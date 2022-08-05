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灣區翼龍搶人？ 林書豪轉戰台灣職籃是時候了！

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
林書豪籃球生涯的下一步還沒有任何消息，但是台灣球迷都熱切希望他能來台打球。 擷圖自林書豪微博
林書豪籃球生涯的下一步還沒有任何消息，但是台灣球迷都熱切希望他能來台打球。 擷圖自林書豪微博

每個球迷都在關心林書豪今年會不會來台灣打球？他會加盟台灣職籃PLG聯盟，還是另一個職籃T1聯盟

最近剛傳出三月新成軍香港「灣區翼龍」隊報價1000萬人民幣年薪網羅林書豪。灣區翼龍成軍後兩項主要比賽是10月開打東亞超級聯賽(EASL)，以及菲律賓職籃PBA委員盃。

林書豪經紀團隊和各球團口風很緊，大多無從求證、查證，只能用猜的。PLG新北國王、高雄鋼鐵人、富邦勇士三支球隊算是正式有對外表態，希望今年能網羅林書豪加盟，除了球團高層或教練意願表態，大家都很保守，也讓外界更難猜、更看不透林書豪究竟會加入那一支球隊。

灣區翼龍採用了前所未有的建隊模式，向全球華人球員敞開大門，並將與東亞地區最強的俱樂部球隊同場較量，一起提高實力。陸媒爆料他們已向林書豪開出1000萬人民幣年薪。 擷圖自灣區翼龍微博
灣區翼龍採用了前所未有的建隊模式，向全球華人球員敞開大門，並將與東亞地區最強的俱樂部球隊同場較量，一起提高實力。陸媒爆料他們已向林書豪開出1000萬人民幣年薪。 擷圖自灣區翼龍微博

林書豪可能加入的球隊 時空背景和原因可以推理

1、林書豪動向應該跟球團早就有默契，灣區翼龍今年三月成軍再出手已經太慢，我認為機率不大。儘管灣區翼龍開價年薪逾百萬美元，但PLG、T1也有球隊能開出這種行情+廣告+代言合約，以林書豪現在能力和超級人氣，他不管決定加入PLG還是T1，都能拿到差不多合約。

2、T1聯盟去年成立，時間晚了PLG一年，在接觸林書豪時間上很難跟PLG球隊競爭。

3、林書豪跟PLG高層、球團、互動更多更深，基本上林書豪今年加入PLG聯盟是可以確定的，PLG也不可能放掉市場超級吸票機和超人氣媒體聚焦。這一點T1成立晚了一年，又少了人情和更多互動，T1沒辦法搶下林書豪這張牌。

4、PLG富邦勇士做任何事和相中球星都很早布局，規畫也都早一、兩年，球團企業實力雄厚，林書豪這張王牌和形勢很可能早就在富邦勇士掌握中。

林書豪(左)的弟弟林書緯(右)目前在富邦勇士陣中，兄弟若能攜手合作將是很大的賣點。 聯合報系資料照片
林書豪(左)的弟弟林書緯(右)目前在富邦勇士陣中，兄弟若能攜手合作將是很大的賣點。 聯合報系資料照片

5、富邦高層很低調，絕少談林書豪，林書豪和經紀團隊也都不動聲色，默契可能早就存在，只待適當時間宣布。

林書豪在台灣職籃能力相當於一名洋將，場均20分、7助攻是基本水平，但隨著年紀更大、離開NBA時間更長，林書豪現在能力和競爭力已經很難再回到NBA水準。林書豪上季在CBA大陸職籃場均掉到13.7分，跟他第一季效力北京首鋼場均22.4分有不少落差。

34歲林書豪進入籃球生涯後期，台灣職籃是最佳選項，他還能在台灣職籃至少打3-4年，一旦林書豪宣布他即將加盟新球隊，台灣職籃又將掀起另一波高潮。

2012年「林來瘋」襲捲全球，全台有難以估算非籃球迷變籃球迷，成為林書豪終身鐵粉。2022年台灣職籃將刮起「林來瘋Part2」，對台灣籃球、市場、媒體效應影響更大更難以想像。

現在已經是時候了，期待林書豪正式宣布來台灣打球。

籃球專欄 PLG T1聯盟 林書豪

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