的竄出不禁讓人聯想起他的選秀模板可是年輕時期8號的老大布萊恩。火箭團隊的重建在休賽季仍沒甚麼重大進展，多半還是在換取選秀籤以佈局未來，預料新賽季格林會有更多的球權，他的得分能力勢必也會成為各隊不容小覷的威脅。

以戰養戰的主掌球隊 康寧漢倒吃甘蔗的表現

活塞在季後也把主將葛蘭特給換到拓荒者，球隊的未來將由康寧漢帶領一票年輕球員來開創。 2021-22 Panini 球員卡

對比於格林的特色鮮明，康寧漢則是看似甚麼都會一些，但面臨到更高強度的防守與對抗，卻又顯得甚麼都做不來，找不到特別亮眼的環節。好在活塞高層仍對康寧漢有耐心，加上戰績真的夠爛到也不是康寧漢一個人就能改變的大環境。

首年在沒有迫切的戰績壓力下，康寧漢歷經開季的慘況，兩三個月的適應後，以戰養戰，終於讓康寧漢逐漸打出信心，並慢慢找到和隊友搭配的節奏，些微浮現他大學時期的全能身影。連續兩個月康寧漢有著場均17分並有著約5籃板6助攻，三分球命中率回神來到38%左右的水平。明星賽後，他在三月更是打出個人單月最佳的22.9分7助攻5.9籃板，兩分以及三分球命中率分別達到48%，32%。

康寧漢整季出賽64場全勤先發，新人年成績單為17.4分5.6助攻5.5籃板，投籃命中率41.6%，三分球命中率31.4%，相信再給他時間，穩定度還有向上的空間。放眼新球季，活塞在今夏選秀大有斬獲，球隊重建雛型可以預見，活塞目標要超越23勝59敗應該是新球季低標。

康寧漢新一季預料將會有更多檔拆、空拋，或是開後門給空切的傳球機會，上季他和巴格利(Marvin Bagley III)的小組搭配還不錯，新一季將有小魔獸杜倫(Jalen Duren)也要加入戰線。除此之外，後場也多了體能勁爆的雙能衛艾維(Jaden Ivey)能夠分擔責任。無論是康寧漢個人的持續提升，或是活塞團隊的進步，新賽季康寧漢的表現將足以檢視這支球隊重建的步調是否正確。

雖然選秀大年的狀元與榜眼間的競爭，第一個月起就被最終的暴龍新人王巴恩斯(Scottie Barnes)給比了下去，但是康寧漢、格林各有特色的天賦也確實於球季中不同階段給展現出來。面對即將到來的二年級生涯，只要不碰上嚴重撞牆期，看好康寧漢、格林的表現會是精彩的一季。

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