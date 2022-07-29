三代魔獸天賦比一比 杜倫比阿德巴約更接近哈沃德

在高中跳級生還存在的年代，2004梯選秀會上，魔術隊用狀元籤選進了後來有著魔獸之稱的哈沃德(Dwight Howard)，並使其成為歷史上三位高中生狀元的最後一人。哈沃德具備剽悍的體格與運動能力，滿滿的天賦，被世人期待著成為俠客歐尼爾之後聯盟最具宰制力的中鋒。

哈沃德菜鳥年雖沒拿下新人王，球技也仍顯粗糙，但是身體素質就是擺在那邊，很快地在他強悍的對抗性，生猛體能與優異防守的紮根中，哈沃德逐漸成為聯盟第一中鋒，2008到2012連續五年年度第一隊，期間四年還是防守第一隊，連續三年蟬聯最佳防守球員、籃板王，連兩季的阻攻王。

全盛時期的魔獸年年都是囊括個人獎項的常勝軍，如日中天之際還傳出能在交易中單換詹姆斯(LeBron James)的價值。哈沃德在2007到2009連續兩季以領袖之姿率領魔術殺進總冠軍賽，雖然最後都鎩羽而歸，但魔獸在當年的主宰力無庸置疑。

哈沃德是「元祖魔獸」，不要看他現在是到處跑龍套，他在全盛時期可是超人一般的存在，曾被認為是歐尼爾之後的最具宰制力中鋒。 歐新社資料照片

接連快20年來的歷代選秀，也有因身材條件、運動能力，防守存在感等在選秀前被譽為小魔獸的球員們。例如: 2010年選秀探花的費佛斯(Derrick Favors)，2017年首輪14順位的熱火阿德巴約(Bam Adebayo)，2022年首輪13順位的杜倫(Jalen Duren)，都有被冠上小魔獸稱號，魔獸接班人等被寄予厚望的中鋒美譽。

在這幾位歷代小魔獸之中，費佛斯的選秀順位最高，但進入聯盟後的生涯卻最顯平凡。阿德巴約則是體型最小，但目前成就最高。 菜鳥杜倫屬身體素質與未來性擁有最接近魔獸等級的防守大鎖天賦，同時杜倫身為高中跳級的大一新鮮人，其經歷也和哈沃德當年跳級投入選秀有些類似。

從費佛斯說起，他的天賦似乎在高中與大學就已經到頂，進入聯盟拿過年新秀第二隊之後，由於球隊定位，個性與打法上的養成，傳統的爵士似乎埋沒了他的才能，費佛斯逐漸成為雖然紮實但也沒甚麼亮點的頂級苦力至今。

費佛斯(左)進入NBA後球技停滯，空有天賦而無法成為魔獸接班人。 歐新社資料照片

走出小魔獸框架 阿德巴約是優秀二當家

至於出身名門肯塔基的阿德巴約，帳面身高6尺9吋，255磅，雖然身高扛中鋒稍矮，剛進聯盟前兩年，阿德巴約多從板凳出發，8.9分7.3籃板的數據，讓人對小魔獸模板的期待破滅。

但拜現今小球顯學以及熱火快速球風所賜，阿德巴約從第三季起開始爆發，2020年縮水賽季72場全勤先發，繳出15.9分10.2籃板，他所擁有的高機動性、持球、策應能力與夠大的協防範圍，讓他之於熱火的重要性，讓球團甘願在2020年11月簽下五年含激勵獎金，總額達1.95億美金的頂級合約，刷新當時熱火隊史合約總額新紀錄。阿德巴約在上季更打出生涯年，例行賽場均19.1分10.1籃板3.4助攻1.4抄截，射程也在這幾年越拉越遠，具備中距離面框威脅。

阿德巴約在2020入選過明星賽，並已連續三年榮獲年度防守第二隊，並且去年隨著美國隊出征東京奧運摘下金牌。雖然阿德巴約不會是像全盛時期的哈沃德能宰制內線與率領球隊的領袖，但作為球隊二當家還是很可以的。阿德巴約的職業生涯成長曲線走出自己的路，雖與當初的統治內線的評價有些出入，但防守成就上的進行式，也算無愧當年被喻為小魔獸的期望值了。

阿德巴約(中)為配合熱火團隊作戰模式，球風已經跳脫強力中鋒宰制內線的打法，也與魔獸之路相行漸遠。 歐新社資料照片

體能天賦如同真正的魔獸 跳級生杜倫值得期待

看過了兩位前輩後，今年選秀會上出現了一名身體條件，球技完成度與跳級經歷都更相仿於當年哈沃德的魔獸接班人，他是來自曼菲斯大學，聯盟最年輕，當代稀有的純種中鋒，18歲的杜倫。 大學時期，杜倫和同屆全美五星高中生，綽號名為小KD的貝茲(Emoni Bates)攜手在大學組團，結果兩人在大一賽季紛紛把自己的身價打貶了。 杜倫在年初之前在各大選秀網站上一直都還是本屆狀元的競爭者，但是NCAA後半段賽季，他在場上的缺點被暴露放大，且戰績不符預期，球隊似乎也沒帶給他好的培養效果，讓杜倫在健康的狀態下，選秀行情一路掉到13順位才被黃蜂挑中，經由三方交易來到了底特律。

杜倫身高6尺11吋，臂展出眾，優秀的體能爆發力，即使各方面技術粗糙讓他看上去還沒完全NBA ready，但高中生的年紀與具備像當年哈沃德一樣的條件，讓他未來的球技開發能到甚麼程度令人抱有很高的期待。 杜倫比費佛斯、阿德巴約更有接近全盛期魔獸的本錢。

杜倫現在的缺點在於進攻端粗糙，身為傳統型中鋒，他的背框進攻，籃下終結能力不佳，有愧於他的體型，無法更有效率地更靠近籃框取分。他的運動能力與身高臂展讓他有本錢做為好的擋拆跟進轟炸籃框的角色，但他擋拆後的走位判斷就還有許多進步空間，無論是經驗上的累積，或是進攻技巧的加強。 他目前的進攻技能包中，雖然他在高中、大學賽場可以強勢的面框進攻，但是對到聯盟中更強悍的防守與身體對抗性，這肯定大打折扣。就像魔獸每個休賽季還都跑去向歐拉朱萬請益一樣，只靠體能是不夠的。

而從杜倫的球賽中嗅到一絲亮點在於他的投籃出手點高，加上他的臂展優勢，出手動作還有點像小歐尼爾(Jermaine O’Neal)，出手姿勢還算協調，有助於將來開發出油漆區以外的投籃，培養投射威脅性。

說完缺點，杜倫的優點現在也顯而易見的在於他被期待的防守端。 他能涵蓋的協防範圍十分驚人，各種角度的追魂鍋都是他的拿手好戲，保護籃板的能力還算水準之上，加上他的高度能補齊活塞禁區缺乏的最後一道屏障。

底特律活塞過去有著80年代壞孩子二連霸時期，2004年活塞五虎以防守打天下幹掉湖人F4的冠軍，到現在球隊開始推積天賦，放眼下個世代。由康寧漢(Cade Cunningham)領軍、今年第五順位的勁爆雙能衛艾維(Jaden Ivey)，加上鎖定門神的杜倫，加上陣中的貝伊(Saddiq Bey)等人，現在說是活塞最有可塑性的時期一點也不為過，球季開打值得期待新一代魔獸接班人杜倫的天賦兌現與成長。

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