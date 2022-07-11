戰績獨走竟成甜蜜負擔 洋基也為補強傷透腦筋

如果說洋基是今年表現最讓人跌破眼鏡的球隊，肯定有人會不服氣。雖然他們最近灑錢的速度早已看不到道奇的車尾燈，甚至還被過去瞧不上眼的同城小老弟大都會給比下去（人家現在可是有世界百大富豪等級的老闆撐腰），但畢竟百足之蟲死而不僵。一隻擁有史上最貴投手柯爾（Gerrit Cole）及一度是史上最貴球員史丹頓（Giancarlo Stanton，目前總薪資也還是史上第六高）而且團隊薪資仍高居全聯盟第三的球隊，戰績再好也不該令人感到意外。

然而不得不承認，洋基頻頻破紀錄的贏球速度仍不免讓人刮目相看。儘管他們去年戰績（92勝）絕不算差，但若不是下半季及時回神，上半季勝率剛好五成的洋基最終能否擠進季後賽都是未定之天。再加上去年冬天洋基沒有花任何一毛錢在自由球員身上（只簽了一些小聯盟約）。直到封館結束春訓開始，才終於迎來了唯一一次的大動作——把早就謠傳會走人的先發捕手桑契斯（Gary Sanchez）跟三壘手厄謝拉（Gio Urshela）送到雙城，換來三壘手唐納森（Josh Donaldson）及游擊手基納-法利法（Isiah Kiner-Falefa）。除此之外新添的先發球員就只有球季開打前才從遊騎兵弄來的捕手特維諾（Jose Trevino）。如果不是這些最後一刻的交易，洋基幾乎就要以去年原班人馬——頂多再加上傷癒復出的「40號王牌投手」塞佛里諾（Luis Severino）展開這一季。

洋基季前花470萬美元找來的游擊手基納-法利法是相當好用，不但守備好，打擊表現也不差，還有全隊最多的13次盜壘成功。 美聯社

但就靠這批換湯不換藥的老班底，洋基打出了史詩般的上半季。除了戰績持續獨走外，團隊數據不論是進攻（平均每場得分、全壘打、保送率、OPS+、wOBA）或投手（團隊ERA、xFIP、三振四壞比）無不高居美聯第一。甚至連一向屬於弱項的盜壘及守備，美聯各隊也少有其比（盜壘58次僅次於遊騎兵，守備進階數據OAA、DRS都至少是前三位）。

戰績獨走當然不是壞事，但是在此前提下要怎麼補強，確實是種「甜蜜的困擾」。如今洋基的目標自然只能是鎖定總冠軍（雖說他們每年都是「沒拿冠軍就等於失敗」）。然而眾所皆知，季後賽的最終勝利鹿死誰手，很大一部份仍是取決於運氣——不然就不會有運動家大總管賓恩（Billy Beane）的那句「我XX的那一套在季後賽不管用」名言了。如果連球星大於整體也更少翻船的隔壁棚NBA都會搞出「73亞永流傳」的經典大戲，誰又敢保證單季最多勝的棒球隊就能妥妥拿下冠軍？回過頭來看，21年前的水手（當年寫下史上最多的116勝）不就是最好（最慘）的例子？

金州勇士在2016年打出NBA史上最多的73勝，但在總冠軍賽敗給克里夫蘭騎士，這個「高處不勝寒」的例子值得洋基參考。 歐新社資料照片

不過對擔任洋基「總舵手」二十多個寒暑的凱許曼（Brian Cashman）來說，沒有什麼大場面是他沒見過的。想當初他一新官上任，洋基就在同年（1998年）打出破隊史紀錄的114勝。跟今年相比，那一季洋基與其他隊的強弱差距顯然更加懸殊（上半季勝率高達.738，而且領先美聯第二的紅襪15場）。於是乎凱許曼在交易大限前決定按兵不動，最後也幾乎毫無風險地贏得總冠軍（只在美聯冠軍賽被印第安人短暫取得2勝1敗領先，其他兩輪季後賽都是橫掃）。

然而今年凱許曼不可能這麼好整以暇了。除了季後賽的運氣成份、面對戰力深度相等（甚至更雄厚）的道奇、太空人或大都會，洋基並不具絕對優勢外，他們的陣容也絕非毫無破綻。雖說洋基的進攻砲火之兇猛無人能比，但兩個外野手賈羅（Joey Gallo）跟希克斯（Aaron Hicks）表現不如預期甚至未達聯盟平均水準仍是不爭的事實。尤其針對賈羅，到底是該耐心等他重拾去年38發全壘打的身手，還是早日痛下決心找人取而代之，已經成了凱許曼在交易大限前必得做出抉擇的一大難題。其次兩位「新弟兄」基納-法利法與特維諾守備雖然稱職（特維諾幫投手偷好球（framing）的功力更是聯盟中首屈一指），但當打線輪到他們兩人或另一位捕手東岡（Kyle Higashioka）的後段棒次時，進攻火力的斷崖式下滑成了洋基的隱憂。

洋基右外野手賈羅(左)和左外野手希克斯(右)打擊率分別只有.166和.241，長打率則是.341和.364，容易形成洋基的打擊斷層。 美聯社

如果說這些野手方面的小缺陷純屬雞蛋裡挑骨頭，那麼投手陣容就真有著不容凱許曼忽視的大問題——在下半季如何妥善調節幾位投手的出賽頻率，以保有在季後賽走得更遠的體力。剛傷癒復出的塞佛里諾不消說鐵定有被下達局數限制。今年一鳴驚人的柯特斯（Nestor Cortes）再投4.2局就將寫下大聯盟生涯單季局數新高（但也不過是去年的93局而已），戰線繼續拉長他能否維持目前防禦率2.74的高水準表現？柯特斯最近六場先發暴漲到5.34的防禦率已是個不祥的前兆。以洋基先發投手陣五門齊的程度（防禦率最高的泰隆（Jameson Taillon）也不過3.63）說需要再補強確實像是在吹毛求疵——但好投手永遠不嫌多。最重要的是不論透過交易或從農場拉新人上來，凱許曼無疑都得找些「新鮮的手臂」來幫這五虎上將分擔局數。

柯特斯本季的表現讓人驚艷，但隨著投球局數的累積，他近來開始出現亂流，近4戰就被打出7支全壘打。 美聯社

先發投手如此，牛棚又何獨不然？勝場貢獻值高居美聯救援投手前兩名的金恩（Michael King）跟霍梅斯（Clay Holmes）照目前的速度，出賽數跟投球局數都將寫下生涯新高——這絕不是季後賽肯定會「狂操」他們的總教練布恩（Aaron Boone）所樂見的。再加上終結者查普曼（Aroldis Chapman）的大幅減速，凱許曼勢必也得花點時間去物色能加入牛棚輪替的幫手。

高處不勝寒，如今洋基走上的是一條不奪冠軍誓不回的單行道。擁有如此強大的爭冠班底，凱許曼確實不必像往年一樣為了是否動用寶貴的新秀換取即戰力傷透腦筋，但針對陣容缺陷的小修小補則必不可免。再過幾個月後，他在交易大限前的作為（或不作為），很可能就將成為洋基能否在季後賽笑到最後的重要關鍵。