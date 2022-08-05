面臨被淘汰的殘酷 渡邊雄太仍應受到尊敬

上季在暴龍走完兩年合約的日本球星渡邊雄太(Yuta Watanabe)，在休賽期恢復自由身之後，至今仍苦無簽約新東家的消息浮上檯面。

現年27歲的渡邊，身高206公分，司職小前鋒，球風以防守見長，是個拚勁十足的團隊型球員。在亞洲賽場他是不同級別的存在，他與八村壘(Rui Hachimura)的前場組合，是日本國家隊近年籃球實力大幅提升的關鍵，也顯示出國家基層培養政策走在正確的道路上。渡邊雄太和八村壘在赴美唸大學之前都是接受正規的日本籃球教育體系出身，然而有別於八村的混血能幫助他有著對抗性與體能上的優勢，渡邊雄太純正的日本血統能走出亞洲，進而立足世界更是難能可貴。

過去的林來瘋帶給亞裔球員築夢NBA的信心，但是籃球場外的語言隔閡、文化、種族歧視等等綜合因素，卻可能擊垮一個球員追夢的信心。若不是自小在那樣的環境中成長，亞洲球員踏上美國追尋籃球路上所遭遇的困境，肯定是比在美國生長的林書豪要面臨更艱辛的挑戰，而渡邊雄太正是面臨這東西文化衝擊下，還能夠被看見的成功典範。

渡邊雄太(右)在唸大學以前都是在日本打球，不像林書豪從小就是接受美式球風和文化，因此要挑戰NBA更是艱辛異常。 歐新社資料照片

歷經文化衝擊 渡邊雄太日漸強大

渡邊雄太自高中畢業後赴美尋夢，初嚐美式球風的震撼後，個性相當強韌的渡邊在NCAA一級的喬治華盛頓大學年年都有進步，並成為球隊主力。到了大四球季，他出賽33場，場均36分鐘繳出16.3分6.1籃板1.6助攻，三分球命中率創大學新高的36%。

雖然在當年的選秀會落選，但渡邊永不放棄的精神依然奮戰著，2018年受到籃網邀請，出征該年夏季聯賽，場均24分鐘繳出9.4分4.2籃板，最終渡邊則被灰熊相中，以雙向合約開啟了他如夢似幻的NBA之旅。

聯盟中最不缺鋒線型的體能怪物，人才輩出的球員庫每年總有著前仆後繼的新血等著登上最高殿堂。渡邊雄太的雙向合約讓他單季最多只能替灰熊出賽45天後就得回到發展聯盟等待機會，光是要在這種險惡的環境中生存下來就夠困難了，更何況是爭取穩定輪值的上場時間。

渡邊雄太雖然當初貴為日本高中籃壇的天選之人，集身高技術與機動性於一身，但是到了世界舞台，他雖然有著小前鋒的身高優勢，臂展也不錯，但是體能爆發力、對抗性的先天差異就是擺在那邊。他能夠投籃，抓籃板，推進前場，甚麼事都能做一些，但面對更高強度的比賽內容，又好像甚麼都沒辦法做，這讓他看上去好似沒有一項特別突出的技能以換取更穩定的出賽。

渡邊雄太在2018-2020年兩個球季一共替灰熊出戰33場，平均出賽11.6、5.8分鐘，基本上就是板凳末端，上來消化時間的龍套球員。但是渡邊雄太並沒有因此氣餒、放棄。他唯一能做的就是隨時準備好自己，堅忍不拔的態度成就他日後贏來正式合約的養分。 渡邊總是在訓練時最早到，最晚離開，當機會來臨時，上了場就是無顧忌的燃燒自己，專注防守端，朝3D側翼的角色前進。

渡邊雄太(左)在灰熊時完全沒有先發機會，上場時也多半是垃圾時間，但他仍然利用少有的機會來加緊磨練。 歐新社資料照片

渡邊雄太把握出賽機會 靠實力贏來正式合約

2020年球季暴龍和渡邊雄太簽下雙向合約，在疫情肆虐與暴龍傷兵滿營，戰績跟著跌到谷底的三重夾擊下，渡邊把握住機會，在2021年初連續獲得出賽機會，甚至在4月拚進固定輪值，還曾連續三場得分上雙，對陣魔術也砍下當時生涯新高21分。他在防守端帶來的激情贏得教練與球團的肯定，最終替他在2021年四月贏來一紙兩年的正式合約。暴龍隊推特上還特別用了渡邊是贏得合約，而不是球隊給予，來彰顯球團對於這名亞洲球員的尊重。

總計2020-2021球季，渡邊出乎意料的在暴龍出賽50場並有四場先發，場均14.5分鐘，投籃命中率44%，三分球命中率達40%，罰球命中率更高達82.8%，繳出4.4分3.2籃板，讓人期待渡邊來年是否能有更佳表現。

2021-2022賽季，渡邊則是遭遇些傷勢困擾，狀態不太穩定，不過由於各隊去年下半年都遭遇嚴重的觸發健康協議缺人潮，前場人滿為患的暴龍同樣缺人。渡邊和前一年一樣把握著十來分鐘的上場機會，賣力防守擋下每一球。他曾說過就算是100次回合中被爆扣99次，他也要全力起跳去爭取那一次成功封阻對手的可能。 就是這般熱血，永不放棄的精神成為渡邊雄太的代名詞，他在2021年12月對陣騎士時，全場19投11中，砍下26分13籃板的生涯新高，贏得隊友休息室的禮遇與媒體爭相報導的尊重。

渡邊雄太在2021年12月26日對騎士之戰，打出NBA生涯的代表作，全場20投11中攻下26分並搶下13個籃板。 歐新社資料照片

然而渡邊明顯屬於團隊型球員，個人攻擊能力本來就不出色，渡邊遭遇些傷勢困擾，外線投籃不像上一季穩定的狀態。進入到下半季，暴龍前場球員紛紛回歸，欠缺穩定舞台能夠調整的渡邊雄太逐漸跌出教練信賴的固定輪值。

渡邊雖然跟著球隊嚐到了生涯第一個季後賽的滋味，但六場中僅出賽四場，合計才不過10分鐘的超級龍套，擺明了球季結束合約期滿後，渡邊沒有吸引暴龍續約的因子。

話說進攻會失常，但防守態度是伴隨渡邊雄太整個生涯的，作為3D球員基本必備的防守素質，他的態度沒話說，因為他這永不放棄的態度才能堅持了四個賽季。他的成功經驗帶給日本，甚至是亞洲籃球體系出身的年輕後輩們更勇於做夢。誰知道哪隊會不會在開季之前邀請他進入訓練營、熱身賽名單，抑或者球季中段開始有傷兵缺陣時，那將會是渡邊雄太的另一波機會。

渡邊雄太(右)在上個月的亞洲盃男籃大顯身手，對哈薩克之戰有21分8籃板的表現，很可惜在對菲律賓時由於拚戰過於激烈而受傷。 歐新社資料照片

我在7月下旬時曾寫過一篇西班牙前鋒厄南戈梅茲(Juancho Hernangomez)待價而沽的故事，雖與我想像中兄弟檔在鵜鶘聯手的美好情節有所出入，但不到一周後便傳出他與暴龍簽下一年約的消息，除了很祝福厄南戈梅茲找到新東家之外，也等於宣告暴龍幾乎沒有理由再簽回渡邊雄太。

從有趣的角度去想，希望我這次寫到渡邊雄太的故事後，也能如法炮製再聽到渡邊雄太有球隊簽約以延續NBA生涯的好消息。

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