中職／中信本土戰力雄厚 先發不用執著靠洋投

中華職棒經歷了好幾年的打擊年，從去年下修用球恢復係數後，今年迎來睽違已久的投手年。全壘打產量從過去每場可以超過2支，到今年平均不到1支，包含陳俊秀、林益全等強打者，至今都還沒有開轟，這是非常罕見的現象。有鑑於此，各隊外援的規劃也不只著重在補強先發投手，包含牛棚、打者都有洋將助拳。

球季開始之時，除了有多一位洋將優惠的味全外，包含中信、統一、富邦都找來洋砲，不過外籍打者多水土不服，反而沒幫上戰績，5位洋打目前僅剩下2位。樂天及味全原本就是規劃2先發加1後援的配置，統一及富邦在洋砲嘗試失敗後，後來也都改用同樣作法。目前唯一特案是中信，他們一直以來都保留3位先發洋投，直到上半季末象魔力及泰迪突然離隊後，才改變洋將配置。

過去打擊年時因為本土投手慘不忍睹，各隊無不進行外援競賽，約有超過6成以上賽事由洋投擔任先發。去年因為疫情影響，洋將狀況不穩定，加上打擊年已過，大家開始嘗試本土的先發人選，因此僅有中信及統一兩隊洋投先發比例超過一半，雖然在戰績上收到不錯的成效，但其中獅隊過度信賴外籍球員，以致在台灣大賽大崩盤。今年獅子軍開始大幅啟用本土先發，僅剩兄弟依然倚賴洋投。

各隊先發場次洋投使用比率圖 Tzuyi製表

截至7月26日比賽為止，中信兄弟共進行63場比賽，其中43場賽事由德保拉、象魔力及泰迪等三位外援登板主投，但他們只拿下19勝，不到5成勝率。其中泰迪表現與昔日在獅隊時判若兩人，常有單場大量失分的情況。象魔力雖然是十分穩健，但面對天敵桃猿生涯對戰五連敗。德保拉依然是黃衫軍最穩定的先發，不過他對戰桃猿也是並不輕鬆。雖然說如此，教練團依然十分信賴他們，即使面對死敵都還是硬推上陣，最後並沒有收到良好的效果。

兄弟季前找來的超強三洋投，確實讓他們操好操滿，不過也因此放棄了正常的輪值，結果其中兩位突然離去，現在可說是賠了夫人又折兵。 圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟過去養成非常多本土先發投手，只是其中不少人在這幾年面臨傷痛問題。不過蜀中並非無大將，他們今年還是有包含鄭凱文、吳哲源、黃恩賜、廖乙忠及呂彥青等有先發經驗及實力。鄭凱文是去年從牛棚重返先發輪值，表現非常優異，還狂拿12勝，排行聯盟第三，而且是勝場最多的土投。只是今年一度變成屠龍專用，可惜太過頻繁對決加上出賽節奏失調，沒有收到好效果。鄭凱文近期僅對戰悍將，目前成效不錯，但若是沒有金融大戰，他依舊沒有登板機會。

鄭凱文去年拿下12勝，對於在季中如何調整具有經驗，但今年卻只讓他成為針對單一球隊的投手，太浪費他的才能。 聯合報系資料照片

今年中信的最大奇蹟則是吳哲源，他在職棒生涯前五年都是從牛棚出發，僅在二軍有1場先發紀錄。本季在缺人的情況下，他擔任救火隊登板先發，而且6場先發中有5場投滿6局，無論用球數或控球，都比不少的專職先發還好。他通常可以投到90球以上，體能不是問題。不過意外的是，吳哲源依舊沒有獲得教練信任，在5月29日表現稍微不佳後，就被送回到牛棚，直到7月因洋將紛紛離隊，才又獲得先發機會。雖然教練團5月曾說要讓他留在先發輪值，但後來還是回到牛棚出賽，現階段球隊還在尋找外援，後續投球身份似乎仍是未知數。

黃衫軍這幾年厚實農場，有不少年輕好手在等待機會，其中最應該獲得機會的投手，應該是以先發養成的魏碩成，他2019年以成棒球員身份加入，已是職棒三年級生，目前是二軍防禦率、勝投及三振的領先者。他過去兩年都有一軍先發紀錄，今年初登板是在保留比賽中以類先發的角色出賽，主投5.1局表現不俗。

魏碩成由業餘成棒轉投職棒後，球隊已經養了三年，在二軍已是先發投手佼佼者，是該讓他證明自己實力的時候了。 聯合報系資料照片

中信兄弟這幾年戰力十分完整，一直不乏可以擔任先發的人選，然而去年台灣大賽用本土技壓洋將的經典調度卻不復見。本季為了讓洋投多上場而打亂輪值，反而沒有收到好的效果。現在處於投優於打的情況下，兄弟陣中土投還是有能人，即使未來外援戰力補足，還是應該多給本土機會，不必過度執著洋投打頭陣。