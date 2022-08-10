中職／職籃交易玩到瘋狂 職棒不該一灘死水

職業運動賽事討論在台灣非常盛行，除了球員、球隊表現及賽事分析外，選秀及交易也是令球迷很有興趣的兩個議題。選秀會一直以來是中職季中的大事，從選前的球員報告，選後的評比，甚至多年後的檢視，都是流量的關鍵。至於交易方面，各種「Rumor」更是話題的來源，球迷總是期待哪隊會有神操作。可惜的是雖然每年都有交易傳聞出現，但總是郎有情妹無意。

回顧中華職棒歷史，總共只出現25次交易，台灣大聯盟則是11次。中職最熱鬧的一季是在2010年，這年總共出現4起交易，其中受到假球案波及的兄弟象發動3次，一口氣換來黃仕豪、郭健瑜、王建勛、李風華及石彥緯；另1次則是轟動棒壇的重磅交易，興農以250萬將張泰山賣到統一。不過前次有出現交易案已是9年前的事，2013年季末獅隊用二軍勝投及防禦率雙冠王蔡璟豪，向Lamigo桃猿換來左投林家瑋。

這幾年中職其實都有出現過交易討論或傳聞，其中在職籃已有經驗的富邦，過去就拋出願意交易胡金龍，今年則是想換游擊手，但沒有其他球團願意幫悍將解套。另外統一也曾傳出希望補強牛棚投手或外野手，兄弟想換捕手等，不過最後都僅止於樓梯響，沒有任何交易發生，現在的市場猶如一灘死水。

如果交易盛行，胡金龍大可喊出「Trade Me」，不致於白白浪費兩年光陰，現在可能已是百轟百盜的球員了。 聯合報系資料照片

在國外普遍認為職業運動是商業行為，為了尋求球團最大利益，大多數球員都可成為交易籌碼。對於球員而言，換個環境有時也能多些上場、奪冠機會，球員交易很有可能成為雙贏的局面。在台灣則是多了人情考量，因此不太願意洽談換人，另外可能原因在於容易有資敵迷思，產生自己不用，更不想讓對方得利的想法。還有就是許多球團認為可以從農場找人，或等季中選秀補強即可，不需要把可用之兵拱手讓人。因此球隊會站在保護自己的立場，而不是站在大環境的角度思考。

原以為台灣球團不愛好交易，但出乎意料的是近三年才成立的職業籃球，無論是P. LEAGUE+或T1 LEAGUE，對於交易的執行都非常得心應手，而且具有話題性，搶佔不少版面。像是中信特攻進行球員及選秀權交易後，不但清出空間來網羅旅外球員，還賺進350萬，他們的對象包含台鋼獵鷹及全家海神，前者用錢買來主力球員，後者可能投資前沒詳閱公開說明書，最後白忙一場；領航猿則是為了換血，連續兩年用球員換選秀籤，今年首輪一口氣網羅三位好手；富邦勇士則有主力球員喊出「Trade Me」，但竟換到未來之星還加上選秀權。

職籃將交易發揮到最淋漓盡致的部份，卻是中職最陌生的選秀權交易，中職33年歷史中一次都沒有。唯一將選秀權拿出來討論的是在2014年底，有球團希望用隔年的第一輪選秀權，跟中信兄弟交易甫歸國的倪福德，不過因黃衫軍拒絕而作罷。台灣職棒史上，僅有台灣大聯盟出現一次選秀權交易，當年嘉南勇士用第三輪籤跟高屏雷公換人，後來雷公這輪選走球星黃龍義，雖可能是當年聯盟運作的結果，但這個交易算是經典。可惜中職至今還沒有任何操作，少了許多製造話題的機會。

台灣職棒歷史上只有一次選秀權交易，高屏雷公用敗戰投手換第三輪籤，但最後選到黃龍義，堪稱經典之作。 聯合報系資料照片

今年許多球隊陣容上都碰到人手不足的問題，包含富邦野手的殘缺、統一外野的傷兵問題、中信的投手荒等。但現階段各隊都只能苦等季中選秀球員、傷兵歸隊或洋將到任。若是在國外職棒，球團勢必早就透過交易來解決問題，雖然不可能換到戰力滿點，但至少球隊可以排出更完整的出場名單，增加球賽的精采度，更會讓球隊競爭更為激烈。

交易案從傳言到官方宣布，總是充滿話題，若能完成交易，球員可能增加了上場機會，球團則了多了可用之兵，實在應該多納入考量。富邦、中信及未來的台鋼，都是同時經營職棒及職籃的企業，在職籃都已有交易的經驗，或許未來可以比照辦理，改變陣容後也有更多選擇，同時讓中職有更多的話題。