中職／新人選秀各取所需 桃猿老謀深算最為高段

一年一度的季中選秀會在7月11日落幕，繼2007年之後總算再度有六支球隊參與，而這次共計185人參加、74人入選都是歷史之最。現在的中華職棒環境，基本上已經不是大部份球員進來就是即戰力，球隊選秀不只要看當下，更是要看到至少3年後。這次除了新加入的台鋼雄鷹挑走30人外，有意要新陳代謝的富邦悍將也選了12人，中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿及味全龍則分別指名7~9人，但選秀策略大不同。

台鋼雄鷹：從零起步，需要大量球員

30人(14投、3捕、7內、6外)

曾子祐毫無意外成為台鋼的首選，新科狀元郎是平鎮出品的游擊好手，將成為雄鷹隊組隊的基石。 聯合報系資料照片

甫成立3個半月的台鋼雄鷹，教練團及行政人員都還在籌組，連測試會都是外聘教練支援。不過由於他們已先行聘任昔日中華隊情蒐小組成員林聿文、鄭漢禮擔任球探，經過觀察分析後，他們這次總計挑選30人，這讓他們已經有組織完整球隊的本錢。

雄鷹今年的策略與2019年甫成軍的味全龍非常相似，除了在首輪挑選該屆評價最佳的高中生球員來養成外，其他多挑選成棒選手。首輪他們挑選都來自平鎮高中的曾子祐及伍祐城，無疑是希望經過磨練後，在2024年時已經能成長為球隊主力戰將。在這次選秀會前段中，雄鷹主要挑選投手及內野手，且青棒及成棒最被看好的游擊曾子祐及紀慶然盡入手中，預料組隊將從中線做起。至於外野手有可能考量自由球員有人選，或是況估其他五隊現況，未來在擴編可以繼續補人，因此多放在後段才挑選。

味全龍：需要即戰力，幫助球隊更上層樓

7人(5投、1內、1外)

味全龍說服林凱威回台參加選秀，他的加盟將可解決這兩年龍隊必須用洋將關門的狀況，讓球隊未來調度更有彈性。 聯合報系資料照片

在選秀會之前，龍隊早已非昔日的小貓兩三隻，而是有多達65位的本土球員。他們大多數都很年輕，已經展現不俗的實力，讓今年的龍隊頗有挑戰季後賽的可能。龍隊最不缺乏的就是潛力球員，因此他們已經不用再去尋找尚待磨練的高中生，本次策略是找來讓他們可以更進一步提升的即戰力，所以全部都挑選完成度較高、養成期短的成棒球員。

味全龍最大的收穫是首輪帶走旅外球員、12強賽國手林凱威，他具有極佳的球速及一顆頗具殺傷力的滑球，預料他可以接下終結者的角色。這兩年龍隊都是用洋投來關門，今年球季結束他們多一位的外援優惠就到期，找來具有經驗的本土牛棚，讓他們未來對於洋將調度可以更加靈活。龍隊在其他順位帶走許多意想不到的球員，但似乎教練團都已有規劃，這只能看未來他們是不是獨具慧眼。

富邦悍將：養成狀況不佳，只好挑成棒球員

12人(6投、1捕、3內、2外)

悍將是本屆挑選人數第二多的球隊，主要是球團面對主力老化想要進行換血，這個構想原則並沒有太多問題。不過實際上他們這5年已經挑選多達49人，年年這樣大動作季中選秀及季末釋出，除了成效不彰外，還造成球隊中生代嚴重斷層。因此今年富邦的選秀策略又有調整，除了首輪搶下平鎮強投黃保羅外，二至七輪都挑完成度較高的成棒球員，避免重蹈養成不佳的覆轍。

前兩輪挑走黃保羅及潘奕誠，可能原因是他們雖然有滿滿的本土先發投手，但目前都有些狀況，以目前中職的生態，多準備些人手是有必要。本屆悍將最大的目標莫過於找到內野中線的即戰力，在首輪挑了投手後，黃勇傳及紀慶然都被其他隊指名，所幸還能選到池恩齊，應該可以成為下半季的伏兵。不過最可惜的還是沒挑到左投手，沒辦法改善牛棚缺乏左投的窘境。

樂天桃猿：不急於一時，找尋未來接班人

8人(3投、1捕、2內、2外)

桃猿持續囤積年輕捕手戰力，選進的宋嘉翔打擊能力不差，除了增加球員間的競爭，還可以讓較弱的守備部分多一個選項。 聯合報系資料照片

雖然在球隊被轉賣後一度有些沉寂，桃猿今年總算再度發威，順利拋下上半季彩帶。他們一直以來的選秀策略都不著重一時，而是以規劃球隊未來為導向，依目前碰到的問題，首先是要找尋老將林泓育及陳俊秀的接班人，以及繼續囤積大量新鮮的手臂。由於他們主力球員多在當打之年，加上球隊具有不錯的養成能力，本次全數都挑高中畢業生，希望藉由養成讓他們成為未來的主力球員。

考量林泓育已經36歲，桃猿陣中的廖健富、張閔勛都是攻優於守，他們確實還是需要在捕手這部分增加人手，因此他們在首輪就搶下本屆最具潛力的捕手宋嘉翔。第二輪則挑走陳佳樂，他具有不錯的長打能力，球隊應該是希望在未來老將退休後，有延續火力的重砲手。他們另外還挑走「拆彈專家」之稱的邱緯綸，可以接替賴鴻誠之後，強化牛棚左投戰力。他們的補強都不是立即所需，而是看到未來3至5年，球隊面臨換血的位置，老謀深算真是高段！

統一獅：持續內野換血中

8人(4投、1捕、2內、1外)

連兩年打進台灣大賽的獅隊，整體戰力仍算整齊，即使主力受傷，仍有許多球員可以補上，因此統一獅本次也是採用以挑戰高中畢業生為主的策略。他們現階段碰到的問題在內野，主要需要是考慮未來陳鏞基、高國慶退休後，一壘將缺乏穩定性高的球員，以及誰與林靖凱搭配防守中線。

統一獅用了前兩輪補強內野，分別選入黃勇傳及林培緯，都是評價都不錯的高中生，若養成順利，預料3年後的獅隊內野將會是他們兩人搭配林靖凱及林子豪。獅隊後來還選走本屆評價最高的左投林詔恩，以及旅美歸國的宋文華，這兩人都有實力，但都還需要調整，若改造成功，獅子軍本土投手王國將再添生力軍。

中信兄弟：狂挑投手解燃眉之急

9人(7投、1捕、1內)

8年打入7次台灣大賽的中信兄弟，雖然直到去年才成功奪下金盃，但已是中職這幾年最強的球隊。今年他們來勢洶洶，但上半季表現卻不如預期，最主要問題在於球隊缺乏先發投手。他們本土投手多被轉往牛棚發展，傷癒復出的黃恩賜又不穩，鄭凱文被龍隊破解後，讓教練團不太敢用，造成調度上讓洋投更頻繁出賽，造成整個先發輪值都狀況連連。

因為想要的野手都已被其他球隊指名，中信索性在前七輪全部都挑投手，成為罕見的一幕。前兩輪選走鄭浩均及徐基麟，他們都是旅外球員，是教練期盼的下半季即戰力。三至七輪的投手中，只有左投陳柏均是成棒球員，其他都是高中畢業生，有可能讓陳柏均試試，若能撐起左手牛棚戰力，呂彥青則可支援先發增加調度彈性，其餘則應該會放在農場磨練。

整體而言，各隊因應自身陣容的狀況，選秀策略大不相同，對於成棒球員及高中畢業生之間需要做取捨，並不能說有哪隊放槍。不過整體來看，樂天都是為了未來考量，並非一時頭痛醫頭、腳痛醫腳，雖然成績要兩三年後才看的到，但應該還是這屆選得最好的球隊。