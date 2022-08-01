一出手就挖最大咖投手 萬年陪榜水手準備幹大事

水手又準備幹大事了。沒錯，自從2001年最後一次打進季後賽後，換了兩位老闆、四任總管跟不計其數的明星球員卻始終無緣再進季後賽的水手，這些年來招兵買馬準備幹大事的次數就跟你我決定減肥卻從未成功的次數一樣多。

但在明星賽前拉出一波14連勝（隊史第二長，上一次正是2001年）後，這回水手確實有那麼幾分「這次，真的不一樣」的味道了。至少在昨天漂亮逆轉長期霸佔美西冠軍的太空人後，戰績55勝47敗的水手不但穩坐外卡第二位，還能領先頭號競爭者的守護者3場勝差。根據網站Fangraphs網站的估計，如今水手晉級季後賽的機率已從一個半月前只有5.3%陡然而升來到80.6%。

水手目前晉級季後賽的機率高達8成，球迷紛紛倒拿球隊Logo，希望他們能一直「W(贏)」下去。 美聯社

有趣的是，去年水手打完前102場比賽的戰績不多也不少正是55勝47敗，但當時他們晉級的機率卻只有5.2%。一方面當然是因為去年水手陣容跟暫居外卡的光芒、運動家以及後來迎頭趕上的洋基相比確實略遜一籌，今年經過一番招兵買馬後已非吳下阿蒙——不過最重要的還是今年多了一張外卡。有了這個天上掉下來的禮物，水手在本季終結「北美四大運動最久未晉級季後賽」此一不名譽紀錄的機會才陡然大增。

打鐵要趁熱。二十年難遇的大好機會，江湖上人稱「交易老司機」（Trader Joe）的水手總管狄波托（Jerry Dipoto）豈能輕易放過？狄波托不出手則已，一出手就收進交易大限前的投手最大咖——紅人王牌卡斯提歐（Luis Castillo），代價是包括兩位百大新人在內的四名農場新秀。這筆大型交易不僅立刻攻佔全美各大媒體棒球版頭條，而且獲得幾乎是一面倒的好評。即便是認為水手付出不小代價的球評，也不得不承認這至少算是一筆雙贏的交易。

卡斯提歐在5月10日才開始傷癒復出後的本季首場先發，表現相當穩定，而且近來是越來越好，還能入選國聯明星隊。水手不惜重本把他從紅人換過來，對球隊先發投手戰力應該能有很好的提升。 美聯社

毫不誇張地說，狄波托在交易市場上「殺進殺出」的次數甚至比股市散戶還多（據非正式統計，狄波托自2015年9月上任至今已交易破120次，遠超其他29隊總管），為何獨有這次特別深受好評？兩個字——卡斯提歐「真香」。雖說卡斯提歐的「坎站」遠不及去年季中被換到道奇的三屆塞揚獎得主薛則（Max Scherzer）或2017年8月底才被交易的「虎王」韋蘭德（Justin Verlander），但要說近十年來交易大限前轉隊的先發投手中實力能排在他前面的，恐怕一隻手就算得出來。

儘管卡斯提歐因肩傷本季直到五月初才歸隊，但他目前防禦率僅有2.86而且勝場貢獻值（WAR）還能排在國聯第16位，不但延續了自2019年以來每季防禦率都低於3.40的出色表現，也充分顯示他身手依舊。現年還未滿30的卡斯提歐是個既能飆球速（生涯速球平均時速96.8英哩，自他升上大聯盟後，勝過他的先發投手僅有柯爾（Gerrit Cole，97.1英哩）跟狄葛隆（Jacob deGrom）兩大巨投）又有高滾地球率（生涯滾飛比1.90，這點沒人趕得上他）的「奇行種」。最重要的是，在卡斯提歐連九場先發用球數破百（其中一場還投了123球）、最近四場先發又全都投滿七局後，所有人對他舊傷的最後一絲疑慮也隨之煙消雲散。

卡斯提歐在7月份的4場先發全都投滿7局，總計28局投球只被打18支安打失6分，防禦率低到1.93！ 美聯社

如果不是天外飛來超級球星索托（Juan Soto）拒絕與國民續約、因而幾乎篤定被交易的頭條新聞，卡斯提歐無疑是今年交易大限的最大獎。以他的身手，不論空降到那隊都至少是一二號投手，除了少數幾隊外多半還是王牌。有了他的加盟，再加上季前重金添購的新科塞揚獎得主瑞伊（Robbie Ray）與本季表現優異的二年級投手吉伯特（Logan Gilbert，目前以2.78防禦率暫居美聯第七），水手頓時組成實力無人敢小覷的三巨投。

由於水手還擁有前王牌岡薩雷斯（Marco Gonzales）、「海歸派」弗列克森（Chris Flexen，前年在韓職打球）以及大型新人柯比（George Kirby），防禦率只有3.68（美聯第四）的先發投手陣容原就是五門齊。但基於吉伯特跟柯比的新鮮手臂還須靠控管局數多加呵護，卡斯提歐的加入對水手來說不僅有如虎添翼，更將大大減輕這兩位投手的負擔。

水手在換到卡斯提歐之後，可以對超級新人柯比更加保護，讓他在成為未來的王牌投手之前保持健康。 美聯社

光是補進卡斯提歐，狄波托當然還沒玩夠。再加上莫名其妙出現的二壘跟外野這兩個打擊大黑洞，讓水手進攻火力在可晉級季後賽的六隊中僅勝過光芒。一方面季前跟教士換來的二壘手弗瑞茲爾（Adam Frazier）打出生涯最差一季，目前OPS只有.610。另一方面去年轟出39發全壘打的明星外野手漢尼格（Mitch Haniger）跟前年新人王路易斯（Kyle Lewis）雙雙因傷長期缺陣（兩人本季加起來只打了21場），外加同樣是季前換來的明星外野手溫克（Jesse Winker）也同樣身陷生涯最大低潮（生涯OPS .846的他本季只有.678）。如果沒有菜鳥「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）鎮守中外野並打出新人王已到手一半的優異成績，水手早就只能去一旁玩沙，根本不用妄想什麼季後賽。

美聯準新人王J-Rod的優異攻守表現拯救了水手，他目前打出18轟並有21盜、打擊率.271，但是在參加全壘打大賽後，他開始出現一些狀況，水手還是需要儘快補強打線。 美聯社

因此在還沒交易卡斯提歐之前，一直有水手也是索托「鬥陣俱樂部」一員的傳聞。但在為卡斯提歐付出排名前兩名新秀的代價後，水手農場剩下的「作物」已難入國民總管法眼。不過天涯何處無芳草？在交易大限截止前，篤信「沒有什麼事是交易球員不能解決的——如果有，那就多交易兩次」的狄波托勢必還有下一波動作。接下來這位帶領水手「縱橫股海」的老司機又將掀起什麼樣的腥風血雨？且讓我們繼續看下去。