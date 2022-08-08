日職／辻発彦改造出不一樣的獅王 山賊兵團變身投手王國

太平洋聯盟持續維持混亂的戰局，暫居第一名的西武到第四名的樂天之間只有3.5場勝差（至8月6日為止），去年的優勝球隊歐力士以3場勝差排名第三，近期有機會再往上竄升。其中，已經連續兩年失去聯盟冠軍的西武獅隊本季逆勢上揚，繼2019年之後相隔3年再度稱霸居於有利的位置。

還記得幾年前的西武獅嗎？他們在2018-2019完成連霸，是隊史繼1997-1998年之後再度創下霸業。當時的西武完全靠打擊取勝，2018年（打擊率0.273、防禦率4.24）以及2019年（打擊率0.265、防禦率4.35）都是聯盟打擊率最高、防禦率最慘的球隊。2018年他們還創下2001年近鐵猛牛隊之後，再度防禦率最慘還可以奪冠的難得紀錄。

2019年球季也是類似狀況，團隊防禦率4.35聯盟墊底，不過756分的團隊得分展現全聯盟最強大的進攻能力，尤其是「山賊打線」讓各隊聞之喪膽。當時的西武強打，舉凡全壘打王山川穗高、打點王中村剛也、打擊王森友哉、盜壘王金子侑司、 安打王秋山翔吾，幾乎囊括各大打擊個人獎項。

很難想像短短經過3年的時間，一樣是挑戰霸業，一樣的監督帶隊，幾年之間獅子軍已經蛻變成為一支「守優於攻」的球隊。本季西武團隊打擊率0.228洋聯倒數第二，得分336分居第三，不過團隊防禦2.47不只是洋聯第一，甚至比中央聯盟有投手王國美譽的阪神虎隊2.54更加優異。山川穗高、中村剛也、森友哉、金子侑司等主力打者都還在陣中，只有秋山翔吾去了一趟美國之後轉加入廣島，如今西武獅隊卻已經完全是靠投手為中心的球隊。

以打擊個人獎項來說，現在西武也只剩下復活的山川穗高32支全壘打、66分打點有望奪下雙冠王。投手方面，過去兩年合計只有3勝的低肩投手與座海人，先發13場拿下全隊最多的8勝3敗，防禦率只有1.97，他的竄起是西武本季的最大收穫。另外高橋光成、洋投恩斯（Dietrich Enns）、平井克典都有6勝。

西武獅隊先發投手平均防禦率2.90，排在有山本由伸、宮城大彌、山岡泰輔、田嶋大樹等強力先發坐鎮的歐力士隊之後居第二。真正恐怖的是後援防禦率1.72，比起居次的軟銀2.78，足足低了1以上，強大的牛棚一路掩護西武獅隊到今天的地位。

平良海馬拿下30次中繼成功，可望拿下生涯第一座投手個人獎項。水上由伸（4勝2敗23中繼成功、防禦率1.05）也有很大的機會獲得新人王，加上本田圭佑（3勝1敗16中繼成功、防禦率1.46），3人就包辦中繼排行榜前5名之中的3席。加上守護神增田達至擺脫去年陰霾，繳出22次救援成功、防禦率1.06的安定感，更讓西武牛棚顯得無堅不摧。與2019年的後援投手防禦率3.88倒數第二，西武牛棚可說脫胎換骨。

平良海馬已經取得30次中繼成功，可望拿下生涯第一座投手個人獎項，也是西武本季投手群的關鍵人物。 擷圖自西武獅球團官方推特

西武獅隊監督辻発彦去年底一度因為戰績低迷，西武相隔42年再度墊底，因而於季後表達希望引咎辭職。不過西武在他的任期內，5年球季有4年A級、2度洋聯優勝，繳出一份優秀的成績單。

過去幾年西武打擊維持不錯的優勢，但投手戰力方面即使陸續在第一指名挑了優質的投手，卻始終無法提升。導致了2020年還能勉強守住第三，2021年連A級都失守，種下辻発彦差一點去職的主因。

今年雖然後來他續任，但西武球團將原先的二軍監督松井稼頭央拉上來接一軍首席教練，並且將松井在PL學園的學弟，曾擔任樂天監督的平石洋介安排為打擊教練，都已經在為「後辻時代」做好佈局安排。今年如果能在攻擊力失去絕對優勢後攻頂成功，63歲老教頭辻発彦將在西武隊史的功勞簿上將再添一筆。