索托交易勢在必行 哪一隊最有希望？

你會不會覺得索托（Juan Soto）瘋了？居然拒絕大聯盟史上最大的一紙合約？但你站在索托和他的經紀人波拉斯（Scott Boras）的立場來看，好像也有點合理。

首先，國民隊正面臨一個未知的未來。老闆勒納（Mark Lerner）和其家族成員正在幫國民隊尋求買家，他們從2006年接手球隊後，前期一直風評頗佳，該花的錢不會少，但這幾年來卻做出許多誤判，包括讓哈波（Bryce Harper）和瑞登（Anthony Rendon）直接投入自由球員市場，反而這三年在天才中史和柯賓（Patrick Corbin）身上花了1億7500萬美金，換到16勝39勝的回報。勒納家族的求售，讓索托不知道這球團的方向，他不想接下來的15年都得綁在一支長期重建中的隊伍，誰知道國民會不會變下一個馬林魚、皇家、海盜？國民隊的總經理瑞佐（Mike Rizzo）和總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）在今年季前才剛續約至明年而已，明星賽前他們的勝率和得失分都是全大聯盟最差，百廢待舉的他們，毫無能力說服想要贏球的索托留下。也讓這位國民碩果僅存的看板球星，從球季初的非賣品，一下子就成了出價就談的交易對象。

索托對國民的未來是相當悲觀，因此也不想與球隊續約。國民眼看留人無望，只能提早把他當成交易籌碼，看看能否換來一些年輕新秀來栽培。 美聯社

對國民來說，已經盡了最大誠意，開季前他們曾提過一次13年，3億5000萬美金的續約，馬上被索托和波拉斯打槍，這次再提出15年，4億4000萬，雖然這筆合約在大聯盟的平均年薪只排第20，但總價已經超越天使給楚奧特的4億2650萬。但索托和近年來其他自由球員市場中大魚最大的差別，是他的年紀。他才剛剛以23歲，史上第二幼齒的年紀抱走全壘打大賽的獎盃，而且他還有兩年薪資仲裁資格，如果交易到索托的球隊，就算未來簽不下他，還是有三次用他挑戰季後賽的資格，看似頗為划算。國民隊不可能不知道各隊的心態，所以肯定要大敲一筆。

目前據報導，國民隊的開價是六個頂級小聯盟選手。近年來國民隊因為制服組在大聯盟階層花費過多金錢和心力，導致農場作物殘缺不堪，2021年開季時的農場評比敬陪末座，今年雖然進步到第25名，但除了二刀流的卡瓦利（Cade Cavalli）和天才游擊手豪斯（Brady House）這兩位百大新秀外，其餘乏善可陳，國民隊從哈波和瑞登的教訓中，應該要學到逢高賣出的一課，如果再容許這種巨星免費走人，只會讓親痛仇快。

索托要到明年才有薪資仲裁資格，並且要到2025年才會成為自由球員，能換到他的球隊就算無法與他續約，也能因他高超的球技而獲得很好的回報。 美聯社

索托會在26歲時正式成為自由球員，我們可以拿來和波拉斯的另一位客戶來對照，就是哈波。他也是在多次拒絕國民隊的續約後，於26歲球季和費城人簽下13年3億3300萬的天價合約。我們目前還不知道波拉斯開出的合約年限有多長，平均年薪會多少，但可以想像如果4億多的價碼滿足不了索托，那5字頭也是合理的猜測。

根據棒球交易價值網站（baseballtradevalues.com）的計算，我們得出幾個可能的索托下家。他們用的公式是用球員場上的表現，扣除他們實際的薪資，就可算出該球員的交易價值。他們認為索托的價值是193.7（單位是百萬美金），在大聯盟排第四，僅次於法蘭柯（Wander Franco，286.0）、阿庫尼亞（Ronald Acuna, Jr.，221.2）和拉米瑞茲（Jose Ramirez，209.0），再加上國民隊想要大量新鮮肉體的要求，其可能選項有：

1.紅襪

換游擊手梅爾（Marcelo Mayers，55.4）、一壘手卡薩斯（Triston Casas，39.7）、右投手貝約（Brayan Bello，28.8）、右投手浩克（Tanner Houck，27.1）、二壘手約克（Nick Yorke，25.2）和游擊手波賈茲（Xander Bogaerts，22.0）。通常像索托這場等級的大咖投入交易市場，我們想到的買家都會是豪門級球隊，有足夠的子彈可以留人。紅襪隊在這裡會送出MLB Pipeline評估的第10、14、44和64名的潛力股，外加四度明星隊的波賈茲，如果波拉斯能說服他的客戶波賈茲離開波士頓，說不定可以讓他在今年執行合約脫逃後，要到更大的一筆錢。

紅襪可以考慮用明星游擊手波賈茲搭配幾位年輕球員來換索托，波賈茲與索托的共同經紀人波拉斯一定愛死了這個建議。 美聯社

2.教士

換二壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth，54.5）、游擊手阿布拉姆斯（C.J. Abrams，52.1）戈爾（MacKenzie Gore，42.4）和哈索三世（Robert Hassell III，38.7），除了柯朗沃斯以外，其他三人都是未滿23歲的高順位潛力股。聖地牙哥雖然不是支豪門，但總經理普瑞勒（）近年來努力打造一支現在就要贏的球隊，就算未來沒辦法給索托像是小塔提斯這種巨約，但單單就想像教士隊可以推出索托＋小塔提斯＋馬恰多（Manny Machado）這種夢幻陣容，就已經夠過癮的了。

3.馬林魚

換右投手裴瑞茲（Eury Perez，68.6）、左投手羅傑斯（Trevor Rogers，61.1）外野手桑契茲（Jesus Sanchez，31.5）和右投手梅爾（Max Meyer，29.0）。馬林魚可以在不動用年輕核心阿坎塔拉（Sandy Alcantara）、羅培茲（Pablo Lopez）和齊澤姆（Jazz Chisolm）的情況下，找來即戰力索托，在兩年之內給伍佩琴一個打進完整球季季後賽的credit，說不定還有機會說服老闆留下這位球團未來基石，避免當年讓史坦頓（Giancarlo Stanton）和葉力奇（Christian Yelich）的憾事發生。

桑契茲(中)與索托同樣來自多明尼加，雖然年紀較大一些，打擊實力也跟索托差了一截，但是如果被換到國民，將得到大量的上場時間，或許有機會又再養出一個大棒子。 美聯社

4.紅雀

換外野手卡爾森（Dylan Carlson，72.8）、三壘手沃克（Jordan Walker，61.6）、二壘手高曼（Nolan Gorman，32.4）和外野手歐尼爾（Tyler O’Neill，28.3）。雖然卡爾森和高曼都已經上了大聯盟，但都還不滿24歲，而沃克更是MLB Pipeline中總排名第九名的好手，外加一個30轟/15盜的外野金手套，還是相對符合國民隊的要求。

5.洋基

換佛普（Anthony Volpe，52.6）、多明奎茲（Jasson Dominguez，14.9）、陪拉薩（Oswald Peraza，20.3）加上大聯盟左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery，14.2），洋基還要吸收柯賓的合約。洋基隊得用上三個前40名的頂級新秀，等於把自己農場深度一下子砍光，這可能是現金人總管不願意付出的高昂代價。但如果他們預計無法留下法官的話，也許讓索托成為洋基下個世代的看板人物，是可以考慮的。

洋基如果留不住賈吉，換來索托將是不錯的替代方案，但免不了要犧牲一些小聯盟好手及蒙哥馬利(圖)這樣的即戰力了。 美聯社

另外老虎隊雖然有一堆超級新星，像是全大聯盟最強的潛力股葛林（Riley Greene，72.0）、2020年選秀狀元托克森（Spencer Torkelson，64.1）和去年選秀會探花賈柏（Jackson Jobe，16.0），但老虎明顯地自己都要走重建之路，沒有任何理由要送走自己農場中的年輕好手，去簽一個不知能否續約的索托。