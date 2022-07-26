日職／一時落魄不用膽寒 阪神上演V型反轉大奇蹟

今天(26日)晚上是日職的年度明星賽，上半賽季結束時的最大焦點球隊就是阪神，阪神在明星賽前的最後一場比賽以1:0完封DeNA，戰績成為46勝46敗2和，完成了V型反轉，將勝率拉回5成這個幾乎不可能的任務。

5成勝率如果放在其他球季或球隊，看起來並不是件困難的事情，對於今年的阪神來說，這條路走的卻是十分艱辛，本季開幕就慘遭央聯史上最差的惡夢9連敗，之後雖中止連敗，4月結束時卻還是只有9勝20敗1和，勝率僅有3成10，其中4月21日敗給DeNA後，敗勝場差更是來到最多的16場，矢野燿大監督成為眾矢之的，更有不少懷疑他是因為已表明將在季後卸下監督一職才毫無作為的批評聲浪出現。

5月阪神的戰績稍為好轉，但單月還是敗多於勝的11勝13敗；5月底開始的交流戰成為轉機，阪神在交流戰中打下12勝6敗，氣勢帶回聯盟例行賽，6月打出14勝8敗1和，單月勝率首度突破5成，7月延續好表現，至今是12勝5敗，在6月之後的賽程是26勝13敗1和，勝率高達6成67，也讓阪神在24日的比賽後，勝率剛好是5成，排名也從5月結束時的墊底，一路提升到聯盟第2名，繼去年之後連兩季在明星賽前的勝率都在5成以上，也從17年後連5季明星賽前都在前段班，阪神這隻開季時的病貓，已大復活成每隊都怕的猛虎。

強大的投手戰力是阪神這幾年能常駐前段班的最大關鍵，今年季初先發投手偶有不穩，加上後援陣表現失常，導致戰績不佳，因確診新冠肺炎而延遲到4月中才出賽的青柳晃洋，先發15場就有14場優質先發，且拿下11勝，防禦率僅有1.37，勝率高達9成17，都是聯盟最佳，92次三振則排第3名，大有希望爭奪投手四冠王；其他幾位先發投手表現其實也不輸青柳，防禦率同樣在2以下的還有伊藤將司，他也已有7勝：西勇輝及甘凱爾（Joe Gunkel）的防禦率也都未超過2.50，各有6勝及5勝，新洋投威克神（Aaron Wilkerson）也有5勝，先發投手群的防禦率是全聯盟最低的2.63，7月至今更是低到1.05！

青柳晃洋季初因確診而延遲到4月中才出賽，至今已投出11勝，是阪神先發輪值中最穩定的一位。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團

阪神的鐵牛陣在守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）離隊後，季初一度失去安定感，4月的後援防禦率高達3.71，是聯盟第3差，所幸牛棚在5月隨即調整回來，5月的後援防禦率是聯盟最佳的2.03，6、7兩月都在2以下，9名一軍牛棚投手就有6人的防禦率未超過2，新任守護神岩崎優也已拿下22次救援成功，穩定地把守最後一道關卡，先發加上後援投手在7月的防禦率都低於2，對手怎麼得分？

得分一向不是阪神的強項，佐藤輝明可說是阪神在6月前的打擊支柱，他在5月結束時就已打出12轟及29分打點，另一中心主砲大山悠輔在交流戰時加入戰局，打出7轟及21分打點，再搭配從開路先鋒調往第3棒，創下平隊史紀錄連30場有安打的近本光司，前兩棒則由有速度的中野拓夢、島田海吏擔任，構成阪神近期較固定的主力攻擊打線，這個打線在6月為阪神打下107分，單月僅次於養樂多，不過7月58分的總得分再度成為倒數第2少，雖說還是失分的2倍，但提升進攻火力仍是阪神要再闖季後賽，甚至在剩下的49場比賽中，繼續演出追上11場勝差奇蹟大戲的最大動力。