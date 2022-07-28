追上兄長成就 小鮑爾遠比小柯瑞來得容易

夏洛特黃蜂的明星後衛小鮑爾（LaMelo Ball）即將在新球季換穿1號球衣，不再使用和他哥哥鮑爾（Lonzo Ball）一樣的2號。這只是他個人對號碼的習慣及偏好，不帶有任何企圖要超越哥哥的象徵意涵。然而，相較於小柯瑞（Seth Curry），以小鮑爾目前打出的實績，要想追上自己哥哥在聯盟的成就確實並不困難。

為何要拿小柯瑞來和小鮑爾相比？原因是兩人都已經在聯盟占有一席之地，而他們的兄長也始終被拿來當作他們的比較級。

聯盟歷來的兄弟檔球員雖然不少，但兄弟都能打出名堂的例子並不多，其中哥哥的成就通常要比弟弟來的高。早些年的加索兄弟（Pau/Marc Gasol）如此，現在的柯瑞兄弟也是一樣。晚一點才加入聯盟的弟弟，總是得加倍努力去追趕已經成名的哥哥。至於生涯同時起步的雙胞胎兄弟當中，像是洛培茲兄弟（Brook/Robin Lopez）和莫里斯兄弟（Markieff /Marcus Morris），也經常由哥哥搶先拿下冠軍。

大加索(右)在湖人時期的成就太高，弟弟小加索(左)雖然也是知名球星，但還是無法跟哥哥相比。 歐新社資料照片

當然也有弟弟的表現遠遠超出哥哥的例子，像是公鹿的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和哈樂戴（Jrue Holiday），都已經是拿下總冠軍的明星球員，他們的哥哥雖然都有冠軍戒指，但個人成就仍是難以望其項背。

其中，大哈樂戴（Justin Holiday）曾在2015年隨勇士奪冠，但他那年並非勇士主力，生涯也換了八支球隊，場均8.7分，半數場次都是替補，實在算不上闖出太大的名號，更別提安戴托昆波的哥哥（Thanasis Antetokounmpo）是跟著弟弟才能在2021年奪冠。

至於勇士的湯普森（Klay Thompson）和籃網的葛里芬（Blake Griffin），他們的哥哥則是連留在聯盟打球都成問題，很多人甚至不知道他們還有個打過職業籃球的哥哥。

從上述的例子當中，也可以看出小鮑爾和小柯瑞的相似之處。兩人在進入聯盟之初，就必須承載著哥哥的名氣壓力打球，而今兩人也確實打出了屬於自己的一片天。然而，要和自己的哥哥賽跑，小鮑爾還是比小柯瑞多了三個優勢：

小鮑爾的比較級不是MVP

若說鮑爾兄弟和柯瑞兄弟之間最大的差別，那就是鮑爾目前的成就完全沒辦法和柯瑞（Stephen Curry）相比，這也讓小鮑爾從後追趕的難度大減。柯瑞擁有兩座MVP、四座總冠軍及無數三分球紀錄，這些成就鮑爾是一應俱無。

鮑爾目前唯一拿下的個人榮譽，只有在菜鳥球季入選年度新人第二隊。相較之下，首季拿下新人王和年度新人第一隊的小鮑爾，第二年就以遞補身分打全明星賽，已經展現後來居上的態勢。

鮑爾(左)的成就當然是完全無法跟柯瑞(右)相比，小鮑爾想要比鮑爾更好，當然是比小柯瑞追趕柯瑞容易太多。 歐新社、美聯社資料照片

小鮑爾的生涯起步更早

相比柯瑞和鮑爾都是從大學籃壇經由選秀轉入職業，小柯瑞和小鮑爾走的路都不是哥哥們的傳統途徑。小柯瑞打滿四年大學籃球還再加一年紅衫，後來又在選秀會上落選，幾經掙扎才在獨行俠真正站穩腳步，那時他已經26歲了，比起21歲就在職業賽場上先發的哥哥晚了五年。

至於小鮑爾則是跳過美國大學籃球的歷練，直接先到海外打球，拉高聲勢之後再回頭參加選秀。不過，小鮑爾首度在黃蜂打先發的時候還不滿20歲，個人生涯的起步確實要比小柯瑞早太多了。

值得一提的是，小柯瑞和小鮑爾在進入聯盟之前都受到哥哥的盛名之累。小柯瑞是因為眾家球探都希望他是下一個柯瑞，這種過高的要求讓他難以符合期待而落選。

小鮑爾則是因為哥哥以榜眼之姿進入湖人之後的表現不如預期，連帶地讓他也受到質疑，曾被認為頂多只是個二輪秀，甚至有很高的機會落選。不過，小鮑爾後來在海外打出驚奇，一舉變身為2020年的探花，這也讓他們成為史上第一組能夠在選秀會上獲得前三順位的兄弟檔。

小鮑爾的個人特質更出色

最後，小鮑爾和哥哥相比，無論身高、打法和個性都更為突出，小柯瑞卻是處處差哥哥一截，甚至也比不過小鮑爾。光是身高，201 公分小鮑爾就比哥哥高出三公分，更比小柯瑞高出13公分。

至於打法，小鮑爾明顯要比哥哥來得敢秀，大膽的傳球和放肆的進攻，造就了他充滿觀賞性的球風。相形之下，小柯瑞就顯得非常低調，在場上不僅沒有小鮑爾那樣花俏的華麗演出，就連和柯瑞相比，也沒有他哥哥在進球之後那樣高調的慶祝動作。

雖然日前小柯瑞在專訪時展現了自信，笑說自己生涯的三分球命中率勝過哥哥，但他還是點出了哥哥的出手次數和面臨的防守強度遠遠超過自己。從這一點也可以看出小柯瑞相對保守的個性，這也讓外放的小鮑爾更容易受到球迷矚目，從而佔有鎂光燈的優勢。

新的一季，小柯瑞應該會繼續穿著和哥哥一樣的30號上場，而小鮑爾則不再穿著哥哥的2號打球。已接近生涯中後段的小柯瑞，看來是沒有機會企及柯瑞的成就了，反觀手握三大優勢的小鮑爾才剛要起飛，想要超越鮑爾是指日可待。