日職／巨人投打大崩壞 原辰德恐創監督生涯最差名次

央聯目前呈現1支球隊獨強的局面，養樂多雖因月初大量主力陸續確診，團隊戰力嚴重受損，導致球隊處在5連敗的狀態中，不過仍領先居次的廣島多達11.5場勝差，除非遭受大型連敗，否則聯盟優勝可說已是囊中之物，養樂多之外的5隊，要打進季後賽則是人人有機會，個個沒把握，第2名到第5名只有1.5場勝差，暫時墊底的中日也只落後第5名3.5場；這5隊彼此間的勝差不大，當中仍有球隊近況好壞之分，巨人就是最近戰績十分不理想的那支球隊。

去年衛冕失敗的巨人，今年開季就展現搶回優勝的氣勢，進入5月後與養樂多糾纏，即使6月開始前被養樂多甩開，仍然保持在第2名的位置，但仔細看單月戰績卻是逐月變差，3、4月20勝11敗是全聯盟最佳，5月是11勝14敗，6月是9勝13敗，7月至今則只剩下4勝10敗，只略贏過主力大量確診的養樂多。

投手陣的大崩壞是巨人戰績越來越差的最大原因，這現象在近兩個月更明顯，6月巨人的團隊防禦率是4.99，7月則是4.76，都是全聯盟最差，先發、後援投手的防禦率也同為最差，先發輪值目前表現還算穩定的就只有菅野智之及戶鄉翔征2人，菅野先發14場，防禦率3.08，有6勝5敗，但曾因右肘不適及發燒兩度下二軍休養，恐怕今年會繼上季一樣，連續兩年先發未達20場；22歲的戶鄉是巨人未來的王牌接班人，先發15場已有9勝3敗，防禦率只有2.64，而且表現越來越好，7月先發2場拿到2勝，防禦率只有0.60，算是今年巨人最穩定的先發投手，也有望在本季達成個人單季10勝以上的里程碑。

巨人王牌菅野智之本季的表現還算穩定，但因健康問題有可能連兩季先發不到20場，對球隊戰績也有所影響。 聯合報系資料照片

其他的主力先發投手還有髙橋優貴、山崎伊織、梅西迪斯（C.C.Mercedes）及今年才加入的洋投修梅克（Matt Shoemaker）、安卓斯（Matt Andriese）等人，高橋去年是巨人主力先發，也拿到11勝，今年季初定位中繼，表現平穩，防禦率僅有1.69，轉回先發後大爆炸，6場1勝難求還吞4敗，防禦率超過6.0，17日對廣島先發只投3又1/3局就丟5分；梅西迪斯則在6月開始後判若兩人，近兩個月的單月防禦率都在4以上，至於兩名新洋投，7月的防禦率都是9，整季的表現也不佳。

後援投手的表現也是另類的不遑多讓，牛棚中的赤星優志、高梨雄平、翁田大勢等人仍然穩定，但平内龍太、今村信貴、鍬原拓也、菊地大稀在7月的防禦率都超過4.0，先發後援都失去開季的水準，讓巨人的投手陣已到了崩壞的地步，在上週末面對廣島的3連戰，創造了隊史上首次連續3場被打滿貫砲的羞恥紀錄。

投手出現問題，打線中有好幾位主力打者也同時陷入低潮，包括岡本和真、丸佳浩的打擊率都在2成5以下，兩名新洋砲更是不到1成，即使都有零星的全壘打出現，但對球隊整體攻擊貢獻有限，加上一直以來的攻擊主力坂本勇人又因腰痛下二軍調整，這也使得巨人在7月的團隊打擊率只有2成26，是聯盟最差，雖然全壘打是最多的20轟，不過就如上所述，對得分幫助有限，因此7月的總得分只有聯盟第3的44分，失分卻多達近兩倍的83分，打擊無法掩護投手，巨人的戰績自然每況愈下。

巨人主力打者坂本勇人因腰傷目前不在一軍，對球隊的打擊得分火力有很大的影響。 聯合報系資料照片

針對球隊近期的失調，以及本季首次跌落到第5名，監督原辰德表示都是自己及教練團的錯，如果情況持續惡化下去，那3度回鍋擔任巨人監督的原，恐怕會創下個人執教生涯最差名次，以及留下一個不完美的句點。

註.文中為截至7/17日之戰績數據