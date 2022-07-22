詹皇與衛少懇談很溫馨？ 人若反常必有刀

湖人兜售後衛「衛少」衛斯特布魯克，詹姆斯想跟籃網後衛厄文重新合體這齣「洛城大戲」，逐漸落幕，劇本很多，談判不少，但結局並不精采。衛少最終很可能還是只能留在湖人，跟詹姆斯、戴維斯再拚一季，這也是湖人新教練漢姆計畫之一。

漢姆說：「我希望在衛少離開湖人前再給他一次機會，我想看看他在我的執教體系和整合管理中能發揮多大作用」。漢姆很清楚湖人一直在市場上兜售衛少，詹姆斯和湖人高層積極想要擺脫衛少，換來厄文，重組湖人三巨頭，重新踏上爭冠之路。

只是湖人最多能給的報價就是衛少+兩個首輪籤，但湖人、籃網和拉進第三方交易一直兜不攏細節，湖人也不想在交易中收下太多負資產或套牢薪資空間。目前看來衛少新賽季繼續效力湖人機率最大，因為湖人拿不出更好交易籌碼，籃網不想接收衛少最後一年4700萬美元年薪，搭第三方交易，湖人同樣不想拿出讓人滿意報價。

湖人新任總教練漢姆之前自稱已找到衛斯特布魯克的使用說明書，他自然不會希望球隊馬上就把他換走。但是要把何金銀教成能打敗斷水流大師兄，豈是那麼容易？ 路透社

據傳上周拉斯維加斯NBA夏季聯盟期間，詹姆斯、衛少、戴維斯三人曾經電話溝通並取得默契「一起再拚一季」。但夏季聯盟詹姆斯、衛少同場看球，兩人卻沒有互動和打招呼，各走各的，非常冷漠，顯然兩人之間「沒什麼好說的」。

傳聞幾分真實，但事實真相還是沒有曝光。

湖人這齣交易衛少大戲真正關鍵

1、詹姆斯已經不想跟衛少同隊：「老詹」詹姆斯經過上季跟衛少合體已經認清事實，衛少不會是湖人爭冠助力，更不會成為老詹得力助力或依靠，籃網厄文的進攻能力、天賦和一起打球心願，才是老詹爭第五冠，湖人再度奪冠最佳方向。

老詹認清跟衛少同隊無法爭冠，衛少仍執迷於掌控球權，靠自己力量和能力去帶領球隊，幫助隊友，這是老詹不想再跟衛少一起搭檔主因。但他不能明講。

詹姆斯想挑戰第5個總冠軍戒指，隊友衛斯特布魯克明顯成為扯後腿的關鍵人物，但他既不便公開批評，也無法暗中踹走，恐怕也是頭痛萬分。 歐新社資料照片

2、衛少仍是湖人團隊最大麻煩：厄文是除了湖人，其他29隊都不想要，衛少是NBA30隊都不想要的球員，這很有趣。衛少的問題在他一心只想包攬球權，掌控一切，充滿自信，而不是做出犧牲配合團隊，做出最佳調整，扮演稱職角色球員。

3、漢姆必須要做好各種應變備案：老詹認清事實，衛少難成大業，衛少仍沈迷於自我，湖人新教練漢姆必須做好各種備案。衛少留隊該如何定位、整合，湖人如願送走衛少，又能如何整軍經武，以老詹和戴維斯為核心，建立防守體系，在打出最佳防守和要求情況下，湖人才能重新成為爭冠級別球隊。

第一年執教NBA，漢姆非常聰明，為衛少留條後路，給自己保有退路，這都是萬全之計。做為湖人教練，漢姆很容易成為全球焦點和名牌教練，但也很容易葬身全世界目光最聚焦的球隊身上。

4、詹姆斯合約年，一切都是不可測變數：2022-23年是老詹合約最後一年，明年夏天他可以行使球員選項成為自由球員，他還沒答應與湖人續約，他也在看自己狀況和爭冠趨勢。

即使老詹在湖人第二次奪冠，都沒有人能保證老詹明年夏天還會續留湖人。湖人當然會怕為厄文交易賠上一切，尤其是2027、2029首輪籤和年輕球員出清，湖人一旦新賽季沒能奪冠，明年夏天老詹拍拍屁股走人，湖人將萬劫不復。

老詹合約年，湖人第18冠和未來，衛少棘手合約和定位，湖人高層很難周全。老詹和衛少沒有火花和交集，再合體也很難奪冠，湖人必須看清事實。

衛斯特布魯克的合約是個燙手山芋，但詹皇奪冠意志堅定，湖人高層還是要快點想辦法把衛少變走。 歐新社資料照片

湖人能不能再次奪冠取決於：一、戴維斯整年非常健康。二、湖人交易送走衛少換進厄文。三、老詹同意明夏續約。如果這三個要件都能符合，湖人再奪1-2冠機率很高，湖人也會成為勇士最主要敵人。

「湖燈初上」大結局，我認為厄文進湖人的機會還是大於衛少留湖人，現在所有流言和揣測都不是最終劇本，湖人最終還是可能動手換人。