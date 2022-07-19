三大先發左投近況火熱 道奇投打兼備仍是奪冠大熱門

洛杉磯道奇球場繼1980以後，首度舉行全明星賽。今年，這支藍衫軍依舊帶著旺盛氣勢衝擊總冠軍，2021年例行賽摘下106勝，今年還簽下2021年國聯MVP弗里曼 (Freddie Freeman) ，加上投球開竅的安德森（Tyler Anderson）這對一打一投的新面孔組合，將道奇隊再度推進奪冠大熱門的榜首。

球季剛過半，美國運動數據網站Fangraphs便對世界大賽冠軍做出機率預測。其中，道奇隊以15.4%領先2021年總冠軍亞特蘭大勇士隊的15.2％，第三到第五名分別是：休士頓太空人隊14.5%、紐約大都會隊12.8%，以及同城的洋基隊12.3%。剩餘的如聖地牙哥教士隊、密爾瓦基釀酒人隊、多倫多藍鳥隊和波士頓紅襪隊奪冠機率均不到10％。

道奇隊在上半季打出60勝30敗佳績，大幅領先對手，下半季有充分餘裕可逐步磨合陣中的主力，並幫助幾位陷入低潮的老將恢復狀態。 美聯社

道奇隊備受各方看好，並非季初發生的事，主要是開幕戰後先發輪值就有問題，王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）延後開季、希尼（Andrew Heaney）只投三場就傷退，今年表現低迷的布勒（Walker Buehler）6月因清除手肘的骨刺進傷兵名單，崔能（Blake Treinen）、梅伊（Dustin May）歸期未定。幸運的是，季外以一年約延攬的安德森（Tyler Anderson）與農場出身的投手岡索林（Tony Gonsolin）大放異彩，填補戰力空缺。

道奇先發有三位左投，表現均達明星水平，包括美國時間7月15日對洛杉磯天使隊8局1安打、無失分的克蕭，到明星賽前投球71.2局、三振75人次，防禦率2.48，預期防禦率（xERA）為 2.39 xERA仍是數一數二的球星。墨西哥籍的烏力亞斯（Julio Urías）至截稿的16日吃下87.2局並三振83人次，防禦率2.57、預期防禦率2.96，而本季破繭而出的安德森，則是投球91.1局、三振77人次，防禦率3.15 ，獨立防禦率（FIP）是3.36，三人撐起道奇牢不可破的左投陣線。

除了自家爭氣，國聯西區的對手崩壞，間接幫道奇隊拉開差距。上季讓人嚇出冷汗的舊金山巨人隊，上半季後繼乏力，以大幅勝差落後，以此態勢下半季要翻身也難，至於教士隊亦因主力塔蒂斯（Ferando Tatis Jr.）缺陣威脅力大減，與去年的強勢判若兩隊。

道奇打線方面，貝茲（Mookie Betts）、透納（Trea Turner）、弗里曼均入選全明星賽，維持聯盟以上的高水準，農場晉升的新人拉克斯（Gavin Lux）愈見成熟，貝林格（Cody Bellinger）、孟西（Max Muncy）和賈斯汀 透納（Justin Turner）儘管出現衰退，仍足以架起具攻擊力的火力打線。由於遙遙領先對手，下半季足以讓道奇嘗試不同搭配，以磨合最佳陣容備戰季後賽。

道奇隊繼1980年後再辦全明星賽，陣中多位球員包括貝茲(左)、透納(中)、弗里曼(右)、克蕭、安德森、岡索林均入選，成為2022年明星賽最風光的球隊。 美聯社

帳面上看得過去非穩操勝券，棒球運動變數大，不是數據攤開即可圈選冠軍。下半季如何讓團隊更全面，將是一大挑戰，尤其後段如何預防傷病和個人低潮，尤其是陣中一號投手已從克蕭、布勒交棒到岡索林手上。至今累計88.2局三振80人次，防禦率是全聯盟之冠1.62，預期防禦率2.81，成績是11勝無敗績，此種身手預估可延續至季末。現年才28歲的他，能否領軍全隊一路向前衝仍屬未知數。往好處想，10月前只要任何一位受傷投手歸隊，並繳出巔峰期的表現，想要推倒道奇隊並不簡單，還有總教練羅伯茲（Dave Roberts）已有豐富的大賽臨場調度經驗，這讓道奇奪冠的看好度居高不下。