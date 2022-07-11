中職／打者地獄年長程火力急凍 本土先發投手卻難擔大任

中信兄弟6月至今狂推「洋投套餐」德保拉、泰迪、象魔力，伺候戰績龍頭樂天桃猿，引發外界討論，當大家質疑兄弟教練團為何要做出這樣的投手調度，換個角度來想，先發本土投手怎麼無法撐起一片天，讓教練團放心調度使用，總歸一句話，土投真的要加油了。

2010年中職採低彈性係數比賽用球，該年聯盟打擊率0.262、上壘率0.322、長打率0.347，平均每場比賽全壘打僅0.66轟，各項打擊數據都是歷年新低。

那一年聯盟先發本土投手防禦率3.57、被打擊率0.263、每局被上壘率1.33，投球數據相當亮眼，和先發洋投防禦率2.95、被打擊率0.259、每局被上壘率1.25相較，差距其實不會太大，可以說，土投先發績效和洋投差不了太多。

事實上，攤開今年全聯盟打擊三圍，幾乎和2010年一模一樣，打擊率0.263、上壘率0.325、長打率0.346，場均全壘打0.79轟；也就是說，今年已是中職33年以來，數一數二的「投手天堂年」、「打者墳場年」。

上半季至今表現最佳的本土先發投手，非樂天桃猿的黃子鵬莫屬，戰績是5勝1敗、防禦率2.28。 聯合報系資料照片

今年對打者非常不利、投手很有利，先發本土投手表現如何？答案是差強人意，本季先發土投防禦率3.91，高於聯盟平均防禦率3.38；反觀先發洋投數據相當出色，防禦率只有2.85，兩者差距不小。

如果以每次先發能吃下的投球局數來看，本季土投每次先發大概可吃5.1局，洋投則是吃6.1局；無論是壓制力、控球、吃局數能力，洋投都比土投優異許多。

別忘了，今年是對投手相當有利的一年，但先發土投表現卻是在水準之下，這就不難理解，為何在戰局吃緊、關鍵時刻，各隊教練團寧讓洋投一投再投，不斷投一休四，也不願冒險讓土投先發。

中信兄弟先發投手象魔力已投了全聯盟最多的14場，局數91.1也是排名第一。但隊中本土投手鄭凱文只有8場先發，局數49局遠低於象魔力等三位洋投。 聯合報系資料照片

照理說，去年旅外投手回歸潮，包括江少慶、陳冠宇、呂彥青、胡智為、曾仁和都回來了，加上先前返台發展的王維中、廖任磊，還有鄭凱文、古林睿煬、江辰晏、陳鴻文、陳仕朋、黃子鵬和王溢正等優質土投，整體上應該能呈現不錯的數據，然而卻事與願違。

特別是年薪超過1300萬元的富邦悍將右投江少慶，身為全聯盟最高薪本土球員，領洋投等級高薪，但表現卻十分不理想，本季先發9場戰績1勝6敗、防禦率5.56、每局被上壘率1.60、被打擊率0.292，王牌風采盡失；如果江少慶身處過去的「彈力球年代」，數據恐怕只會更慘。

持平而論，中職不乏好的本土投手，只是教練團更希望讓洋投先發吃大量局數，再堆積夠多、夠好的本土投手充實牛棚，鞏固後防，使得許多可以丟先發的土投，年紀輕輕就移往中繼、後援發展，很少有像統一獅這樣的球隊，這麼有耐心培養古林睿煬，希望他能成為先發大將，如果不是在統一，古林睿煬命運很可能會待在牛棚。

統一獅對先發投手古林睿煬是非常耐心及小心的栽培，不會為了戰績而讓洋投搶走他的先發機會。 中央社

中職洋投主宰戰局的情況，短期內應該不會有太大改變，要逆轉形勢，一線土投必須要有「超越洋投」的決心，要把自己視為「陣中另一名洋投」，關鍵時刻讓教練團放心將重任託付予你，否則土投永遠都只是先發輪值的4、5、6號投手，總冠軍賽第3、4戰才會被想到，難擔大任。