大谷再次遭到打爆 想打季後賽轉隊才是正途

天使又輸了。有人或許要問：身為一隻勝率勉強過四成（39勝55敗）最近又吞下五連敗的球隊，輸球有什麼好大驚小怪？原因在於這是他們自6月9日一個半月以來頭一次在大谷翔平先發主投的比賽輸球。少了大谷——不，即便有這位現代「貝比魯斯」在，現階段的天使都是全大聯盟最爛球隊，而且沒有之一。最近一個月天使戰績是全聯盟最糟的5勝16敗，進入七月後更是只贏了三場（14敗）。而這三戰的先發投手不是別人——當然全都是大谷。

但天使如今已「爛到流湯」，即便大谷也難力挽狂瀾。在上週六作客勇士主場的下半季首場比賽，儘管大谷前六局一分未失、只讓勇士打者擊出1隻安打並且三振11人，寫下連五場先發三振兩位數的創舉。然而不爭氣的天使打線同樣是一分未得。氣力放盡的大谷終於在七局下難逃勇士狙擊，單局被轟兩發全壘打狂失六分，也中止了最近的六連勝。

吞下這場敗戰想必令大谷無比難受。原因不在於個人成績，而是他為了備戰這場先發，特意婉拒了再次在明星賽登板的邀請。然而大谷對天使的一片忠心換來的卻是隊友的「絕情」。在天使一蹶不振的這段時間，他們的貢獻幾乎等於零。最近五戰天使只得了七分，七月份16場比賽總計也只得39分，不但是全大聯盟最低而且看不到倒數第二（國民，52分）的車尾燈。天使打者七月份的OPS只有.532，如果扣掉全隊最高的大谷（.764）…可能找個投手（當然不是大谷）來打都比他們好。打擊如此「掉漆」，天使投手的表現也好不了多少。扣掉大谷先發的3場比賽（責失7分），天使七月份的團隊防禦率高達5.69，只贏紅襪的6.91。

大谷翔平在明星賽只上場打擊而沒有投球，就是希望不影響在明星賽後的先發任務，想必這樣的結果會讓他非常失望。 美聯社

事實上早在五月中，天使今年的好日子就已經過完。5月15日當天他們的戰績是24勝13敗，還能跟分區第一的太空人（23勝12敗）平起平坐，進軍季後賽的機率也高達81.4%。但自此之後天使的戰績（15勝42敗）一瀉千里，其中慘不忍睹的14連敗大家想必還記憶猶新。古人說臥龍、鳳雛得一可安天下，現代貝比魯斯及最強打者楚奧特（Mike Trout）兼而有之的天使卻成了當今的最大笑柄。

去年球季結束前，幾已篤定獲選MVP的大谷就曾公開表示：「天使誠可貴，贏球價更高」。現在看來，自大谷加入後勝率只有區區.459且從未有任何一季超過五成的天使實在不是一隻能夠贏球的球隊。包括正躺在傷兵名單的瑞登（Anthony Rendon）在內，管理高層這幾年砸下重金簽了一堆又貴又打不出績效的大牌球員（在幕後拍板的老闆恐怕也難辭其咎），就連最死忠的天使球迷也不得不承認他們正在白白浪費大谷的青春歲月。更要命的是，等到明年球季結束，面對取得自由身的大谷，口袋被嚴重掏空的天使老闆又能拿出多少「誠意」來留住他？

天使在2019年以7年2.45億美元簽下三壘手瑞登，現在看來已成為一場巨大的災難。 歐新社資料照片

大谷的下一份合約將會是天文數字早已是眾所皆知甚至期待不已的事實。媒體跟球迷早在去年冬天大谷拿下MVP、距離成為自由球員還有兩年時，就已迫不及待競相猜測他的新約金額會有多高。不但現役平均年薪最高的薛則（Max Scherzer，4333萬）或合約總金額最巨大的楚奧特（12年4.27億），顯然都只能當作參考。畢竟作為一位幾乎是史無前例，既能轟出40發全壘打又狂飆兩百K（依目前進度134K，本季200K應非難事）的二刀流球員，再高的價碼都不是不可想像。平均年薪4000萬、合約長度十年以上很可能都只會是最起碼的數字。

但對天使來說，理所當然早該擺上議程的與大谷續約一事，卻成了他們難以解決的兩難。一旦他們砸下重金留住大谷，勢必不再有太多薪資空間去打造一隻如大谷所願，在未來數年內有晉級季後賽實力以至於爭冠的球隊。天使的窘境聰明的大谷自然看在眼裡。既然如此，他還有什麼理由陪這扶不起的阿斗繼續玩下去？同樣地，這個道理所有大聯盟球隊高層也都心知肚明。是以隨著天使戰績一路下滑，交易大限不斷逼近，「大谷是否可能被交易」的話題也首度端上檯面，甚至成了各大媒體的熱門新聞之一。

大谷翔平下一份合約應該是10年期起跳，年薪至少4000萬美元，天使要是真簽下去，其他未置幾乎就沒有可能再補強了。 美聯社

雖說基於票房考量，天使絕無可能在今年交易大谷這個超級吸金機（即便戰績奇爛無比，天使今年進場觀眾數仍居全聯盟第十）。但假使明年天使戰績依舊沒有起色，大谷打完這一季之後「將我的天賦帶到ＸＸ強隊」的決心只會更加堅定，到那時只怕由不得天使高層不交易大谷。近在眼前，我們就要看到國民送走他們原本死鴨子嘴硬說絕不會交易的超級強打索托（Juan Soto）。而明年的此時此刻，好戲連台的「大谷爭奪戰」二部曲將跟著上演。到那時一心想在季後賽大舞台發光發熱的大谷，或許就有機會如願以償。