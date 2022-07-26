快訊

你也這樣被詐騙了嗎？連結別亂點 三關鍵能成功阻詐

圖解新聞／首見BA.5社區群聚 變異株3大特點讓專家覺得不妙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5連敗狂丟67分 紅襪遇上鬼打牆

聯合新聞網／ 陳光立
紅襪隊在全明星賽週末前後突然走樣，連續多場以荒腔走板的表現吞敗，目前已跌落至美聯東區第四位。 美聯社
紅襪隊在全明星賽週末前後突然走樣，連續多場以荒腔走板的表現吞敗，目前已跌落至美聯東區第四位。 美聯社

MLB 全明星週末，各球員陸續歸建隊繼續拼戰下半季，只是波士頓紅襪隊的低迷依舊無解，甚至在面對同區對手多倫多藍鳥隊系列賽被痛宰，號稱隊史最醜陋的內容。

上周五，紅襪隊以5：28分懸殊比數吞敗，這應是MLB史上最大分差的比賽，感覺像全明星欺負業餘隊伍。更糟糕的是，若把先前與紐約洋基隊的兩場比賽算進去，紅襪隊近5場比賽共丟了67分，這個昔日的冠軍勁旅到底怎麼了？據運動頻道ESPN 的數據披露，紅襪隊17、18、23日三場比賽的「-47」得分差，是1900 年以來各隊之最，也是自1894 年路易斯維爾上校隊（Louisville Colonels）以來最差的表現。

是的！一支球隊可以丟這麼多分，而且是僅僅三場比賽，可說是棒球奇聞，我們可以推說幸運女神不眷顧，但打出這麼難堪的內容，真可說是百年奇聞，足以排進大聯盟史得分差的前四名。上周五的比賽不單令紅襪迷難以下嚥，還有一些罕見的隊史紀錄，譬如紅襪建軍百年以來單場最多丟分，也是此役所締造。藍鳥隊也成1922年以來，第一支在前五局至少得25分的球隊之一，且成為1925 年以來首支有10 名球員（含替補）每人貢獻最少兩支安打的球隊。另外，藍鳥隊還刷新幾套數據：客場比賽攻下28分、塔皮亞（Raimel Tapia）貢獻一記場內滿貫全壘打，小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）7打數敲6支安打。

上周五藍鳥和紅襪隊之戰堪稱歷史經典，紅襪此役表現如同業餘隊伍一般，出現離譜失誤讓藍鳥隊塔皮亞(右)打出場內滿貫全壘打。 美聯社
上周五藍鳥和紅襪隊之戰堪稱歷史經典，紅襪此役表現如同業餘隊伍一般，出現離譜失誤讓藍鳥隊塔皮亞(右)打出場內滿貫全壘打。 美聯社

單純以意外來解釋也說不過去，因為紅襪隊7月的表現相當低迷，20場比賽只拿下5勝，過去10場比賽只摘一勝。該隊現以48勝48負的戰績，在美聯東區排名第四位，僅領先吊車尾的巴爾的摩金鶯0.5場勝差。當然，遇到近況火熱的藍鳥算紅襪隊倒楣，他們在過去9戰拿下8勝，從7月13日施耐德（John Schneider）接掌兵符起，全隊似乎找到贏球方程式，目前在美聯三張外卡位置排名第一。

球是圓的，誰也無法掌握賽局，紅襪隊如今能使力的就是盡快調整。只是這一波醜陋的表現，讓他們在社群媒體成為調侃對象，例如Barstool Sports 宣布紅襪隊找了女星史威妮（Sydney Sweeney）開球搏好采頭，未料最終仍鬱悶吞敗。NFL超級巨星布雷迪（Tom Brady）生涯前20年都效力主場在波士頓的新英格蘭愛國者隊，格外關注紅襪隊。上周五，他在5局紅襪隊以25：3 落後之際，推文說2017年愛國者隊也曾以大比分逆轉，不過最終仍沒發生。

紅襪找來性感女星史威妮開球想要改運，結果只是少輸一點，還是繼續連敗。 美聯社
紅襪找來性感女星史威妮開球想要改運，結果只是少輸一點，還是繼續連敗。 美聯社

波士頓 東區 奇聞 社群媒體 多倫多

相關新聞

5連敗狂丟67分 紅襪遇上鬼打牆

MLB 全明星週末，各球員陸續歸建隊繼續拼戰下半季，只是波士頓紅襪隊的低迷依舊無解，甚至在面對同區對手多倫多藍鳥隊系列賽被痛宰，號稱隊史最醜陋的內容。 上周五，紅襪隊以5：28分懸殊比數吞敗，這

中華男籃深陷泥沼 三大罩門未除難有未來

2022亞洲盃籃賽中華男籃止步12強，無緣八強，中華隊重返亞籃八強只差一點點運氣。未來5-10年，中華男籃在亞籃排名大概就是9-12名之間，歸化球員好一點，籤運再幸運一點，有可能躋身亞籃八強。籃球迷沒

日職／一時落魄不用膽寒 阪神上演V型反轉大奇蹟

今天(26日)晚上是日職的年度明星賽，上半賽季結束時的最大焦點球隊就是阪神，阪神在明星賽前的最後一場比賽以1:0完封DeNA，戰績成為46勝46敗2和，完成了V型反轉，將勝率拉回5成這個幾乎不可能的任

大谷再次遭到打爆 想打季後賽轉隊才是正途

天使又輸了。有人或許要問：身為一隻勝率勉強過四成（39勝55敗）最近又吞下五連敗的球隊，輸球有什麼好大驚小怪？原因在於這是他們自6月9日一個半月以來頭一次在大谷翔平先發主投的比賽輸球。少了大谷——不，

中職／同是天涯淪落人 羅力、德保拉來台重獲新生

富邦悍將洋投羅力(Mike Loree)上週對味全龍完成生涯百勝里程碑，繼謝長亨、勇壯、潘威倫之後，中職史上第4人、洋投第2人，在此，先恭喜羅力。 羅力來台發展前並無值得大書特書之處，不但沒上過

日職／海歸派轉戰新聯盟 BIG BOSS、城島最成功

廣島鯉魚隊在明星賽之前最後的系列賽大發神威，先在22日棒打養樂多守護神麥可高夫（Scott McGough），逆轉贏得比賽。23日又全場擊出22支安打，15比3大勝今年球季在中央聯盟獨走的養樂多燕子隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。