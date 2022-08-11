黃蜂球星遭逮、諸事不順 能否靠老教頭穩舵？

黃蜂球星布里吉斯（Miles bridges）因為家暴案被逮捕，一下子打亂了黃蜂的季後補強步調。而先前預定接任總教練的亞特金森（Kenny Atkinson）臨時變卦，逼得球團緊急找來熟悉的老教頭克里佛（Steve Clifford）救火，諸事不順的黃蜂能否就此穩住陣腳？

這個休賽季，黃蜂躍上媒體版面的新聞多半都不是好事。哈瑞爾（Montrezl Harrell）在五月因為持有大麻被捕，接著布里吉斯爆發家暴案，然後葛拉罕（Devonte’ Graham）在七月因酒駕被逮。雖然哈瑞爾和葛拉罕已不再是黃蜂球員，三人之中只有布里吉斯的狀況會直接影響到球團，但黃蜂遇到的麻煩還不只這些。

連續兩年在附加賽出局之後，黃蜂就火速地砍了執教四季的博雷戈（James Borrego），準備重整教練團，不料找來的亞特金森居然反悔。而績效一路下滑，接下來年薪卻衝破三千萬的海瓦德（Gordon Hayward），目前也還沒有辦法交易出去。眼見自由市場已經快要沒有大魚了，黃蜂仍是沒有出手，一切仍是靜悄悄。

黃蜂前鋒海瓦德(左)近年狀況下滑，但未來兩季還要領6150萬美元的高薪，黃蜂想要將他交易出去卻是乏人問津。 歐新社資料照片

這些發展對黃蜂來說很令人沮喪，畢竟他們早早就打算大刀闊斧地想要重整旗鼓，結果沒想到每一步棋都出現意外的變數。想找的新任總教練，不來。想續簽的自家球星，被捕。想要甩脫的負資產，還在。想換來的大咖自由球員，至今仍是沒譜。

黃蜂上次打進季後賽已經是2016年的事了，更已經二十年沒有突破首輪。自從小鮑爾（LaMelo Ball）加盟之後，黃蜂每年都多拿十勝，但連兩季只能排在第十。從2020年的23勝一路進步到上一季的43勝，然而在東區實力也同步增強的情況下，黃蜂依舊與季後賽無緣。

黃蜂控衛小鮑爾是天賦異稟、才華洋溢的年輕好手，如果黃蜂沒能幫他找到好隊友將是相當可惜的事。 歐新社資料照片

若布里吉斯無法順利回歸，加上季後這一系列的補强動作無法到位，代表黃蜂很有可能將以退化版的陣容挑戰新季。在沒有加薪添柴的情況下，黃蜂想要衝出東區群雄的包圍網，可能得要仰賴重組之後的教練團。

乍看之下，找回老教頭克里佛，很難說是反敗為勝的奇著，他在魔術的最後一季只拿下21勝，失業已經一年的他，也很難預期能夠在新季回春。然而，回鍋的克里佛確實有可能帶領黃蜂打出新局。

克里佛於2013-2018曾在黃蜂(山貓)執教5個球季，2018-2021年則是在魔術帶兵。黃蜂在風雨飄搖之季，緊急把他找回來當救火隊。 歐新社資料照片

若以克里佛過去的執教經歷來看，他在首年蜜月期的表現都很驚人。在黃蜂第一年就把戰績從21勝拉到43勝，把黃蜂帶回睽違三年的季後賽，那還只是他第一年擔任NBA總教練。而後來他在奧蘭多的第一年更神，把爛了六年的魔術從25勝拉上42勝，成功重返季後賽。

雖然黃蜂上季已經是43勝等級的球隊，克里佛不太可能再現奇蹟式的戰績跳升，但他第一年帶隊的神話仍是令人期待。

除了第一年蜜月行情的加持，過去的克里佛也有能力整治手上既有的材料，重新擺出一桌充滿吸引力的菜色。帶領現有的班底，打出更出色的戰績，這是他過去的招牌。如果黃蜂這個夏天沒有更進一步的動作，必須要以既有的陣容再戰一季，或許克里佛確實是個不錯的選擇。

這兩天黃蜂公布的簽約消息都是新任的教練團成員，而這兩名年輕的助理教練，過去在球員發展以及基本訓練上都有實績。黃蜂也許在球員上沒有什麼大升級，甚至在教練團名單上也沒有大師加持，但在老教頭克里佛的掌舵之下，這支動盪不安的球隊在新季還是有可能穩住陣腳，衝擊久違的季後賽。