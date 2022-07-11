日職／樂天爭冠不許失敗 桃猿將壓力拋給金鷲

樂天桃猿9日靠著郭嚴文在8局上2出局敲出逆轉二壘安打，幫助球隊以3：2擊敗統一獅，封王魔術數字降至「M1」，聽牌樂天入主以來首座季冠軍，最快10日桃園主場就可以拋下優勝彩帶。

樂天入主 年首嚐季冠軍的香檳美味，但諷刺的是，同一天日本的樂天金鷲隊，以3比6敗給西武，兩隊排名互調，樂天相隔101天之後再度掉到第三名。昨天（10日）再敗給西武三連戰遭到橫掃之後，交流戰後戰績5勝13敗，也把球季至今最多累積的18場勝多於敗的「儲金」花到只剩3場。同時，樂天與排名第四的羅德只剩1.5場勝差，短期間之內雖然不至於被日本火腿超車，不過第五的歐力士是去年優勝隊伍，還是有一定實力，樂天掉到B級球隊很有可能是最近就會發生的事。

5月10日樂天創下11連勝，儲金來到18場，領先第二名的軟銀高達4.5場勝差，氣勢如虹。不料此後一路下滑，五月底被軟銀超車之後雖然雙方互有領先，不過自六月底之後樂天就再也無力扳回，現在連老二席位都不保。開高走低的狀態已經讓石井一久陷入不小的危機，畢竟連續兩年奪冠失利，絕對會引起相當大的反彈。台灣的樂天桃猿隊2020年成軍，接手三連霸的球隊卻在過去兩年一個季冠軍都沒有撈到，只看統一獅、中信兄弟輪流表演，今年上半季終於將一嘗夙願，接下來就看壓力不亞於他們的日本樂天金鷲隊，帶兵兼任GM第二年的石井一久，爭冠只許成功不許失敗。

不過畢竟跟中央聯盟相比，太平洋聯盟沒有像養樂多這種領先第二名13場、獨走的球隊。樂天與首位的軟銀勝差只有2.5場，還是有反攻的機會。

樂天團隊防禦率3.10，在太平洋聯盟只比墊底的日本火腿隊好，排名倒數第二，剛結束對西武的三連戰連續3場挨打雙位數安打，失掉20分。因此接下來的反攻要看投手群，尤其是幾名目前登錄抹消的主力投手。

5月底之前拿下8個中繼點，14局只失掉1分的宋家豪，無疑是開季之後樂天戰績長紅的關鍵，不過他在6月之後9局失掉8分、皆是自責分，7月1日對羅德被擊出全壘打吞敗之後就到二軍調整。2014年選秀第一指名的安樂智大去年終於破繭而出，出賽生涯最多的58場，投出生涯最佳成績25個中繼點、2.08防禦率，6月狀況明顯比5月好轉，但同樣在7月1日對羅德0.1局失掉2分之後登錄抹消。赴日發展第四年的洋投布希尼斯（Alan Busenitz），則是在5月14日對西武後援0.1局失掉2分之後登錄抹消，至今已將將近兩個月沒有在一軍登板。石井一久將戰力空缺交給森原康平、福山博之，要做好調整等到後半球季努力追趕。

宋家豪今年仍是樂天主力牛棚，但近期投球內容不穩，似乎碰到撞牆期，最終被下放二軍調整。 聯合報系資料照片

另外就是田中將大、涌井秀章兩名具有豐富經驗的先發投手。田中將大雖然防禦率2.95仍是水準之作，不過從5月10之後就沒有拿到勝投，已經兩個月沒有嚐到勝投滋味，而且還是一個6連敗持續的情況。4勝7敗（防禦率2.95）與去年的4勝9敗（防禦率3.01）相當類似，都是贏不了球的王牌投手，與赴美前最後一個球季的24勝0敗，可說是天壤之別。另外，涌井秀章5月18日對羅德之戰因為處理一記內野滾地球造成手指受傷，後來被診斷為骨折，預計要休息2-3個月。去年陷入嚴重低潮的涌井秀章，受傷之前3勝1敗、防禦率2.88的出色表現，這個受傷讓樂天更加造成巨大損失！