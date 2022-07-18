中職／「阿甘障礙」高懸20年 曾子祐恐難跨越高牆

中職季中選秀上週落幕，第6隊台鋼雄鷹以首輪第一順位指名平鎮高中游擊手曾子祐，成為隊史首位狀元郎，雖然他的打跑守都有不錯評價，但要打破2002年前興農牛投手「阿甘」蔡仲南600萬元簽約金紀錄，難度恐怕非常高。

1999年亞錦賽蔡仲南大戰松坂大輔一夕成名，2001年世界盃也有亮眼表現，對荷蘭先發8局失1分拿下勝投，率領中華隊闖進四強賽，由於屢次在國際賽建功，加上帥氣外型，業餘時期阿甘就己經是國內家喻戶曉的超級球星。

2002年1月中職季前選秀會，手握狀元籤的興農牛毫無疑問在首輪指名阿甘，並奉上600萬元簽約金，要知道，20年前中職球員薪資普遍偏低，簽約金要衝高的難度不低。

蔡仲南2002年加盟牛隊創下600萬簽約金的「阿甘障礙」，至今仍無人能破。首季他就拿下生涯單季最高的14勝，也獲得新人王榮耀。 聯合報系資料照片

好比說，2003年統一獅選秀狀元潘威倫，簽約金只有300萬元，2003年代訓選秀會狀元郎林智勝，La new熊給他的簽約金也是300萬元，2004年La new熊選秀狀元石志偉，簽約金更只有250萬元，就可知道阿甘的價碼已屬「天價」。

2002年阿甘展開新人球季，只要是他先發的比賽，總會湧入大批球迷進場觀戰，特別是一堆「迷妹」，人氣超火紅，儼然是超級吸票機，相信經歷過這段時期的球迷記憶猶新，阿甘也不負球團期待，開季豪取6連勝，該季以14勝9敗、防禦率3.49的成績拿下新人王。

前興農牛名將「東哥」黃忠義曾說，阿甘真的是傳奇人物，打職棒這麼久，還沒看過憑一個人力量，就能改變整個職棒環境的例子，阿甘值這個身價。

至於阿甘600萬元簽約金未來能否被打破？東哥認為很難，畢竟阿甘進職棒前，兼具人氣、實力、知名度、國際賽成績和外型，所有特質都要超越阿甘是很困難的事，這紀錄也就難以被打破。

蔡仲南在加入中職選秀之前，就已經在亞錦賽和世錦賽就已經有高水準的表現，自然能在選秀後獲得破紀錄的簽約金。 聯合報系資料照片

這幾年中職有不少高中生選秀狀元，例如2017年的高苑工商捕手廖健富(Lamigo桃猿)，簽約金555萬元，2018年平鎮高中捕手戴培峰(富邦悍將)，簽約金560萬元，2019年平鎮高中內野手劉基鴻(味全龍)，簽約金590萬元，價碼大致落在550至590萬元之間，這大概也會是曾子祐簽約金的落點區間，要見6字頭，很難。

確實，曾子祐是不錯的游擊手，無論打擊、速度、跑壘、守備範圍、位移、傳球、接球與比賽解讀能力都有一定水準，身高180公分、體重80公斤，身材條件也不錯，不過，在球探眼裡，曾子祐並沒有哪一項技能達到頂尖標準，就是一名中上水準的游擊手，外界評價他是「大物游擊手」，這也只是相對其他高中、大學、業餘球員，能力比較突出一些，並非超水準的「怪物游擊手」，否則他已旅外發展。

味全龍在2019年選秀第一輪指名劉基鴻當狀元，簽約金高達590萬，他正是曾子祐的平鎮高中學長。 聯合報系資料照片

另外，曾子祐也沒有像阿甘這樣的國際賽成績做後盾，人氣和知名度更無法相比，這也是為什麼說他的簽約金，很難打破「阿甘障礙」，原因就在此。

近年比較有可能打破阿甘紀錄的業餘好手，其實應該算是2016年統一獅選秀狀元蘇智傑，從少棒、青少棒、青棒再到成棒，蘇智傑都入選國家隊，是國際賽常客，也是U21世界盃冠軍主力，外型帥氣，也有一定人氣，不過他拿到560萬元簽約金，無緣超越阿甘。

曾子祐在選秀前已被媒體捧上天，他也如願成為「鷹狀元」，接下來他要面對的是高中生狀元郎頭銜所帶來的無形壓力，還有外界用放大鏡檢視，他有一年多時間可以適應職棒環境，等到2024年台鋼雄鷹首征一軍戰場，屆時曾子祐恐怕會面臨極大壓力，正如戴培峰和劉基鴻所走過的路，兩人都花很長一段時間才甩掉狀元包袱和負面想法。