雷霆世代奪冠希望遞減中 哈登還有最後機會嗎？

十年前，曾有五名年輕新秀齊聚奧克拉荷馬市，他們號稱雷霆世代，其中包括了那時才23歲的哈登（James Harden）。他們在一起時無緣齊力奪冠，而在分手之後，這五人當中已有兩人拿過冠軍。而今已經33歲的哈登，決定降薪在76人再拚一季，但這也可能是他帶隊衝冠的最後機會。

回頭去看哈登和雷霆世代其他成員之間的關係，算來曾經歷過四個不同的時期。哈登的個人角色在這四個時期當中不斷地變化，只是隨著雷霆世代逐漸老去，哈登的奪冠希望也在逐次遞減當中。

第一期：首度聯手

哈登生涯的前三季待在天賦驚人的雷霆，讓他只能從替補打起。這是哈登首度與雷霆世代聯手，也是成效最高的時期。2012年，他們一同打進總冠軍賽，隊上那時最年輕的五名球員包括了哈登、杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、伊巴卡（Serge Ibaka）和傑克森（Reggie Jackson）。

這五人仍在生涯的起步階段，其中還是菜鳥的傑克森，別說例行賽先發沒他的份，到了季後賽更是一場都沒得打。而已經是三年級生的哈登，則是打出了年度最佳第六人的表現。

雖然雷霆一比四不敵熱火，但大物爆棚的雷霆看似就要展開統治聯盟之路。不料，這五人就此分崩離析，至今雷霆仍然無法重返決賽舞台。

雷霆在2012年的總冠軍賽中被熱火痛電，當年的班底各奔東西之後，杜蘭特(右二)和伊巴卡(左一)已分別在勇士和暴龍嚐到總冠軍的滋味。 歐新社資料照片

第二期：彼此競爭

哈登是五人當中最先離開的球星，在決賽輸給熱火之後，據說雷霆本來打算用四年五千五百萬的新秀延長合約，來留住這位隊上的最佳第六人。結果還是不得不把他交易出去，讓哈登和火箭簽下五年八千萬的合約。

哈登和雷霆世代成員的關係由合作轉為競爭，各自往奪冠的山頭努力。在那之後，躍居先發頭牌球星的哈登只再打過一次替補，但卻再也沒有打過決賽。

雷霆世代的其他四人繼續留隊，並在哈登轉隊的第一年季後賽（2013）給他迎頭痛擊，讓火箭在第一輪就出局。哈登一直到了2017年季後賽才算報了一箭之仇，在首輪淘汰了雷霆。不過，那時的雷霆世代也只剩下衛少一人在陣。

哈登(右)轉戰火箭後馬上就取代林書豪成為球隊核心，但是在火箭的首次季後賽第一輪就被老東家雷霆修理。 歐新社資料照片

為了衝擊總冠軍，哈登一路嘗試了許多不同的組合方式，先後和哈沃德（Dwight Howard）及保羅（Chris Paul）搭檔，自己也衝上了得分王和MVP的新高度，但球隊最遠就只走到西區決賽（2018）。這麼算來，真正徹底擋住哈登奪冠之路的雷霆世代成員是杜蘭特，因為哈登在最高峰的那兩年，火箭都輸給了杜蘭特在陣的勇士。

第三期：再度聯手

2015年傑克森從雷霆被交易活塞，2016年伊巴卡和杜蘭特也先後離隊，衛少則是在2019年時離開。隨著雷霆世代全數離開奧克拉荷馬，30歲之後的哈登，則是開始有機會和雷霆世代的舊日隊友聯手。

雷霆世代的五人當中，有三人曾拿下MVP，而從2017年開始，更是連續三年都有雷霆世代的成員奪下冠軍。哈登不只是五人當中最後一位MVP得主（2018），也只有他曾經兩度和舊日隊友重新聚首，一同拼冠。

2019年伊巴卡在暴龍捧盃之後的那個夏天，哈登就和衛少在火箭重新成為隊友；到了2021年，哈登則是在籃網和杜蘭特重聚。只不過，哈登和雷霆世代的這兩次聯手，都沒有收到預期的效果。

2020年季後賽，哈登和衛少的雙MVP連線雖然在第一輪打敗老東家雷霆，但接下來就輸給那年的冠軍湖人。2021年季後賽，哈登和杜蘭特的合作也不如預期，讓奪冠大熱門的籃網提早放暑假。

哈登(右)與衛斯特布魯克(左)在2020年再次聯手，但很可惜在季後賽第二輪遇上超強的湖人，火箭意外贏了第一場後，接下來四場全敗。 歐新社資料照片

這一年西區還有另一組雷霆世代的搭檔，就是伊巴卡和傑克森在快艇的聯手。雖然伊巴卡傷病纏身，季後賽只打了頭兩場比賽，但最終快艇仍是挺進到西區決賽。相形之下，哈登和雷霆世代成員的重聚效應並不突出。

第四期：重新競爭

哈登上一季在季中被交易到76人，對他來說，算是來到了生涯的最低點。他的打法不再高效，傷勢也揮之不去，個人評價更是一路滑落。在和衛少及杜蘭特分手之後，也讓哈登和雷霆世代之間的關係重新回到競爭期。

雖然說哈登還是有可能和舊日隊友合作，但這樣的連線已經失去了先前的吸引力和想像力。隨著哈登年紀愈長，他也正在逐漸失去主導的地位。在籃網時已經是在扮演杜蘭特的副手，到了76人更必須接受安比德才是球隊老大的事實。

在這樣的情況下，哈登選擇主動出擊，不執行高價的球員選項，而是降價留出薪資空間讓球隊補齊人手。日前更是在媒體專訪時，強調他注意到自己年紀漸長的變化，這個夏天將會格外重視個人體態的維持和保養，並對安比德持續釋出合作的善意。

哈登(中)了解到未來能拚總冠軍的時間與機會已是所剩不多，因此他願意做出更大的犧牲與更多的努力，只為了一圓冠軍夢。 歐新社資料照片

回想2012年哈登被交易去火箭時，雷霆換回來的其中一個選秀權在2013年選進了亞當斯（Steven Adams），他成了雷霆後來的禁區基礎。十年後哈登被交易到76人，則是和西蒙斯（Ben Simmons）互換東家，而亞當斯和西蒙斯的生日正好都是7月20日。

這個巧合，也從首尾串起了哈登在這十年之間的轉變。不只他和雷霆世代的關係在合作與競爭之間切換，哈登自己的角色也不再相同。哈登對現實的清楚認知，有可能成為他最後的契機，讓他成為另一個具有奪冠經歷的雷霆世代成員。