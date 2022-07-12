被遺忘的快艇 靜靜地打造三巨頭+超級小球黃金組合

雷納德傷停超過一季，喬治上季也只打了31場，全世界幾乎忘記快艇「很特別」的存在。雷納德整季傷停，喬治打不到半季，兩大球星出勤率不到兩成，但快艇上季還是打出42勝40敗五成以上勝率。儘管沒能打進西區季後賽，但快艇教練泰隆魯至少證明自己還有點料，不靠兩大看板球星，他還是有能力把球隊帶到一定高度。

快艇為何如此特別？老闆肯砸錢，天賦滿滿，陣容深度傲人是最大本錢。快艇老闆鮑默敢砸錢堆積豪華陣容，不怕豪華稅，專注把握快艇這幾年黃金奪冠時期。可惜快艇球運背了點，雷納德傷停一季多，難以預期健康出賽，喬治也面臨生涯第二次重大傷病，上季例行賽缺陣51場。

攤開快艇今年陣容，除了雷納德、喬治、沃爾「三巨頭」，這是一支可以擺出兩套先發超級組合。適合打小球、跑轟、全場壓迫反擊，也能擺出傳統陣容打半場攻防，要打爛仗、英雄球、鐵血防守，快艇什麼武器都有。快艇今年精英陣容：

中鋒：祖巴茲。

前鋒：莫里斯、柯文頓、貝頓、雷納德、喬治。

後衛：曼恩、鮑威爾、胡德、卡菲、肯納德、波士頓。

控球：傑克森、沃爾。

快艇鋒衛成群，身高在196-203公分之間，可以擺進主要輪換鋒衛搖擺人多達10人，除了34歲法國前鋒貝頓年紀稍大，其他都在33歲以下，正處於生涯最顛峰或上升階段。

快艇在季中從拓荒者換來的射手柯文頓表現不俗，在球季結束後立刻以2年2400萬美元與他續約。 歐新社資料照片

NBA或全世界籃球經常會出現「排擠狀況」就是，當球星全員健康歸隊，陣容爆出來，教練用人、出牌反而取而難以取捨，因為角色球員都非常融入、無私，團隊合作正在成形，一線板凳打得就像先發，沒有球星霸佔球權和戰術角色，人人有球打，每個球員都很開心。

雷納德、喬治傷癒歸隊，主力控球傑克森戰術角色和控球被削減，沃爾入隊，傑克森戰術角色再被削減一次。快艇兩張王牌雷納德和喬治一旦健康出賽，快艇相同位置角色球員和一線替補，包括柯文頓、曼恩、鮑威爾、胡德、卡菲有一半以上可能都沒球打。

我不確定泰隆魯是多高明教練，但有了霸佔球權和大量戰術角色多名球星歸隊或加入，那麼快艇團隊合作和默契、用人輪換勢必都要重組。

沃爾是一名更有破壞力和組織力控球，傑克森打少了，他肯定不會開心。雷納德、喬治歸隊一起上場或分開上場，曼恩、鮑威爾、胡德、卡菲、肯納德、柯文頓輪換角色和上場時間直接受到影響。

火箭買斷與沃爾的合約之後，他與快艇簽下2年1300萬美元新合約。沃爾認為快艇是一流的球隊，目前已有爭冠實力。 歐新社資料照片

貝頓、柯文頓、莫里斯三名前鋒、身高、功能、位置和角色明顯重疊，看不懂今年夏天快艇還用兩年、年薪逾千萬美元合約留下年紀稍大貝頓是想幹嘛。

快艇確實不該被遺忘，因為這是一支天賦滿滿，擁有三巨頭，正常應該也有爭冠實力球隊。快艇兩張王牌雷納德、喬治都是聯盟前20球星，健康沃爾仍是聯盟頂級控球，突破、創造空間能力和組織助攻都是第一檔。

沃爾是一名能幫助隊友更好、團隊更出色、成就團隊合作頂尖控球。傑克森上季表現和關鍵球都讓人看見他的能耐和實力，沃爾+傑克森如果同時受到重用，快艇人員排擠效應還會更嚴重。

快艇上季在兩大主將缺賽時，控衛傑克森(左)為球隊先發了75場比賽，而且每場打了多達31.2分鐘，新球季他的出賽時間勢必大幅降低。 歐新社資料照片

快艇有爭冠天賦和陣容，但爭冠實力和團隊合作還需要泰隆魯完美整合。西區今年球季將因為快艇重新崛起，戰局更精采多變，一旦湖人能交易送走衛斯特布魯克，換來籃網後衛厄文，跟詹姆斯重新合體，湖人復活機率百分百，西區戰況肯定更熱鬧。

NBA傳奇後衛「微笑刺客」湯馬斯評西區「西區沒有一隊好打，除了湖人」。湯馬斯可能說對了。但我認為快艇、湖人都有能力讓今年西區腥風血雨，甚至大變天。