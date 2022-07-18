日職／一強五弱仍無保證 央聯戰局暗潮洶湧

讀賣巨人隊在上週首戰完封阪神虎隊之後，連續兩場反被阪神完封，加上主場對廣島3連敗，吞下5連敗。巨人勝率跌破5成，對中央聯盟戰局來說更大的衝擊在於整個聯盟除了首位的養樂多燕子隊之外，全數勝率在5成以下。

養樂多獨走的背後，除了筆者之前分析《養樂多獨走有望90勝 最大煩惱是過度懸殊？》，日本媒體開始討論，萬一戰績繼續拉開，是否會重演過去南海鷹隊讓觀眾失去興趣、票房下滑的歷史。另外一個就是CS（Climax Series ）季後賽的賽制以及聯盟冠軍的價值，勢必又會再度被提出來討論。

CS季後賽的公平性一直都有爭議，也有人提議勝率不及5成或是勝差落後在4場以上球隊，即使排名前三名仍被淘汰等配套，不過因為沒有真正造成「重大問題」，而始終僅止於討論階段。

日本職棒過去例行賽勝率不到5成闖進CS季後賽的總計有6支球隊，分別是：

2009年養樂多（71勝72敗1和、勝率.497）

2013年廣島（69勝72敗3和、勝率.489）

2015年阪神（70勝71敗2和、勝率.496）

2016年横浜DeNA（69勝71敗3和、勝率.493）

2018年巨人（67勝71敗5和、勝率.486）

2021年巨人（61勝62敗20和、勝率.496）

2018年的巨人隊勝率0.486是其中最低的一隊，卻在季後賽第一輪2連勝淘汰聯盟第二的養樂多，一直到決勝輪4連敗（包含廣島的1場先勝）給廣島才結束整個球季。「所幸」這6支球隊最後沒有任何球隊闖進日本總冠軍賽，才沒有造成尷尬的局面。不過卻有2013年廣島、2016年横浜DeNA、2018年巨人、2021年巨人等4隊闖過第一階段，進入到CS季後賽的決勝輪，闖關成功率其實並不低。

2010年千葉羅德隊演出史上最大的「下剋上」劇情，以例行賽第三名闖進總冠軍賽並奪下日本一，不過當年的千葉羅德隊至少還有0.528的勝率（75勝67敗2和），加上與優勝的軟銀、第二名的西武兩隊都只有2.5場勝差，戰力上其實是勢均力敵。然而今年的央聯戰局，不僅只有養樂多一隊「獨享儲金」，而且養樂多燕子隊已經和第二名的廣島、橫濱DeNA之間有12.5場勝差，完全呈現「一強五弱」的態勢。雖然因為近期感染者大量出現，罕見出現4連敗，不過養樂多的優勢還是相當明顯。

目前從第二名的廣島、橫濱DeNA到第五名的阪神之間勝差相當有限，只有1場，季後賽的門票將會是後半段球季的觀戰重點。除了季後賽經驗豐富的巨人隊之外，尤其是阪神虎隊坐擁聯盟第一的投手群，在短期比賽當中更會讓養樂多難以佔到便宜。

阪神虎隊去年與養樂多纏鬥到球季最後，最後才以無勝差、千分之五的勝率之差落敗，今年原本就是養樂多的第一勁敵，不過開季之後顯然受到矢野燿大監督「卸任宣言」的牽連此得戰績太過悽慘，嚴重影響了戰局。否則以他們團隊防禦率2.68不僅是中央聯盟第一，也是唯一在3以下的球隊，絕對不應該是現在超過10場以上勝差的距離。反過來說，以他們豐厚的投手戰力，尤其是青柳晃洋（1.37）、西勇輝（2.23）高居投手排行榜前兩名的兩大超級強投，如果在季後賽陸續排出來先發，加上還有目前投球局數不足、不在榜上的左投伊藤將司（1.93），強如養樂多也很難討到便宜。

青柳晃洋是本季第一個拿到10勝的投手，防禦率1.37也高居第一，到了季後賽對養樂多來說將是一大勁敵。 擷圖自阪神虎官方推特

養樂多即使例行賽有10場以上的領先優勢，也很難保不會在季後賽翻船，這也似乎將變成今年季後賽的一大賣點，只是屆時勢將出現極大的賽制檢討聲浪。