無敵星星效力退了？ 救援王海德終不免被操爆

美國開國元勳富蘭克林曾說過：「世事本無常，只有死亡跟繳稅這兩件事永不變恆久遠。」不過對這兩年的釀酒人球迷來說，或許還可以加上第三件——終結者海德（Josh Hader）的救援點。這位長髮飄逸的火球男只要一踏上投手丘，總能用時速高達三位數的快速球跟犀利的滑球讓打者一籌莫展（上一季海德的滑球被打擊率僅.159，快速球更只有.103），為釀酒人守住勝利。

去年海德救援成功34場，只有一次失手，實至名歸成為年度救援王（Reliever of the Year），而且是四年內的第三次。今年上半季海德的表現更像是在寫歷史——開季前19場出賽一分未失，不但追平另一位現役投手普雷斯利（Ryan Pressly）保持的連續出賽無失分紀錄（40場），還創下開季連18場登板都拿到救援成功的新猷（原紀錄只有12場），其中第17次、18次還是在同一天內的雙重賽一併拿下。總計前三個月海德救援成功24次僅失敗一次，1.09的防禦率比去年（1.23）更低。現役最強終結者可說除他已不作第二人想。

在海德還沒有出現狀況之前，他可以說是現役「地表最強終結者」，前18場出賽16.2局投球僅僅被打4支安打，卻飆出了26次三振！ 美聯社

但從七月四日這天開始，海德的表現卻大為走樣。就在美國國慶日當天，剛從傷兵名單回歸的鈴木誠也一棒將他投出的95英哩快速球轟得老遠，正當釀酒人球迷還在為這球差幾公分沒能出牆暗自竊喜時，狂奔不已的鈴木誠也已經越過三壘，跑出了震驚全場的場內全壘打。兩天後海德再次在平手時登板面對小熊，又被菜鳥希金斯（P.J. Higgins）一棒擊出二壘安打打成敗投。下一戰對海盜海德雖拿下救援成功，但仍免不了丟分——這也是他兩年多以來頭一次連三場出賽都掉分。

套句股市名嘴的口頭禪：「這只是剛開始」，更令人震驚的大崩盤還在後頭。就在上半季即將結束的7月13日，面對雙城新人米蘭達（Jose Miranda），海德一記失投的滑球被轟成超大號的再見三分全壘打。就在釀酒人還驚魂未定之時，兩天後再次登板捍衛三分領先的海德迎來了球員生涯最大的慘敗。對手巨人打者怎麼打怎麼有，不但接連擊出五隻安打（另有一次觸身），三發全壘打的最後一發——亞斯川斯基（Mike Yastrzemski）的滿貫砲又是一棒將海德擊沈的再見全壘打。

海德球員生涯最慘烈的一次後援。大聯盟官方YouTube

歷經這一個多禮拜的狂轟濫炸（4.1局被轟出5發全壘打跟12隻安打，吞下三場敗投外加一次救援失敗。防禦率高達24.92），如今海德的防禦率已經暴漲到4.50，他的勝場貢獻值（WAR，依Baseball Reference網站統計）更成了負值。所有人都不免要問：到底海德哪裡出了問題？

頭一個能想到的答案自然是海德可能出賽太過頻繁。確實他在七月份短短不到兩週之內已出賽7場，而且有兩次是連續兩天上場。如果加上前面提到的雙重賽，海德今年已有八次連續兩天登板的紀錄（雖說如果跟其他終結者像是教士的羅傑斯（Taylor Rogers，9次）、勇士簡森（Kenley Jansen，8次）、巴爾德（Daniel Bard，9次）相比，這樣的次數並不算特別多）。

其次一定也有人懷疑海德是不是有傷在身。不過在被巨人完爆的賽後訪問中，海德表示自己健康狀況良好絲毫沒有受傷。他最近幾場投球的球速也確實沒有下降，被轟成全壘打的快速球跟滑球球速都維持在平常水準，差別只在於球進壘的位置成了打者眼中的最佳獵物。

海德認為身體目前沒有任何問題，他的球速也維持正常水準。之所以會被打得那麼慘，很可能是球的進壘點變得稍甜，這一點控球上的小失誤馬上就會被大聯盟打者抓個正著。 美聯社

既非過度勞累也不是受傷，那麼問題會不會是出在心理上？海德倒是真的承認自己「最近想太多，失去了過往的積極」。偏偏最近還傳出釀酒人高層願意聽取其他隊對交易海德提出報價的風聲，而且這已經不是第一次傳出釀酒人對交易海德保持開放態度。雖說很難想像暫居國聯中區第一、大有機會連續五年打進季後賽的釀酒人會送走這位最佳終結者。但從現實面來看，明年球季結束就將成為自由球員，到時身價三級跳、甚至傳出可能成為史上首位「億元男」（美元）終結者的海德勢將成為釀酒人這小市場球隊容不下的大佛。釀酒人高層如果有意在此之前用海德換取一些未來的戰力，感情上雖然會令球迷難以接受，卻是他們不得不去思考的備案。

最重要的是，好的終結者屬於稀有財，但往往也是消耗財。很少有人能像李維拉（Mariano Rivera）一樣十數年如一日不間斷地投出一流的成績。大聯盟始終不缺能強個好幾年的終結者，像是一度被認為有機會刷新救援成功紀錄的金布洛爾（Craig Kimbrel）、在道奇多年今年才轉戰勇士的簡森以及剛被撤換的洋基守護神查普曼（Aroldis Chapman）。但只要年歲一過三十大關，隨之而來的球速下降與表現衰退終不可免。已滿28歲的海德將來勢必也會走上同樣的道路。

想成為一位長期穩定的終結者是非常困難的事，這也是李維拉能高票入選名人堂的主要原因。 歐新社資料照片

對釀酒人來說，海德繼續擔任終結者的時間已可能進入倒數，而且他們並不乏像是威廉斯（Devin Williams）這樣的候補人選。海德再怎麼生猛有力，歲月與大量出賽（他是近五年投球局數最多的終結者）也已在他手臂上刻下不可逆的痕跡。最近的失利或許只是他一時低潮，但也可能是海德走向衰退的前兆。釀酒人高層不會不明白，再怎麼強大的終結者總有被擊垮的一天。在那一天到來之前，他們必須提早做好準備。