強力變速球大升級 阿坎塔拉進化成怪物級巨投

馬林魚隊的阿坎塔拉(Sandy Alcantara)無疑是今年竄升最快速的投手，原本就已是陣中王牌的他，今年直接躍升國聯塞揚獎最大熱門。他的1.88防禦率與平均每場7.2的投球局數，都是怪物級的數據，而讓他進化成怪物級巨投的最大關鍵就是他的那顆超強力變速球。

阿坎塔拉可能是基特(Derek Jeter)擔任馬林魚執行長期間所換來最有價值的球員。2018年他被紅雀隊交易到馬林魚，隔年就入選明星賽，而去年已繳出205.2局、3.19防禦率的王牌級成績，沒想到今年竟然還能更上一層樓。他目前的數據不但是國聯塞揚獎第一領跑者，甚至還具MVP的級別，因為他6.0的bWAR值不但領先國聯投手，連打者都贏不了他。而他的1.88防禦率也是國聯第1，158.1投球局數為全聯盟榜首，0.93WHIP則為全聯盟第4。

阿坎塔拉158.1的投球局數遙遙領先第2名諾拉(Aaron Nola)的144.2局，這耐投程度在先發投手承擔局數每況愈下的當今相當難能可貴。大聯盟先發投手平均每場的投球局數已從2014年的5.97下滑到2020年的4.78，今年則小幅回升到5.17。而阿坎塔拉今年平均每場先發竟然可投7.2局，2014年之後只有克蕭(Clayton Kershaw)和普萊斯(David Price)能超過這數字，且兩人同時都是在2014年辦到的，現在先發投手吃局數的能力早已不比當年，因此實在有如怪物。

阿坎塔拉不是強力三振型投手，但卻能非常有效率地讓打者出局，進而吃下大量的局數。 美聯社

能讓阿坎塔拉投得如此長的秘訣在於精簡的用球數，他平均每局只用14.24球，為國聯第1。他的三振率並不高，只有8.0，甚至比他前兩季都低，但就是有辦法讓打者出局。而能讓他投得這麼省的武器就是他拿手的伸卡球。阿坎塔拉是個火球男，他的四縫線速球平均97.8英里為全聯盟第2，僅次於柯爾(Gerrit Cole)，伸卡球平均97.5英里則排第1。他的伸卡球快速且犀利，這讓他的滾飛比1.89排在全聯盟第4。根據Fangraphs網站的數據，他的伸卡球在今年的效率是全聯盟第3。

而本季阿坎塔拉的變速球效能已超越他的伸卡球了，同樣根據Fangraphs網站數據，他的這顆變速球效率排名全聯盟第1。也難怪變速球已取代去年的伸卡球，成為阿坎塔拉今年最常用的球種，比率從去年的23.3%提升到27%。不過他的球種用量相當平均，排在變速球之後的是四縫線速球的25.3%、伸卡球的24.6%、滑球的23%。去年阿坎塔拉的變速球並沒有投得如此出色，但今年他的變速球橫向變化幅度增加，讓打者的揮空率由去年的30.8%提升到36%，這也是他最能夠讓打者揮空的球種。

除了能讓打者揮空外，若打者今年有幸打到阿坎塔拉的變速球也不容易打好，這反映在滾地球的數據上。今年阿坎塔拉的變速球有70.37%的機率會被打成滾地球，已經快跟他伸卡球的74.48%一樣高了。而去年他的變速球造成滾地球的機率只有57.24%，顯示今年提升的幅度相當顯著。這也讓他的被全壘打率由去年的0.92%大幅下降到0.45%，且排名全聯盟第2低；被打強勁球的機率由29.3%下降到26.6%，排全聯盟第8低；出色擊球由6.1%下滑到5%，為第5低。

阿坎塔拉的變化球和伸卡球都能造成大量的滾地球出局數，他在158.1.1局的投球中僅僅被打8支全壘打。 美聯社

阿坎塔拉的這顆變速球可稱作超強力變速球，因為平均球速可達91.7英里，最快甚至可達95英里。你可曾看過95英里的變速球？這根本比一票投手的快速球還要快了！他的變速球就是有如此神奇的魔力，不但揮空率比他的滑球還要高，又可以像伸卡球一樣製造大量滾地球，頻頻讓打者出局，同時也讓他用球更加精簡、投得更長，進而成為獨樹一格的新巨投。