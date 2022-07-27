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中職／中信本土戰力雄厚 先發不用執著靠洋投

聯合新聞網／ Tzuyi
吳哲源獲得王建民的伸卡球傳承後，擔任先發投手頗具壓制能力，然而教練團卻還是有「外國的月亮比較圓」的想法，不給他多點機會實在可惜。 聯合報系資料照片
吳哲源獲得王建民的伸卡球傳承後，擔任先發投手頗具壓制能力，然而教練團卻還是有「外國的月亮比較圓」的想法，不給他多點機會實在可惜。 聯合報系資料照片

中華職棒經歷了好幾年的打擊年，從去年下修用球恢復係數後，今年迎來睽違已久的投手年。全壘打產量從過去每場可以超過2支，到今年平均不到1支，包含陳俊秀、林益全等強打者，至今都還沒有開轟，這是非常罕見的現象。有鑑於此，各隊外援的規劃也不只著重在補強先發投手，包含牛棚、打者都有洋將助拳。

球季開始之時，除了有多一位洋將優惠的味全外，包含中信、統一、富邦都找來洋砲，不過外籍打者多水土不服，反而沒幫上戰績，5位洋打目前僅剩下2位。樂天及味全原本就是規劃2先發加1後援的配置，統一及富邦在洋砲嘗試失敗後，後來也都改用同樣作法。目前唯一特案是中信，他們一直以來都保留3位先發洋投，直到上半季末象魔力及泰迪突然離隊後，才改變洋將配置。

過去打擊年時因為本土投手慘不忍睹，各隊無不進行外援競賽，約有超過6成以上賽事由洋投擔任先發。去年因為疫情影響，洋將狀況不穩定，加上打擊年已過，大家開始嘗試本土的先發人選，因此僅有中信及統一兩隊洋投先發比例超過一半，雖然在戰績上收到不錯的成效，但其中獅隊過度信賴外籍球員，以致在台灣大賽大崩盤。今年獅子軍開始大幅啟用本土先發，僅剩兄弟依然倚賴洋投。

各隊先發場次洋投使用比率圖 Tzuyi製表
各隊先發場次洋投使用比率圖 Tzuyi製表

截至7月26日比賽為止，中信兄弟共進行63場比賽，其中43場賽事由德保拉、象魔力及泰迪等三位外援登板主投，但他們只拿下19勝，不到5成勝率。其中泰迪表現與昔日在獅隊時判若兩人，常有單場大量失分的情況。象魔力雖然是十分穩健，但面對天敵桃猿生涯對戰五連敗。德保拉依然是黃衫軍最穩定的先發，不過他對戰桃猿也是並不輕鬆。雖然說如此，教練團依然十分信賴他們，即使面對死敵都還是硬推上陣，最後並沒有收到良好的效果。

兄弟季前找來的超強三洋投，確實讓他們操好操滿，不過也因此放棄了正常的輪值，結果其中兩位突然離去，現在可說是賠了夫人又折兵。 圖／中信兄弟隊提供
兄弟季前找來的超強三洋投，確實讓他們操好操滿，不過也因此放棄了正常的輪值，結果其中兩位突然離去，現在可說是賠了夫人又折兵。 圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟過去養成非常多本土先發投手，只是其中不少人在這幾年面臨傷痛問題。不過蜀中並非無大將，他們今年還是有包含鄭凱文吳哲源黃恩賜廖乙忠呂彥青等有先發經驗及實力。鄭凱文是去年從牛棚重返先發輪值，表現非常優異，還狂拿12勝，排行聯盟第三，而且是勝場最多的土投。只是今年一度變成屠龍專用，可惜太過頻繁對決加上出賽節奏失調，沒有收到好效果。鄭凱文近期僅對戰悍將，目前成效不錯，但若是沒有金融大戰，他依舊沒有登板機會。

鄭凱文去年拿下12勝，對於在季中如何調整具有經驗，但今年卻只讓他成為針對單一球隊的投手，太浪費他的才能。 聯合報系資料照片
鄭凱文去年拿下12勝，對於在季中如何調整具有經驗，但今年卻只讓他成為針對單一球隊的投手，太浪費他的才能。 聯合報系資料照片

今年中信的最大奇蹟則是吳哲源，他在職棒生涯前五年都是從牛棚出發，僅在二軍有1場先發紀錄。本季在缺人的情況下，他擔任救火隊登板先發，而且6場先發中有5場投滿6局，無論用球數或控球，都比不少的專職先發還好。他通常可以投到90球以上，體能不是問題。不過意外的是，吳哲源依舊沒有獲得教練信任，在5月29日表現稍微不佳後，就被送回到牛棚，直到7月因洋將紛紛離隊，才又獲得先發機會。雖然教練團5月曾說要讓他留在先發輪值，但後來還是回到牛棚出賽，現階段球隊還在尋找外援，後續投球身份似乎仍是未知數。

黃衫軍這幾年厚實農場，有不少年輕好手在等待機會，其中最應該獲得機會的投手，應該是以先發養成的魏碩成，他2019年以成棒球員身份加入，已是職棒三年級生，目前是二軍防禦率、勝投及三振的領先者。他過去兩年都有一軍先發紀錄，今年初登板是在保留比賽中以類先發的角色出賽，主投5.1局表現不俗。

魏碩成由業餘成棒轉投職棒後，球隊已經養了三年，在二軍已是先發投手佼佼者，是該讓他證明自己實力的時候了。 聯合報系資料照片
魏碩成由業餘成棒轉投職棒後，球隊已經養了三年，在二軍已是先發投手佼佼者，是該讓他證明自己實力的時候了。 聯合報系資料照片

中信兄弟這幾年戰力十分完整，一直不乏可以擔任先發的人選，然而去年台灣大賽用本土技壓洋將的經典調度卻不復見。本季為了讓洋投多上場而打亂輪值，反而沒有收到好的效果。現在處於投優於打的情況下，兄弟陣中土投還是有能人，即使未來外援戰力補足，還是應該多給本土機會，不必過度執著洋投打頭陣。

棒球專欄 中信兄弟 王建民 吳哲源 德保拉 鄭凱文 黃恩賜 廖乙忠 呂彥青

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