球迷真情告白 國民究竟想從索托交易中獲得什麼？

近期大聯盟沸沸揚揚的話題，莫過於少年強打索托（Juan Soto）的去留，身為國民球迷，每當論及此話題總令我痛心疾首，2019年的奪冠陣容，如今仍在隊上的球員已是屈指可數，這篇文並不是分析，而是要來回顧，究竟國民球團在這短短3年間做了什麼動作，落得現在連自家神主牌都留不住的窘境？

在經歷漫長的陣痛期，國民在2012年在雙狀元——哈波（Bryce Harper）與史特拉斯堡（Stephen Strasburg）的帶領下重返季後賽，在那之後迎來了球隊的黃金十年，當中共有8個球季打出五成以上勝率，5度進軍季後賽，2019年在驚濤駭浪之下奪得隊史首座世界大賽冠軍，然而，在此之後的國民卻無法持盈保泰，20、21年的勝率都僅能勉強超過四成，戰績低迷外，農場也沒有搬得上檯面的作物，最新一次的農場排名僅名列聯盟第23。

索托(中)高舉世界大賽獎盃，這是國民隊在2019年讓球迷感到最美好的一刻，可惜接下來國民以驚人的速度崩壞。 歐新社資料照片

國民隊光頭總管瑞佐（Mike Rizzo）的選才眼光其實不差，撇除只強一年的柯賓（Patrick Corbin），以及迫於情面，以7年大約綁下的史特拉斯堡，包括被譽為「史上最超值合約」的薛則（Max Scherzer）、「山羊」墨菲（Daniel Murphy）的自由球員簽約都是由他執掌，另外也曾在交易中獲取透納（Trea Turner）、伊頓（Adam Eaton）等建隊核心，即時補進杜立特（Sean Doolittle）、哈德森（Daniel Hudson）兩名後援，以及奪冠英雄坎崔克（Howie Kendrick）等，足以證明他的交易手腕了得，然而，與母隊球星談判的功夫卻成了他唯一、且最重大的軟肋。

國民隊總管瑞佐的交易手腕不差，但卻往往無法留下陣中球星。 美聯社

2018年哈波、19年瑞登（Anthony Rendon）、21年透納等人，無一不是在季初就喊話留人、季中歹戲拖棚、季末要嘛交易、要嘛無疾而終，最後還是進入自由球員市場，類似的戲碼一再上演，如今主角換成索托，國民球迷們的心臟早已準備好承受一切，我們都知道，索托的離隊已經八九不離十，成真只是時間早晚的問題。

去年賽季，國民將薛則與透納送至道奇，換來先發右投葛雷（Josiah Gray）與捕手魯茲（Keibert Ruiz），農場排名雖略有提升，然而這兩人都是完成度高的新秀，在他們穩定於大聯盟出賽後，農場排名再度探底，推測當時瑞佐打的如意算盤是「重整」（Retool）而非「重建」（Rebuild），也就是說，制服組想藉著既有戰力在一至二年內重振旗鼓，看能否在索托的新秀紅利下再度挑戰季後賽——然而事與願違，國民在奪冠後戰力急速下滑，當年備受期待的羅布列斯（Victor Robles）與奇布（Carter Kieboom），兩人如今已經25、24歲，但仍打不出聯盟均值的成績，除了新秀養成不如預期、農場青黃不接，球團也為兩筆鉅約付出代價，包括表現全面崩盤的柯賓，以及擔任華盛頓院長的史特拉斯堡，這支當年以強悍先發投手戰力為主幹的球隊已經完全垮台，「重整」路線也正式宣告失敗。

羅布列斯(右)在2019年曾以17轟、65分打點、28盜獲得國聯新人投票第6名，但接下來幾年的養成失敗，逐漸變成板凳球員。 美聯社

索托的實力已經不需贅述，無庸置疑地，他是足以代表這個世代的選手之一，若要將此等球員交易，國民要的回報肯定不只是「補洞」，而是多名足以在未來撐起球隊的新鮮肉體，考量到貧脊的農場，重建恐怕得至少花4到5年的時間，因此比起MLB Ready，抑或已經登上大聯盟的選手，球團應會傾向選擇年輕、天花板、層級更高的頂級新秀。雖說如此，但筆者可以斷言，交易得來的新秀在未來也不可能打出如索托般的影響力。

3年前外卡戰的關鍵超前安打、國聯分區系列戰G5從克蕭（Clayton Kershaw）手中敲出的追平轟、世界大賽多次棒打太空人雙王牌韋蘭德（Justin Verlander）與柯爾（Gerrit Cole），以及獨有的「Soto Shuffle」，種種記憶片段仍歷歷在目，就像看著自己的孩子逐漸成長一般，如今的DC已經留不住他，身為國民球迷的我們只能再一次，目送自家培養的球星在下一個舞台遠走高飛。