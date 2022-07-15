唐西奇獲強力擋拆奧援 獨行俠新球季更有看頭

上賽季對獨行俠來說是個具有突破性的豐收球季，唐西奇(Luka Doncic)在季後賽率隊連過強敵，並且爆冷門逆襲擊敗全聯盟第一的太陽，直闖西區冠軍戰，將任人紀錄往上推進。 獨行俠雖然在西區冠軍賽中不敵團隊戰力深度更深，更有大場面經驗的勇士，但這樣的成績單，上至獨行俠球團，到球員，以及對廣大球迷們的交待，都是相當不錯的結局。 獨行俠全隊累積大賽經驗的同時，也展現出未來性，這將有助於團隊展望新賽季，凝聚士氣的助力。

休賽季自由市場開市後，上季表現出色的布朗森(Jalen Brunson)以迅雷不及掩耳的速度和尼克簽下四年總值破一億美元的大合約，薪資從年薪180萬美金暴漲到平均2600萬美金，據說讓獨行俠制服組連和他的團隊會談的機會都沒有。獨行俠很可惜的在季後失去了這名25歲破繭而出的唐西奇副手，但是上個球季球團痛定思痛將波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)送走，追求隊型、球風的快速化以因應主帥基德的執教風格與最能解放唐西奇的體系，事實證明球團擬定方針去建隊是正確的。

獨行俠另一員大將布朗森(右)在球季結束後立刻被尼克挖走，對球隊造成重大衝擊，還好獨行俠能即時進行補強。 美聯社資料照片

除了布朗森的爆發賽季之外，另一個重點是球隊終於找出唐西奇不在場，或者狀態不好時的第二、第三具有持球威脅的人選。得分箭頭小哈德威(Tim Hardaway Jr.)報銷的情況下，新兵丁威迪(Spencer Dinwiddie)6尺6吋大型控球的身材，能夠自主持球去組織、能突破得分，也有外線威脅性，他的加入成為讓球隊運作活絡起來的關鍵之一。

伍德攻守兼備 被寄予厚望成唐西奇副手

獨行俠維持打進西冠的陣容，加上傷癒歸隊的哈德威，以及今夏球隊最重要的兩項內線補強，雙十製造機伍德(Christian Wood)，鳳還巢的三屆冠軍中鋒麥基(JaVale McGee)，都可望填補起獨行俠缺乏的內線戰力。伍德的四換一交易案中，基本上獨行俠送出的都是不在主力輪換內的球員，可說獨行俠幾乎只承受了布朗森離隊的風險，以原班人馬搭配補強去衝擊新球季。

伍德現年26歲，身高6尺9吋，臂展不俗，擁有非典型長人的頂級運動能力，抓籃板、護框、協防封阻都有他的身影，此外他在進攻端善於面框進攻，能自主持球攻擊，能藉由掩護後投籃，擋拆後拉到外圍砍三分球，或者下滑到禁區空接暴扣，他都能做得到。雖說是在爛隊中獲得大量機會，但是伍德過去兩季擔任火箭先發中鋒，一展他的全面身手而打出身價。他這兩季分別出賽41、68場繳出21分9.6籃板1.2火鍋，17.9分10.1籃板1火鍋2.3助攻，相信他加盟獨行俠會對球隊的小球陣容有很大幫助。

伍德過去兩季在火箭的表現已相當亮眼，有平均20分、10籃板的實力，新球季加入獨行俠可望與球隊達成雙贏的局面。 歐新社資料照片

獨行俠時常需要為了陣容的機動性，進攻點的選擇而犧牲掉禁區的保護力，場上最高的可能由芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)、克萊柏(Maxi Kleber)輪流擔綱，防守端只能藉由速度、協防去彌補小陣容先天的劣勢，就連唐西奇都要花上不少心思在內線的協防攪和。

後衛出身的基德主張提升攻守轉換效率、拉快節奏的自由打法，讓唐西奇打起來更加舒適，只要能再增加衝擊籃框進攻與保護籃板球的好手，整體攻守有可能再次有感提升，而伍德就是被寄望扮演這樣角色的人選。進攻端來說，伍德鮮少背框要球單打，他更傾向在高位的掩護與策應，他柔軟的投籃手感與運球技術更可以和唐西奇主導的擋拆相輔相成。

唐西奇能在擋拆玩出更多變化，看是要讓伍德擋人後拉到外圍投射，或者在弱側邊進行面框單打，或是讓他下滑至油漆區攻擊都是可行選項。上個球季伍德可是出現過單場8記三分彈同時拿下雙十的比賽，光是看到他39%的三分球命中率，防守者就不敢輕易放投。

獨行俠藉著球隊掩護者進攻威脅性的增強，也會迫使對手在面臨擋拆防守當下出現溝通失誤的漏拍，或者根本不敢太過於壓迫持球者，不得不留意掩護者後續的進攻可能性，這都是在潛移默化中可能會減輕到唐西奇被看守的防守壓力。

除了新秀球季，伍德的投籃命中率向來超過五成，且上個球季一場平均出手13次，不會盤據大量球權。以搭配唐西奇的定位來說，伍德在攻守兩端能涵蓋的範圍，搭配成效性肯定比波爾辛吉斯來的好上許多。 球團需要留意的是伍德的健康狀態，他的職業生涯還沒有在單季例行賽出賽超過70場。

麥基帶回冠軍經驗 內線防守買保險

除了伍德之外，另一筆重要的自由市場補強是以3年2010萬美金簽下鳳還巢的34歲將麥基。他的作用在於替球隊增加內線高度，帶回多年的冠軍經驗與防守價值，同時又不至於拖垮球隊攻守轉換的節奏，在球隊需要大個子時也會比推上馬揚諾維奇(Boban Marjanovic)來的好用。

麥基(右)在2015-16球季曾在獨行俠出賽34場，表現乏善可陳。但接下來他在勇士、湖人、金塊、太陽等西區強權歷練之後，現在已非昔日吾下阿蒙，在季後賽也都能做出不少貢獻。 歐新社資料照片

麥基上季在太陽表現亮眼，得分、籃板創下四年來新高，例行賽出賽74場，平均投籃命中率高達62.9%，拿下9.2分6.7籃板1.1火鍋，近16分鐘的上場時間內有這樣子的效率，說是回春賽季一點也不為過。麥基和保羅擋拆配合的成效，在獨行俠高機率也能套用在善於打擋拆的唐西奇體系之中，而且麥基在獨行俠防守端所能帶來的嚇阻性，藉由他的身高與驚人臂展，以及他能守備的協防範圍，這也是過去幾近獨行俠所缺乏的。

後場戰力銜接 端看小將的成長

綜觀來看，獨行俠前場戰力肯定升級，那麼後場失去布朗森的空缺該怎麼辦呢？首先，哈德威的回歸加上丁威迪可能會頂替上先發位置，先發戰力不成問題。替補方面，後場小將無論是防守組23歲的尼利基納(Frank Ntilikina)，擁有進攻天賦的21歲格林(Josh Green)都有更多空間去發展。

甚至是今年選秀會的第37順位新秀哈迪(Jaden Hardy)，或許新賽季就有他的空間。 20歲的哈迪去年都還高居樂透區身價，過去還是全美第二的五星高中生，但跳過無數頂尖大學的招募，加入發展聯盟當老大的一季卻對他解讀球賽的能力沒有幫助，且他高中引以為傲的遠距離投籃，面對到更高層級的挑戰就吃不開了，這讓他個人球技與心態的缺點連環爆，讓他選秀身價直直落到這個位階。不過，能拿下這個順位的哈迪就當作是個賭注也不吃虧，只要不要再養成下一個史密斯(Dennis Smith Jr.)，或許都有機會成為選秀會上的一偷。

獨行俠今年在37順位選進的新人哈迪(右)有不錯的潛力，上周在夏季聯盟對公牛之戰有28分4籃板3助攻1抄截的表現，有成為即戰力的機會。 美聯社

哈迪目前在拉斯維加斯夏季聯賽接連有20分以上的演出，充滿天賦的運動能力，出眾的第一步爆發力，仍是讓人看見他樂透區的潛能所在。就看獨行俠板凳的年輕後場在後續的訓練營、熱身賽調整的如何，若這幾個年輕人能聯手頂上戰力的話，那麼獨行俠對比失去布朗森，現今陣容身材更好，還更有未來性。

打到西區冠軍賽對獨行俠只是剛開始，新球季唐西奇與他的快樂夥伴更值得期待。

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