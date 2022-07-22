電影謝幕後的嚴峻挑戰 厄南戈梅茲真實人生正待價而沽

「Bo Cruz」，一個在今年比本名更廣為人知的電影劇中角色，西班牙帥哥厄南戈梅茲(Juancho Hernangomez)，在必勝球探這部電影中完美詮釋名不見經傳的天才素人，前進NBA成就理想的標準美國夢。

只可惜，面對厄南戈梅茲的真實人生則是，自由市場開市後便遭到爵士釋出，一個球季輾轉換了三支球隊，六年NBA生涯來已蒐集了五件不同隊球衣，成了名符其實的籃球浪人。今夏沒有奧運、世界盃的一級國際賽能夠讓厄南戈梅茲重回鎂光燈前證明身手，目前他仍在自由市場上待價而沽，能否延續美國夢都是個未知數。

有別於電影當中的出身貧困，厄南戈梅茲來自籃球世家，從小接受籃球員父母的栽培，他和哥哥厄南戈梅茲(Willy Hernangomez)從小接受正規籃球訓練，並自12歲開始在職籃青年隊發跡，一路到連袂披上西班牙國家隊戰袍，並先後登陸美國挑戰NBA。

厄南戈梅茲(左)與哥哥(右)都是西班牙男籃國家隊的球員，在2019年世界盃男子籃球賽中，他們與盧比歐、小加索等名將一起為西班牙拿下冠軍。 歐新社資料照片

擁有樂透區的天賦 厄南戈梅茲卻沒遇到合適定位

這對兄弟檔，弟弟的天賦被評為更勝哥哥，2016年首輪第15順位被金塊選中，哥哥則是2015第二輪第35順位由76人挑中，(從紐約尼克開始他的NBA之旅)，但是傷病與面對球隊同質性競爭者眾多的環境因素下，厄南戈梅茲的際遇卻比哥哥來的坎坷，最終也限制了他的發展。

先來談談他的優點，6尺9吋的身高，擁有相當不錯的外線能力，且不佔球權的打法適合作為角色球員，對於場上空間的不俗的解讀能力反映在他的協防範圍上。他雖然沒有勁爆的體能，但防守的站位，協防出現的時機其實都算是不錯的。厄南戈梅茲在新人年替金塊出賽62場，場均13分鐘，4.9分3籃板進帳，三分球命中率高達40.7%，前景大有可為。

厄南戈梅茲隔年因為呼吸道的傳染疾病休息了起碼一個月，回歸後他的體能狀態大為衰退，即便金塊有給他調整的空間，無奈他處於金塊鋒線老將、新秀人滿為患的時期，不穩定的投籃與體能狀態讓他很快失去了固定輪值的機會。在金塊逐漸失去舞台的他在2019-20賽季迎來生涯第一次轉隊，前進百廢待舉的北大荒前，厄南戈梅茲在該季替金塊出賽34場，由板凳出發，平均12.4分鐘，只繳出3.1分投籃命中率34.5%，三分球25%的慘淡成績。

厄南戈梅茲待在金塊的四個球季並沒有什麼亮眼的表現，球隊雖然有心栽培，但隊中人才濟濟，他也沒有什麼出頭的機會。 歐新社資料照片

來到了灰狼後厄南戈梅茲獲得重用，14場球全部先發，上場時間達生涯最多的29.4分鐘，繳出投籃命中率45%，三分球命中率42%，場均12.9分7.3籃板1.3助攻1抄截，漂亮數據一吐前幾年的怨氣，並且讓灰狼願意和他簽下三年合約。可惜再次受傷讓他失去了扭轉生涯的大好機會，灰狼在逐漸打造屬意陣容的過程中，把厄南戈梅茲當成籌碼交易到了綠衫軍。

自此便加速了厄南戈梅茲踏上球衣收藏家的旅程。不同於電影結局身披塞爾蒂克去築夢，真實寫照是波士頓對他來說是很不好的回憶，上場時間極少，無法融入團隊，再次被當成籌碼先後前進馬刺，又被轉手到爵士，沒有固定的出賽時間，表現也平凡無奇，就這麼結束了動盪的一季。

正如前面提到的優點，但缺點也隨之而來，他的持球技術不足以讓他能自主突破進攻，且爆發力不足讓他難以擺脫對手去攻擊籃框，內線協防時他的站位雖不錯，但撲防對到一堆體能怪的側翼球員時，又突顯他速度不夠快，防守跟不上過人速度的限制。

厄南戈梅茲(左)在NBA打過的5支球隊中，灰狼給他最多的上場時間，也是他生涯成績最好看的一段時期。 歐新社資料照片

鵜鶘欠缺外線火力 厄南戈梅茲可扮演高砲塔

現在各隊結束甫夏季聯賽，之後進入訓練營以備戰熱身賽的階段，勢必還會有一波陣容調整與試菜的可能。厄南戈梅茲的能力不應該讓他這麼消失在球探雷達中。以哥哥厄南戈梅茲來說，近兩季在鵜鶘才慢慢找到定位與揮灑空間，上季更有連三場雙十的紀錄，上場16分鐘場均9.1分也是生涯最佳。

我認為鵜鶘可以試著再引援弟弟厄南戈梅茲，不需要他過去被期待遊走於三四號位的身手，也不用他持球突破，只需要他發揮最擅長的外圍投射即可。鵜鶘上季例行賽的三分球命中率33.2%，排名聯盟倒數第四，現在市場上也沒有甚麼有經驗、有身材的射手能挑，若想加強外線能力與前場高度，厄南戈梅茲是值得考慮的投資。

厄南戈梅茲在被爵士放棄之後，下一站若是能到鵜鶘與哥哥並肩作戰，很可能會找到最適合他的位置。 歐新社資料照片

鵜鶘有麥凱倫(C.J. McCollum)，英格倫(Brandon Ingram)、威廉森(Zion Williamson)主導進攻，吸引防守注意，內線有瓦藍邱納斯(Jonas Valanciunas)坐鎮牽制，防守端有體能出眾的海斯(Jaxson Hayes)、威廉森能協防，側翼也有6尺7吋的瓊斯幫忙。我認為這樣的主力與輪值足以讓厄南戈梅茲的功能性簡單化，放大他在進攻端的投射價值，並且靠著團隊防守去掩護他速度與協調性上的弱項。

鵜鶘需要前場高砲塔，若願意給予厄南戈梅茲一個這樣子的定位，給他時間與空間去磨合，相信要他打出灰狼那段時間的優質身手不無可能，況且還會促成另一對兄弟檔同隊的佳話，製造球隊話題性。面對NBA殘酷的真實生態，希望厄南戈梅茲很快能收集到下一件球衣，證明他仍有能力在聯盟中立足，期待才26歲的他有機會再開創職業生涯新篇章。

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