從甜瓜到杜蘭特 球星轉隊已成了人氣大考驗

杜蘭特（Kevin Durant）要求籃網交易自己的風波引起了正反兩極的評價，甚至對他的個人形象造成負面的打擊。回溯最近十年的案例，像杜蘭特這樣的當家球星在主動尋求交易之後，通常都會變成個人生涯的人氣斷點，當然也有些球星在轉隊之後依舊保持人氣不墜。這一次，杜蘭特能不能夠挺過這樣的人氣大考驗？

這股「吹密」（Trade me）的風潮，近十年來可說愈吹愈烈，這五年更是成了年度的固定劇碼。從2011年的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony ，金塊到尼克）、保羅（Chris Paul，黃蜂到快艇），2012年的哈沃德（Dwight Howard，魔術到湖人），再到2017年的厄文（Kyrie Irving，騎士到塞爾蒂克）、2018年的雷納德（Kawhi Leonard，馬刺到暴龍）、2019年的戴維斯（Anthony Davis，鵜鶘到湖人）、2020年的哈登（James Harden，火箭到籃網）2021年的西蒙斯（Ben Simmons，76人到籃網），這些看板球星都曾要求所屬球隊把自己給交易出去。

有些球星在離開原本的母隊之後，人氣就大幅滑落，像是哈沃德在魔術時期曾連續五年入選全明星賽先發中鋒，經過轉隊的折騰，雖然他到了湖人那年仍是獲得明星賽先發，但票數已經大不如前，再過一年到了火箭只能在明星賽打替補。在那之後，哈沃德就再也沒有入選明星賽了。

當然也有些球星在交易之後依舊保持高人氣，和哈沃德一樣在27歲時轉隊的甜瓜，在尼克時期仍連續五年拿下明星賽先發，保羅在快艇時期也是連兩年明星賽的先發後衛。甜瓜和保羅在原先的母隊都已經被票選為明星賽先發，他們在初次轉隊之後仍然能保持這樣的紀錄。

安東尼(右)長期在金塊、尼克都與總冠軍無緣，對球隊也多所抱怨。但接下來經歷多次轉隊後還能維持高人氣是相當少見。 歐新社資料照片

明星賽的先發地位當然不是球星人氣的唯一指標，但多少能夠看出交易對於他們的實際衝擊。比較上述這八大看板球星的轉隊過程和他們的後續發展，也可以看出三個值得觀察的因素，也許會對杜蘭特接下來的人氣造成影響。

年紀差距

這八大球星當中，有七人在當時是生涯首度被交易。除了哈登之外，其他人都是從選秀的母隊離開，也就是說他們生涯的第一筆交易，就是由自己去促成的。在主動要求被交易的當下，這七人的年紀也都在25到27歲之間。

像是厄文和西蒙斯那時都只有25歲，保羅和戴維斯只有26歲，至於甜瓜、哈沃德和雷納德也不過27歲而已。換句話說，要求被交易的當下，他們都還未滿30歲，這種無可限量的未來性，對於各隊都充滿了吸引力。從年紀的角度來看，現年已經33歲的杜蘭特恐怕已經沒有這種優勢。

轉隊理由

當家球星主動要求轉隊時，他們最理直氣壯的理由就是「渴望奪冠」。衝擊總冠軍都是這些球星的共同目標，除了厄文和雷納德之外，其他六人當時都沒有奪冠的經驗，目前也只有雷納德和戴維斯在轉隊之後奪冠，兩人也都是在轉隊後的第一年就達標。

大牌球星要求球隊交易的最常見理由幾乎都是說想要奪冠，但轉隊後能拿冠軍的球員，近期就只有戴維斯(左)和雷納德(右)。 歐新社資料照片

至於「回家打球」則是另一個正當理由，像甜瓜那時想回到家鄉紐約就是一例。不過，因為尼克是個大市場球隊，這樣的轉隊理由即使有力，但仍不免遭受質疑。

這些球星當時要求轉隊的背景和理由都不盡相同，除了檯面上的理由之外，其他關於球隊內部的各種衝突，像是戰力結構不符期待（戴維斯）、與總教練不睦（哈沃德）、勞資關係不對等（哈登）、傷病管理不佳（雷納德）、生涯發展受限（保羅）、尋求個人定位（厄文）或是溝通不良（西蒙斯），這些理由多半都是不會被證實的媒體傳聞。

因為很難被證實，所以球星和球隊雙方在媒體論述上的攻防和角力結果，就成了影響球迷觀點的重要因素。目前來看，杜蘭特已經拿過兩次冠軍，而籃網等了他一年養傷，期間又圍繞著他建隊的情況下，其他相關離隊理由的媒體傳聞當中，杜蘭特並沒有明顯地佔到上風。若是接下來沒有更好的轉隊理由論述，對他的負面影響確實不小。

母隊的補償

看板球星離隊，對於母隊來說必然是巨大的衝擊。既然是交易，母隊至少能夠從中獲得相對的補償。若是交易的內容讓母隊能夠取得足夠的資產，相對降低了他們離隊的影響，對於這些球星來說，也多少能減輕交易所產生的負面效應。

像是戴維斯轉隊到湖人的交易案，雖然讓紐奧良當地球迷極為失望，但鵜鶘確實獲得了巨大的重建籌碼。著眼於當下的湖人很快地獲得了冠軍，放眼未來的鵜鶘則是有了厚實的操作基礎，算得上是一筆雙贏的交易，這也讓戴維斯後來保持了一定的人氣。

雖然杜蘭特的球技沒話說，但以目前受限的市場狀況來看，籃網想要透過這筆交易拿回豐厚的籌碼確實很不容易。若是到時籃網沒有從交易當中獲得足夠的補償，球迷對於杜蘭特的責難也將會加劇。

不可否認地，要求球隊交易自己的後座力確實不小，這樣的動作必然會傷害母隊球迷的感情及球員個人的形象，而這樣的標記也會始終跟著他們。轉隊之後，這些球星一樣得拿出成績，甚至更好的成就，才有可能保住高人氣。相較於其他球星，杜蘭特今年夏天要求交易的舉動確實更為冒險，對他的人氣也將是一大考驗。