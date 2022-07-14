不再追求高三振率 韋蘭德完美復出的秘訣在省球

生涯237勝的兩屆塞揚獎巨投韋蘭德(Justin Verlander)，先前因動了韌帶更換手術(Tommy John Surgery)而將近兩年未在大聯盟登板投球，今年重返球場後竟然依舊投得虎虎生風，現年39歲的他再度成為塞揚獎的熱門人選。其實韋蘭德今年的投球型態已與過去有所差異，但依舊是球場上的主宰者，現在就讓我們來探討他能夠完美付出的秘訣是什麼。

韋蘭德未來退休後無疑會在取得資格後的第一年就進入名人堂，儘管現在普遍認為以後再也不會出現300勝投手，但以他這年紀還有這種身手來看，只要他能夠像萊恩(Nolan Ryan)、強森(Randy Johnson)一樣投到45歲以上，生涯300勝其實不是不可能。他本季目前繳出11勝3敗、2.00防禦率、0.87WHIP、2.6fWAR的成績，其中勝場數高居全聯盟之冠，防禦率與WHIP都是美聯第2，fWAR則為全聯盟第10。如此鬼神的成績，完全看不出來是一位去年一球未投、前年只投一場球的投手。

韋蘭德現在生涯累計237勝、3111K，要不是過去兩個球季報銷，他原本應該是很有機會在明後年球季就能挑戰300勝、4000K里程碑。 美聯社

韋蘭德的上一個完整球季是他拿下第二座塞揚獎的2019年，而他今年的速球平均仍有95英里，顯然沒有因年紀與開刀而衰退，甚至比他2019年時的94.6英里還快。他今年的各項數據依舊漂亮，幾乎與2019年相差無幾，唯獨三振率下滑不少，由2019年的12.11下滑到8.54，為2015年後的新低。他過去以高三振率著稱，不但是現役生涯最多三振的球員，還五度拿下美聯三振王，2019年還達成單季300K的成就。而今年他的三振率大幅下滑卻還能維持如此優異的防禦率和WHIP值，到底是如何辦到的？

其實從三振率的下滑不難看出韋蘭德今年的投球機制與策略有所轉變，他不再力求三振，而是讓打者碰球的機率提升，但仍能有效讓打者出局，保持他超高的投球效率。這樣的投球策略反映在他那精簡的用球數上，他今年平均每局用球數為美聯第2、全聯盟第4的14.65，且創下生涯新低。

韋蘭德在復出之前應該做足功課，本季的用球數是非常精簡，雖然三振率大幅下降，但每九局被打安打數4.5也是生涯新低。 美聯社

韋蘭德今年已不像過去頻頻讓打者揮空，反倒是改採「放給他打」的策略，且顯然已奏效。2019年他讓打者揮空的比率為全聯盟第3的16.1%，而今年驟降到11.1%，為倒數第28；讓打者擊球的機率也由全聯盟第4低的68.8%大幅提升到全聯盟第20高的79.2%。過去他常投引誘球讓打者出棒揮空，2019年他讓打者在好球帶外出棒的機率為全聯盟第2的37.2%，今年則降到34.1%；好球帶外擊球率也由55.1%增加到69.9%。

今年反倒是韋蘭德在好球帶內讓打者出棒的機率由2019年的69.4%大幅提升到76.6%，且為全聯盟第1。他的好球帶內擊球率雖然仍低，但也由2019年的77.7%提升到了84.2%。今年他將球投進好球帶的比例由2019年的50.43%提升到52.04%，為生涯第2高，這並不表示他今年的控球變更好了，因為他2019年的保送率就是優異的1.70，今年則還是漂亮的1.65，而是可解讀為他今年改採「投給打者打」的策略轉變。

而今年讓韋蘭德的揮空率驟降的最大因素是他的四縫線快速球，2019年他投四縫線快速球的揮空率高達31%，今年卻只剩下15.3%。但這不代表他今年的四縫線速球投不好，因為今年打者面對他這球路時的打擊率仍只有.206，甚至比2019年的.229還要低。根據Fangraphs網站的數據，韋蘭德今年四縫線速球的效率為全聯盟第3，僅次於洛登(Carlos Rodon)和惠勒(Zack Wheeler)。可見他今年的速球雖無法像過去一樣製造大量空棒，但仍能製造大量的出局數。

39歲的韋蘭德雖已不像過去一樣三振連發，但讓打者碰到球卻打不好的投球策略反而讓他成為省球達人，或許能讓曾表示有志於投到45歲的他生涯能走得更長遠，朝著已被視為不可能的生涯300勝邁進。