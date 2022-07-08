勇士只簽下一將卻已失5人 更能展現出專業經營智慧

衛冕軍勇士今夏失去五名奪冠主力，小裴頓去拓荒者，小波特去暴龍，畢耶利察回歐洲，李去太陽，安德森去湖人。勇士只在自由市場簽下196公分後衛迪文森佐。

從帳面和自由球員市場熱絡面向看，勇士幾乎沒有作為。小裴頓、小波特是輪換主力，也都能打上先發，畢耶利察、安德森、李是二線替補，角色並不重要，被取代性很高。勇士目前只在自由市場簽下迪文森佐，他是一名得分後衛兼小前鋒，可以彌補小裴頓和小波特位置，算是補上即戰力。

勇士為什麼自由市場補強動作這麼被動、保守？外界普遍看不懂，儘管勇士非常想要留下小裴頓，柯瑞、格林雙雙出面跟球團、小裴頓溝通，但礙於勇士爆量豪華稅，加上拓荒者三年2800萬美元報價足足多勇士兩年1300萬美元一倍有餘，勇士沒能順利留下小裴頓。

這是30歲小裴頓生涯最大，也可能是最重要，也是最後一分合約，他必須把握，再多情感，再好兄弟，再棒球隊文化，小裴頓都得為家庭、自己著想，勇士、柯瑞、格林只能給予最大祝福。

小裴頓從籃球浪人到成為冠軍隊成員，在勇士的這個球季意義重大，但是為了生涯最重要的一份合約，也只能含淚告別勇士。 美聯社資料照片

其實勇士在自由市場如此保守，同時放生五名奪冠主力，是有計畫的重建考量。勇士布局和衛冕計畫都很完整，這只是勇士季外球員市場戰略，勇士能撿到迪文森佐已經像揮出「全壘打」，剩下就是等球季開打後被買斷老將或釋出球員，帶槍投靠適時補強就夠了。

勇士如此取捨 展現非凡經營管理智慧

1、勇士有三名年輕、可塑性高、潛能十足新秀要擺進輪換：後衛射手穆迪、小前鋒庫明加、中鋒威斯曼都會在新一季進入主要輪換，甚至成為核心輪換主力，這是勇士戰力提升、年輕化、培養接棒新人重要部署。

勇士確實也沒有想到今年季後賽，這三名菜鳥新人能力、經驗、理解比賽方式都還沒能進入輪換，但勇士還是成功奪冠。

勇士還有三位年輕球員庫明加(左)、穆迪(右)及威斯曼蓄勢待發，隨時可以彌補流失的戰力。 歐新社資料照片

196公分穆迪能做為定點外線、防守工兵，庫明卡運動能力和身體素質驚人，213公分懷斯曼是勇士禁區未來希望，這三名22歲以下菜鳥新賽季都成為「九人輪換」，至少「10人輪換」主力之一。

2、迪文森佐是最完美爭冠重要拼圖：大傷之後的迪文森佐運動能力和爆發力都失去優勢，但還在水準以上，做為3D多功能角色球員，擔任防守工兵，扮演打爛仗角色，迪文森佐都有足夠球技、天賦和身體素質可以扛下輪換重任。

失去小裴頓，迪文森佐可以扛下這個防守角色，穆迪也不錯，值得培養。失去小波特，迪文森佐也能勝任防守、小球陣容和外線需求，在持球進攻突破，迪文森佐甚至更有開發潛力。

3、提升防守和速度：勇士需要提升運動能力、速度和年輕化，這是未來趨勢和衛冕、奪冠最重要基因，勇士靠拼湊陣容幸運奪冠，接下來就得培養更多年輕球員、正規軍和接班梯隊。

4、季中再等1-2名買球老將或內線：以勇士實力和團隊，加上迷人勇士文化，季中肯定會有許多被釋出、買斷球員帶槍投靠，勇士未來靠低薪或底薪，季中撿到寶的機率還是很大，培養年輕球員，打出潛能，累積經驗實力，季中再簽1-2名實力老將，填補陣容缺陷，勇士進可攻退可守。

迪文森佐(右)今年只有25歲，被公鹿換到國王後多是打板凳，不過他並沒有失志，反而是表現更好，勇士可能是早已鎖定，立刻出手以2年930萬美元合約簽下。 歐新社資料照片

這也是為什麼勇士失去五名奪冠主力，但球隊戰力不受影響，陣容輪換可能更好的主因，勇士接班梯隊馬上得上場，勇士除了豪華稅考量，已經不能再靠拼湊老將和短期合約球員組成總冠軍球隊。

講白一點，拓荒者會不能用小裴頓，暴龍能不能用好小波特都是問題，但小裴頓、小波特在其他球隊拿到兩倍薪水合約，值得給予祝福。

勇士戰力沒有折損，反而是再提升，甚至有可能變得更可怕、更變態，這就是勇士球隊文化和經營球隊非凡智慧。