與威廉森簽下新秀頂級合約 鵜鶘唯一且需重注的選擇

2022年7月7日紐奧良鵜鶘用五年1.93億美元「新秀頂級合約」續約2019年狀元威廉森，為22歲威廉森送上生涯最棒生日禮物。不管威廉森未來能不能健康出賽，不論鵜鶘重建工程可能遇上多大挑戰，上季西區第八種子鵜鶘只要威廉森能健康出賽，很可能迅速成長為西區最可怕黑馬。鵜鶘目標是西區冠軍，挑戰衛冕軍勇士，不只是打進西區季後賽。

NBA玩的就是各種選項和賭注，除了專業、進階數據分析、市場考量，更需要運氣和最頂尖操作手法。紐奧良鵜鶘三年前失去台柱球員戴維斯(交易到湖人)，今年夏天鵜鶘沒有太多選擇，鵜鶘用一分五年1.93億美元新秀頂級合約留住威廉森。

儘管威廉森上季因傷一場沒打，生涯三年一共只出賽85場，養傷比出賽時間更多，但鵜鶘還是「玩一把最大的」，為隨時都可能有「健康疑慮」威廉森送上新秀頂級合約。威廉森這分合約沒有球員選項，新賽季威廉森一旦入選NBA年度最佳陣容，合約將擴充到2.31億美元。

威廉森3月份時曾在Instagram限時動態發大秀暴扣影片，證明自己驚人彈性依然沒變。 美聯社資料照片

威廉森新合約 跟兩個月前傳聞完全不同

今年五月初，外傳鵜鶘並不想為威廉森送上五年新秀頂級合約，主要原因是威廉森上季整季傷停，未來健康仍有難以預期變數。鵜鶘不想冒險，只想為威廉森開出「有條件」五年合約，甚至是「有條件」的三年合約。

但一切都是謠言，鵜鶘最終還是選擇相信威廉森和球隊未來，為他開出新秀頂級合約， 這分合約最高可以達2.31億美元。2020-21年球季(前一個賽季)，威廉森出賽61場，場均27分、7.2籃板、3.7助攻，投籃命中率6成1，都是聯盟一線球星表現。

過去威廉森(中)能健康地在球場上時，完全就是頂尖大前鋒的表現，但新球季是否會受到體重過重的影響，仍然有待觀察。 歐新社資料照片

鵜鶘籃球執行副總裁葛里芬說：「我們相信威廉森將為球隊創造美好未來，他也為這座城市和球迷做出承諾，不是尋求離開，他想要找到最佳方式留下來，並參與更多社區活動」。

鵜鶘決定在威廉森身上賭一把大的 原因有幾個

1、鵜鶘上季靠著菜鳥教練格林帶領英格倫、麥凱倫「雙人組」，以及一票不起眼角色球員就衝進西區季後賽，季後賽第一輪還跟聯盟第一種子太陽鏖鬥六場，鵜鶘再起，成為西區爭冠球隊只欠東風。鵜鶘還需要一個健康完整超級得分前鋒威廉森，這是一把非賭不可的好棋，勝算很高。

在威廉森缺賽的情況下，英格倫(左)和麥凱倫(右)已經能聯手幫鵜鶘打進季後賽，新球季威廉森回歸之後的鵜鶘更讓人期待！ 美聯社資料照片

2、威廉森2020-21年賽季打了61場，場均27分、7籃板，投籃命中率6成1，他的打法和禁區得分威脅跟英格倫、麥凱倫完全不同，鵜鶘必須把握時機建立「三巨頭」，在西區挑戰勇士、金塊、太陽。

3、鵜鶘菜鳥教練格林很擅於用人，挖掘角色球員潛能，跟球員互動、關係良好，執教第一年就建立相當信任，鵜鶘不適合在這個節骨眼太小氣，給威廉森一分新秀頂級合約，提升球隊士氣和氣勢，不能猶豫。

但鵜鶘同樣有可能把自己套牢，甚至賠掉未來。近期美國通膨接腫而來，聯準會不得不大幅升息，未來景氣不一定會好，儘管NBA新電視合約也將在兩年後執行，每支球隊分潤更多，團隊薪資有可能衝上1.7億美元，現在看起來很嚇人的年薪4000-5000萬美元頂級合約，兩、三年後負擔可能也沒那麼大。

鵜鶘是小城市、小市場球隊，他們能做的就是把握當下，把球隊利益、聲勢、競爭力最大化，以季後賽球隊為基石，朝西區冠軍挺進。只要威廉森很健康，鵜鶘在西區有可能成為大黑馬，大有可為，鵜鶘這把玩很大，但不能不賭。