U12中華隊四大左投各有特色 教頭賴朝榮怎麼看？

中華隊在U12世界少棒錦標賽榮獲季軍，巧合的是，9場比賽都由左投手先發，吳聖智、高品瀚、簡紹翔、柯邵捷四人特色各有不同，來看總教練賴朝榮的看法。

65歲的賴朝榮是棒壇資深教練，自中山國中、忠孝國小一路奉獻，高志綱、林威助、戴培峰、古林睿煬都是他的子弟兵，早期曾培養出林威助，近兩年則是林丞宥、鄭右宏等左投，他直呼好的左投「可遇不可求」，而今年中華隊陣中就有5名左投，其中吳聖智、高品瀚、簡紹翔、柯邵捷都擔綱先發，莊博淵則是以打擊為主。

賴朝榮培育出不少好手，古林睿煬(中)就是他的子弟兵。 中華棒協／提供

扛下四場先發的吳聖智無疑是頭號王牌，因父親是台中市桐林國小教練吳宗岳而踏上棒球路，自小一就開始打球，之後轉學到大仁國小進入體育班，大型動作是吳聖智最明顯特色，賴朝榮說，吳聖智完全伸展的動作相當霸氣，打者攻擊的時間差難抓，目前最快球速115公里，均速約110至115公里，變化球犀利、角度大，目前身高夠，但比較瘦，若能將身體素質練更好，未來性當然會更好。

吳聖智完全伸展的動作相當霸氣，在少棒階段較少見。 中華棒協／提供

二號先發高品瀚來自屏東縣復興國小，屬於剛猛型投手，賴朝榮提到，他動作較小，屬於一般野手型，擺臂後直接壓下去，尾勁犀利，球會鑽，最快球速有120公里，條件很好，如此潛力就看國中教練怎麼再提升，未來可望往投手發展。

自替補名單擠進正選的簡紹翔則來自台東縣豐田國小，能夠進入正式名單，賴總坦言，簡紹翔的兩段式動作較特殊，正是他想要的選手，「他啟動後再壓下來，這種兩段式投法比較少見，爆發力好，落差大，打者不好抓節奏，球速約有105至110公里之間。」

至於出身自台中市力行國小的柯邵捷則是均速約105公里，賴朝榮指出，他的球較單純，變化球不錯，不過直球較一般，到國中之後還要再多磨練。

8戰都以左投先發，賴朝榮表示，這四人是狀況較好的投手，並非刻意安排左投，像是球速最快(127公里)的右投手陳瑞鑫也不錯，但比賽剛開打時手還有傷，因此才沒讓他登板，只能說，今年國小優質左投不少，讓中華隊有更多調度空間。