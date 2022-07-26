5連敗狂丟67分 紅襪遇上鬼打牆

MLB 全明星週末，各球員陸續歸建隊繼續拼戰下半季，只是波士頓紅襪隊的低迷依舊無解，甚至在面對同區對手多倫多藍鳥隊系列賽被痛宰，號稱隊史最醜陋的內容。

上周五，紅襪隊以5：28分懸殊比數吞敗，這應是MLB史上最大分差的比賽，感覺像全明星欺負業餘隊伍。更糟糕的是，若把先前與紐約洋基隊的兩場比賽算進去，紅襪隊近5場比賽共丟了67分，這個昔日的冠軍勁旅到底怎麼了？據運動頻道ESPN 的數據披露，紅襪隊17、18、23日三場比賽的「-47」得分差，是1900 年以來各隊之最，也是自1894 年路易斯維爾上校隊（Louisville Colonels）以來最差的表現。

是的！一支球隊可以丟這麼多分，而且是僅僅三場比賽，可說是棒球奇聞，我們可以推說幸運女神不眷顧，但打出這麼難堪的內容，真可說是百年奇聞，足以排進大聯盟史得分差的前四名。上周五的比賽不單令紅襪迷難以下嚥，還有一些罕見的隊史紀錄，譬如紅襪建軍百年以來單場最多丟分，也是此役所締造。藍鳥隊也成1922年以來，第一支在前五局至少得25分的球隊之一，且成為1925 年以來首支有10 名球員（含替補）每人貢獻最少兩支安打的球隊。另外，藍鳥隊還刷新幾套數據：客場比賽攻下28分、塔皮亞（Raimel Tapia）貢獻一記場內滿貫全壘打，小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）7打數敲6支安打。

上周五藍鳥和紅襪隊之戰堪稱歷史經典，紅襪此役表現如同業餘隊伍一般，出現離譜失誤讓藍鳥隊塔皮亞(右)打出場內滿貫全壘打。 美聯社

單純以意外來解釋也說不過去，因為紅襪隊7月的表現相當低迷，20場比賽只拿下5勝，過去10場比賽只摘一勝。該隊現以48勝48負的戰績，在美聯東區排名第四位，僅領先吊車尾的巴爾的摩金鶯0.5場勝差。當然，遇到近況火熱的藍鳥算紅襪隊倒楣，他們在過去9戰拿下8勝，從7月13日施耐德（John Schneider）接掌兵符起，全隊似乎找到贏球方程式，目前在美聯三張外卡位置排名第一。

球是圓的，誰也無法掌握賽局，紅襪隊如今能使力的就是盡快調整。只是這一波醜陋的表現，讓他們在社群媒體成為調侃對象，例如Barstool Sports 宣布紅襪隊找了女星史威妮（Sydney Sweeney）開球搏好采頭，未料最終仍鬱悶吞敗。NFL超級巨星布雷迪（Tom Brady）生涯前20年都效力主場在波士頓的新英格蘭愛國者隊，格外關注紅襪隊。上周五，他在5局紅襪隊以25：3 落後之際，推文說2017年愛國者隊也曾以大比分逆轉，不過最終仍沒發生。