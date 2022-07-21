中職／下半季預測：猿仍奪冠、悍將墊底 獅龍象搶外卡

在遭遇風雨及疫情等種種困境後，中職今年上半季總算在19日的比賽結束後告一段落，但只休息2天，明天(22日)就即將展開下半季的賽程，上半季由樂天奪下季冠軍，接下來的賽事戰情會是如何，請看下半季的各隊分析。

樂天桃猿 投打穩如泰山

樂天投手陣容表現優於其他隊，打線上又有林立等表現穩定的好手坐鎮，下半季可望再度奪冠。 聯合報系資料照片

樂天是季前唯一沒有使用洋砲的球隊，事後證明對戰績有著正面的效果，畢竟其他4隊的洋砲對戰力貢獻有限，而樂天3名常駐一軍的洋投，先發的霸林爵及狂威都有穩定的表現，搭配上本土防禦率王黃子鵬及王溢正，還有傷癒復出的曾仁和，下半季仍會以這套先發輪值應戰；牛棚是本季樂天最大的亮點，中繼榜上排前兩名的陳禹勳及朱俊祥，以及暫居救援王的豪勁，加上賴鴻誠、許峻暘、新秀邱駿威等人，牛棚戰力也不用太擔心。

進攻是樂天上半季能奪冠的最大原因，在打擊率、全壘打、打點及盜壘每一項的排行榜前5名就有多位樂天打者，林立當然是其中的最強力引擎，因疫情而被緊急升上一軍支援的郭嚴文則是大奇兵，而上半季打擊狀況較低迷的三本柱中，林泓育及朱育賢近期連3場都有安打，如果能復甦，那樂天的戰力會更堅強，有望連下半季冠軍也一舉囊括。

統一獅 傷兵潮大回歸

上半季在外野3鬼僅剩陳傑憲撐場的情況下，統一獅與季冠軍卻一度只有咫尺之遙，下半季傷兵歸隊後勢可期。 聯合報系資料照片

統一是上半季最驚奇的球隊，當然，不是指上半季排第3，而是從開季前到之後的多人確診，主力球員包括胡金龍、陳鏞基、蘇智傑、林安可、潘威倫、林祖傑、郭阜林、唐肇廷、張偉聖、林子豪等人都有傷病困擾，直到現在還有多位主力球員未隨隊，但最接近時還曾追到離樂天只有半場勝差，是讓人很意外的事；這些球員的缺陣讓統一的戰力打了一些折扣，卻也因此發掘不少可用的年輕人，如外野的邱智呈、李丞齡、潘傑楷等人，今年替補上來都有不錯的表現，而「梅花二」陳傑憲、大學長高國慶及新加入的胡金龍，讓打線仍維持穩定的輸出，等到林安可、蘇智傑能夠正常在一軍出賽，那會有更強的火力。

投手部分，尤其是先發投手，是令人較擔心的地方，胡智為、古林睿煬及布雷克3名主力先發都有穩定表現，表現最佳的羅昂則在6月中受傷，預計至少1個月才能歸隊，能否趕上下半季初仍是未知數，另一名洋投柯瑞從後援回到先發，但連幾場投球內容都不算好，而江辰晏及再度進入先發輪值的老將潘威倫也有各自的問題，先發投手將是統一下半季戰績好壞的關鍵。

味全龍 火力越來越旺

包括拿莫．伊漾在內，味全有3人上半季已打出5轟，如果能提高打擊掌握度，下半季或許能再繼續扮演黑馬的角色。 聯合報系資料照片

味全是另一支能在個人成績排行榜上與樂天相互競爭的球隊，即使洋砲的部分對戰績幫助不大，3名洋投的表現卻是有目共睹，布里悍及鋼龍2人的防禦率都在3以下，都有7勝，只落後勝投王狂威1勝，而把守最後一關的伍鐸也已有16次救援成功，同樣僅落後豪勁1場；但本土的投手戰力除了郭郁政較穩定之外，近期又回到先發的廖任磊投球局數無法拉長，王維中、林子昱等有傷病問題，何時歸隊會是味全戰績更進一步的關鍵，牛棚部分，今年在第一輪選進的林凱威，則最快在7月底就可補強後援戰力。

味全的24轟是全聯盟最多，全壘打在4支以上的有4人，吉力吉撈．鞏冠、 拿莫．伊漾及劉基鴻都有5轟，而林智勝的加入除了已貢獻4轟，對於隊上年輕打者的幫助也很大，如果在下半季能提高擊球掌握度，那得分會有更明顯的提升，另外，味全在上半季對樂天是3勝12敗，對富邦則是壓倒性的14勝1敗，等於有快一半的勝場是來自於對上富邦，這種極端的戰績也是味全要注意的，「萬一」富邦在下半季反撲，又對樂天沒有辦法，那戰情就有變化的可能。

中信兄弟 先發急缺人手

中信3大先發洋投已2人離隊，林威助總教練是否能儘早找到遞補人選，攸關下半季戰績。 中信兄弟球團／提供

衛冕軍中信在上半季排名第2，進攻方面沒有太大的問題，團隊得分、打擊率、打點及盜壘等各項打擊數據都僅次於樂天，除了維持一定打擊水準的王威晨、許基宏外，江坤宇、陳文杰、林書逸今年都有望創下個人打擊生涯年；另外，近期獲得敗部復活機會的洋砲福來喜，升降前後比賽算起來也已經連8場有安打，對中信的打線也有正面的幫助。

但就跟統一有相同的問題，季前震攝其他隊的3名強力洋投，在象魔力及泰迪相繼離隊後，僅剩下德保拉1人，其餘兩名先發看起來是鄭凱文及吳哲源，但一下少了兩名總計吃快180局，拿下12勝的投手，剩下的先發要誰來扛，是廖乙忠、呂彥青重回先發，還是上週表現不錯的魏碩成呢？做出調動勢必會牽動整個投手安排，至於牧田和久，兩場後援出賽對富邦都失分，要讓他擔任先發輪值，恐怕有相當的困難度，投手部分會是影響中信下半季戰績的最大因子。

富邦悍將 貧打恐難改善

身為今年唯一新總教練的丘昌榮及其團隊，在上半季完全無法將富邦帶出新的氣象，反而掉落到集團接手6年來最失敗的境地，上半季只有16勝43敗1和，2成71的勝率比上半球季冠軍樂天的團隊打擊率還低，投打兩方的表現都落後其他4隊不少，守備失誤雖然不是聯盟最多，但常常在關鍵時刻發生，且發生後即失分的狀況一再上演，也是導致球隊戰績不佳的原因之一。

先發投手方面，江少慶、陳鴻文、威迪茲的表現與上季有明顯的退步，羅力、陳仕朋、郭俊麟及范米特的表現相對較佳，但壓制力比起其他隊伍的前幾號先發仍有落差；後援部分雖然給人比去年差的印象，其實好幾名牛棚投手的投球內容還是有一定的水準，不過本季才開完刀歸隊的江國豪，已出賽全隊第2多的27場，表現也每況愈下，是時候讓他休息一陣子了，富邦的投手教練已由羅曼擔任，希望他能逐漸調整投手體質。

進攻是富邦戰績不佳的主因，全隊只有范國宸、王勝偉、戴培峰及林益全的打擊較令人有期待感，其他的打者打擊率幾乎都在2成5以下，不只是滿壘，得點圈有人時的適時一擊都出不來，使得整隊打點只有167分，是唯一未達200分的隊伍，在上下半季僅有2天的空檔內，要改善這幾年一直存在的貧打得分少的毛病是不太可能的事。

預測下半季戰況：樂天仍會奪冠，統一、味全、中信3隊互拚高勝率搶外卡，富邦還是難逃墊底命運。