揮空率不會騙人 大谷翔平正朝聯盟最強投手邁進

去年以投打二刀流斬獲生涯首座MVP，大谷翔平的特別之處已經毋須多言，令人驚奇的是，去年已經躍升一線強投的他，投球表現仍在持續進步，本季先發的15場比賽中，繳出9勝4敗、主投87局送出123次三振、防禦率僅2.38，不論是平均投球局數抑或三振率皆創下生涯新高。

棒球作為數據分析最深入的運動之一，防禦率、每局被上壘率、被打擊率等「帳面數據」逐漸因各自缺陷而受到球探及數據專家屏棄，取而代之的是更有鑑別度及預測性的進階數據，你可能會以為，這篇文是要打臉那些看了大谷帳面數據就將他捧上天的球迷——事實則正好相反，大谷的進階數據比帳面還更有料。

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在所有滿80局投球局數的投手中，大谷翔平 2.27的投手獨立防禦率（FIP）排名聯盟第3、三振率35.4%、三振保送比29.1%在全聯盟排名第2，兩項數據放眼聯盟，都只輸給光芒隊新科王牌左投麥克納漢（Shane McClanahan），.261的預期加權上壘率（xwOBA，Expected Weighted On-base Average）更位於聯盟前6%，這數據排除了所有關於運氣、球場、守備等無法由投手自身掌握的因素，足以證明大谷現階段漂亮的帳面數字可不含混任何一絲水分。

被擊球數據中，本季大谷的被打擊率 .198已經來到生涯最低，但BABIP（打者將球打進場內形成安打的機率） .290仍高於生涯平均的 .278，被堅實擊球比率（Barrel%）6.5%也較去年的7.1%低，說明他的運氣「沒有往年好」，若將賽季拉長、BABIP逐漸趨向期望值，未來的帳面數字甚至還有下修的可能。

從進階數據來看，大谷翔平的表現比基本數據所呈現的還要更好，FIP、xwOBA都是極度出色，這還是在BABIP在高檔、運氣較差情況下的投球內容。 美聯社

將大谷的投球表現推向頂尖的，莫過於大幅提升的三振率，我們知道，三振是「能將風險壓至最小」的解決打者方式，而這也伴隨著揮空率（Whiff%）的討論，許多文章都有提到，大谷本季提升了滑球的使用比率（33.4%），至於他為何要減少最自豪的火球，改以滑球對決？因為這顆滑球製造的揮空效果實在驚人，Whiff%高達45.9%，意即打者在面對大谷的滑球時選擇揮棒，有45.9%的機率只能揮到空氣。Statcast提供的數據指出，這顆滑球的平均橫向位移為14.2英吋（約36公分），變化幅度大幅超越聯盟平均的8.0英吋（20.3公分），說明比起製造共軌效應，大谷選擇用更單純、暴力的變化軌跡來愚弄打者，這也造就許多球員們伸長了雙臂，結果連球邊都沒能擦到的窘境，而這顆滑球也成為大谷在面對右打者、兩好球時最常選擇的決勝球種之一。

大谷翔平對太空人12K精華剪輯／影片來源：大聯盟官網

前役先發對上太空人的比賽，正是大谷翔平這顆「惡魔滑球」的火力展示舞台，主投6局飆出的12次三振中，就有7次是用滑球終結打者，值得一提的是，上季使用率僅3.6%曲球，成了大谷本季對戰左打者的利器，在面對塔克（Kyle Tucker）、馬蒂耶維奇（J.J. Matijevic）等左打時，兩好球後的慢速曲球將他們凍結在原地，更不用說已經封頂的四縫線直球與快速指叉球，在拿手球路增加的情況下，大谷更有勇氣進攻好球帶，過去為人詬病的保送率（BB%）因此獲得大幅改善，本季已從中段班的8.3%躍升至前段的6.3%。

綜觀大谷翔平的投球數據，無論帳面或進階都已無可挑剃，只出賽15場的他，單單投球表現的勝場貢獻值（fWAR 2.9）就已經足以比肩其他頂尖好手，雖然受限於投打二刀流的因素，無法穩定投一休五，季末可能不會出現在塞揚獎的討論中，但實績已經證明，大谷翔平正逐漸往聯盟最強投手邁進。