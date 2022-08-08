交易大限後見真章 進入鬼月洋基迎來最大考驗

今年交易大限倒數計時的熱鬧與震撼程度，套句老司機都懂的廣告台詞，絕對堪稱是「大聯盟史上最大宗交易上線啦！」年紀輕輕就被媒體譽為泰德．威廉斯（Ted Williams，大聯盟史上最後一位四成打者）再世的超巨星索托（Juan Soto）被國民交易到暫居外卡第二的教士，還捎帶了明星一壘手貝爾（Josh Bell）。一時間眾星雲集，只等小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）傷癒復出的教士成了最吸睛的球隊。由小塔提斯、索托（以.900 OPS暫居國聯第六）、馬恰多（Manny Machado，OPS .881，第七）跟貝爾（OPS .880，第八）所組成的教士黃金打線，未來會跟擁有「鑽石陣容」的宿敵道奇碰撞出什麼樣的火花？有不少媒體甚至已經宣稱，這兩隊的季後賽對決（如果發生的話）才是本季的「真．冠軍賽」。

且慢，大家討論教士討論得如此興高采烈，是不是不把我們原本冠軍呼聲最高、戰績獨走的堂堂之師洋基放在眼裡？別忘了洋基在這次交易大限也有不小的斬獲，而且最早開第一槍跟皇家換來新科明星外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）的也是他們。隨後洋基又接連弄來先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）跟兩員救援投手崔維諾（Lou Trivino）、艾佛斯（Scott Effross）以及去年中外野金手套獎得主貝德（Harrison Bader），筆筆交易都正中他們需求的靶心。各大媒體事後評論也都把洋基列為本次交易大限的最大贏家之一。

外野手班寧坦迪從皇家轉隊來洋基後馬上陷入小低潮，至今9場出賽打擊率僅.080、長打率.120。 美聯社

然而就在總管凱許曼（Brian Cashman）一刻不得閒，忙於補強投手跟外野陣容時，常勝軍洋基卻似乎開始洩了氣，七月份只以不上不下的五成勝率作收，進入八月更吞下本季頭一次四連敗，而且修理洋基的紅雀最新先發投手不是別人，正是剛被他們用來交易貝德的老戰友蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。如今洋基不但早已稱不上戰績獨走，在勁敵太空人僅以半場勝差緊追在後之下，連能否贏得美聯第一種子也大成問題。

不僅如此，洋基正面臨本季最大的考驗。從8月1日到8月23日止的21場比賽，對洋基來說場場都是硬仗。六隻對戰球隊水手、紅雀、紅襪、光芒、藍鳥及大都會除了紅襪之外全都是目前暫居季後賽席位的球隊，而且老對頭紅襪也絕非省油的燈。與此同時，近況堪憂的洋基從七月下旬開始只要碰上勝率過五成的球隊（太空人、大都會、水手、紅雀）全都勝少敗多。雖說美國人不來鬼月那一套，但今年的八月對洋基來說無疑是個不折不扣的鬼月。

洋基二壘手托瑞斯最近成了人體電風扇，明星賽後15場比賽60個打數就被三振20次，打擊率也低到.167，要他幫史丹頓扛第四棒實在是太沉重。 美聯社

場上失意，場下洋基也未必得意。雖說補進蒙塔斯放走蒙哥馬利一進一出還是加分，但洋基原本最想要的其實是投手最大獎——紅人王牌卡斯提歐（Luis Castillo），只不過一向惜新秀如金的凱許曼不像水手總管那麼願意下重本，只能眼睜睜看著卡斯提歐在洋基球場勇奪披上水手戰袍的首勝，這禮拜洋基打者還得在水手主場再面對一次他那凌厲的變速球。

不過洋基最大的問題還不是這位「路易斯」（卡斯提歐的名字）沒能到手，而是他們自己的路易斯——塞佛里諾（Luis Severino）也狀況堪憂。最近幾年一向以傷兵問題「聞名於世」的洋基上半季簡直健康得出奇，尤其是先發投手陣容。然而就在洋基確定收進蒙塔斯的同一天，七月中因肩膀不適高掛免戰牌的塞佛里諾也確定轉向60天傷兵名單。這一來塞佛里諾至少要休到九月中，也就是例行賽即將結束時。屋漏偏逢連夜雨。前三個月威風八面的兩位先發投手柯爾（Gerrit Cole）跟泰昂（Jameson Taillon）最近又不約而同踢到鐵板。前者自七月起防禦率上升到4.70，後者更飆升到5.76。尤其柯爾近三場先發全被打爆，防禦率高達7.00，嗜血的紐約媒體早已磨刀霍霍，紛紛指責這位史上最高薪投手沒有半點王牌的樣子。

看似穩固的先發投手陣容出現裂縫，凱許曼著意補強的外野也有如一拳打在棉花上欲振乏力。新換來的班寧坦迪簡直完美複製「黯然離隊」的賈羅成績，目前打了9場25個打數僅擊出2隻安打（幸虧還有8次保送）。同時間七月初一度打出好成績的外野手希克斯（Aaron Hicks）又開始「校正回歸」，已連續9場比賽29個打數完全沒有安打。就在洋基球迷為賈吉（Aaron Judge）的全壘打神蹟沾沾自喜時，站他左右兩側的這兩位「豬隊友」也正在拖累洋基。那麼被凱許曼寄予厚望的貝德呢？很抱歉，他的足底筋膜炎還沒好，最快也要到九月才能上場。

洋基中外野手希克斯(右)已經連9場出賽29個打數都沒有安打了，他在5月份時也曾陷入71個打數只有9支安打的窘境之中。 美聯社

前三個月洋基在賈吉、投出生涯年的投手柯特斯（Nestor Cortes）等人帶領下打出史詩級的戰績，頓時成為最受矚目的球隊。然而當上週一連串重大交易塵埃落定後，不再是媒體寵兒的洋基越打越跌跌撞撞，不禁讓人懷疑起他們的戰力是否不進反退。這一點恐怕就連洋基上下在內的所有人都始料未及。如今洋基的鬼門關——與美聯眾多強隊的正面對決已然開啟，洋基能否安然度過這一連串的難關，很可能就是他們爭冠實力的最佳試金石。