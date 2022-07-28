賣魚牽起的棒球奇緣 呂冠聖成石泉國小國手第一人

「石泉國小第一個棒球國手具有特殊意義，希望之後的學弟能有目標可以追隨！」教練顏壯煒期許子弟兵呂冠聖帶來的正面指標，來自離島澎湖，成為校史首位U12國手，令人好奇他的棒球故事。

四年前考上澎湖專任棒球運動教練的顏壯煒被分發到石泉國小，這是一間有著300多人的小學，在澎湖學校人數算是不少，顏壯煒當時舉家移居離島，沒多久迎來了大女兒出生，因為想幫老婆補身體而詢問在地人有何補方，因而牽起了與呂冠聖的棒球緣分，他提到，學校主任帶他到市場採買玳瑁石斑，恰巧當時由呂冠聖的媽媽顧攤，「主任介紹我是新來的棒球教練，呂媽問到兒子能不能加入棒球隊，因為不想住宿，選擇離家近的石泉國小。」

呂冠聖小三下學期展開棒球路，身材矮胖，憑著一股熱誠告訴教練要打棒球，還真能堅持住，顏壯煒說，他雖然胖，但算是靈活，不會喊苦，樂在其中，且個性樂觀，不會害羞，後來因疫情長高又變胖，是球隊第四棒兼王牌投手。

呂冠聖披上中華隊戰袍。 張程翔／提供

呂冠聖不只打棒球，同時也練鉛球，曾在全小運拿下全國第八名佳績，他早自習前先練體能，然後訓練鉛球，接著上課，午休練習棒球守備，下午上完課後再與棒球隊練球，父母親也支持他，選擇讓孩子「適性發展」。

與呂冠聖同批的選手自諸羅山盃低年級組參賽，當年拿下殿軍，四年磨一劍，在今年培養出第一位國手，可以說是開花結果，顏壯煒說，這次澎湖出隊參加華南金控盃選拔賽，才能讓孩子被看見，要感謝王老師(講美國小教頭王長壽)願意組隊。

呂冠聖打擊力量大，在華南金控盃選拔賽有不錯表現。 華南金控盃大會提供

「從0教到現在變國手，滿開心的，也覺得受到大家的肯定」，顏壯煒說到，在中華隊台中集訓時曾探班，不忘提醒呂冠聖要將「態度」拿出來，「中華隊的體能很重，我告訴他要當最認真的選手，用行動去告訴教練，不能鬆懈，感覺他很投入」，評估打擊優於投球，呂冠聖可望自指定打擊(DH)出發，為中華隊在U12世界盃少棒賽增添攻擊火力！