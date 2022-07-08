湖人簽回布萊恩後已補5人 全新陣容不需再去盤厄文

今年自由市場一開市後，湖人隊迅速簽下勇士的安德森(Juan Toscano-Anderson)、瓊斯(Damian Jones)，及更年輕的23歲華克(Lonnie Walker IV)，22歲布朗(Troy Brown Jr.)，加上過去一年老將圓夢列車成員，如38歲安東尼、36歲哈沃德(Dwight Howard)、34歲艾靈頓(Wayne Ellington)、33歲貝茲摩(Kent Bazemore)目前仍呈現待價而沽的狀態，讓湖人現階段確立的球員名單平均年齡大幅下降。

近日湖人老闆巴斯(Jeanie Buss)公開在社群上表示她很懷念湖人永遠的巨星布萊恩(Kobe Brayant)，也這麼巧地在球團季外補強一片片拼圖之際，找來了另一位布萊恩。

湖人簽下了昔日舊將，6尺10吋將滿25歲的中鋒布萊恩(Thomas Bryant)，此舉被視為補上湖上先發中鋒的空缺，若是順利的話，將可讓戴維斯重返熟悉的四號位，並減低內線攻防的身體負擔。

杜蘭特的賣我風波 引起市場軒然大波

杜蘭特對籃網提出交易請求後成為多隊追逐焦點。 美聯社

除此之外，近一個月前我曾經寫過一篇籃網不妨考慮用厄文(Kyrie Irving)換回衛斯特布魯克(Russell Westbrook)的討論，其中的想像空間有著詹黃在次和厄文聯手，而原生雷霆雙人組也可以在籃網合體，不過厄文和衛斯特布魯克兩人動輒三、四千萬美元的薪資本就讓單換非常困難，還需要考慮到薪資匹配、交易配菜籌碼等等。

不過這一切也在杜蘭特(Kevin Durant)傳出賣我風波之後，引起市場上的腥風血雨，杜蘭特風暴讓今夏自由球員大魚已為數不多的市場熱絡起來，各隊醞釀多方交易的傳聞滿天飛，讓季外多了不少消息可以關注。 如果杜蘭特真的離開籃網，那麼厄文留隊也就沒甚麼作用，籃網就會放眼未來布局，但現階段球隊的薪資空間，豪華稅負等等，加上因媒體的大幅報導，市場的高度討論都可能讓厄文簽換，或者杜蘭特前進心儀球隊的機會破局。

據傳，籃網也有所準備將維持有杜蘭特、厄文的球員陣容前進訓練營來備戰開季。說真的，籃網並不需要著急，杜蘭特絕對是最強王牌，無論是球場上或是交易價值，商業利益等，都勝過不太有球團敢接手的厄文。宛如燙手山芋的厄文仍會是籃網需先考慮的麻煩，如果交易報價不願妥協在配菜或是選秀權上的折衷，大型交易案應該不容易推動。

以傳聞中最有可能的厄文下家湖人來說，現在的時空已變換，和籃網互換手氣幾乎不可能。據傳湖人為了薪資匹配與外線火力考量，希望籃網能再拿出小柯瑞(Seth Curry)或是哈里斯(Joe Harris)，但本身又不願意放棄未來的首輪籤，讓這交易傳聞窒礙難行，這還是都不考慮未來豪華稅負擔的情形下。

湖人今夏補強迅速 新陣容儼然成形

華克在馬刺經過四年的辛苦栽培，本季已有明顯的進步，湖人撿現成的便宜或許有意想不到的收穫。 歐新社資料照片

湖人目前已有12人名單有正式合約，剩下三個球員空缺，湖人制服組今年手腳很快地從後場到禁區都有所斬獲，也把球隊平均年紀往下降，期待整體球隊更有活力與速度。

補上布萊恩之後，湖人預定中的先發目前有雛型，布萊恩加上三本柱詹姆斯、戴維斯、衛斯特布魯克，以及華克、里夫斯(Austin Reaves)等人競爭二號位，基本上主力輪換已成型，有必要大費周章的搞多方交易，放棄未來選秀權只為盤來厄文嗎？現在還得將籃網聆聽各家球團對於杜蘭特報價的盤算納入老慮，短期內將牽動厄文簽換的走向，恐怕沒那麼容易披上紫金戰袍。

布萊恩菜鳥年曾替湖人打了15場球，隔年被裁掉。2018年加入巫師之後旋即獲得重用，出賽72場有53場先發，年屆25歲的布萊恩前兩年因傷在巫師共計出賽37場，這回和湖人僅簽一年約也是自我挑戰拚身價的機會，對於湖人也不會有薪資空間上的負擔，算是雙贏。

布萊恩(左)身高208公分，體重112公斤，如果能保持健康，有機會扛下湖人先發中鋒重任。 歐新社資料照片

健康的布萊恩是有中遠距離投射的能耐，他的代表作在2018年底對決太陽繳出單場命中率百分百，14投14中，拿下31分13籃板。現在湖人的先發中鋒虛位以待，只要布萊恩能保持健康，相信他將會有不少發揮空間。

戴維斯苦練罰球 想證明自己仍是聯盟頂尖長人

而陣中另一名急需走出傷勢的莫過於戴維斯，在2020年幫助湖人奪下冠軍之後，就飽受傷勢困擾，貢獻度大幅衰退，他這兩季出賽的場次加起來還不足一季的例行賽。

先前他自曝自己兩個多月沒碰球，在網路上引起球迷的軒然大波，近日又在社群上由他的訓練師貼出戴維斯在凌晨4點50分苦練罰球的影片，試圖挽回聲浪。一如永遠的老大布萊恩的名言：「你看過凌晨四點的洛杉磯嗎？」這句話道出老大生涯自始至終的刻苦、自律，加上驚人的求勝決心才造就他的歷史地位。

希望戴維斯的效法是真的有決心在訓練上下更多苦心，他在近兩季的罰球與三分外線質量在個人生涯中是倒數的表現。過去戴維斯是聯盟公認的頂級長人，但伴隨他的健康出勤問題與狀態下滑所苦，他慢慢的在這類討論串中被移除。

在湖人陣容年輕化之後，戴維斯若能苦練找回身手，湖人新球季即使不換厄文也能非常讓人期待。 歐新社資料照片

湖人找回布萊恩也是希望能在內線上替戴維斯找幫手，布萊恩具有進攻能力，防守也不差，理想狀況便是由於布萊恩的存在，讓戴維斯能在熟悉的高位進攻，防守端能拉出去到側翼進而協防到內線，才能展現他防守範圍大的優勢，不過這一切也得建立在他的體能沒有流失太多的情況下。從現在到球隊訓練營，還有段時間，戴維斯、布萊恩都還有很多需要調整的地方，從身體狀態到個人球技，甚至與隊友間的磨合。

湖人今夏隊內的事情就已經夠多了，光自由市場開市一周就收了五名新援，剩下的三個名額只需要在針對功能性做補強，應該就能和去年的底薪老將列車有著不一樣的季前調整與開局。大費周章地在這個時刻想盡辦法盤來厄文未必是件正確的決策，畢竟球團應該也不想看到補了一堆球員後，卻因為隊形配合上或是休息室氣氛問題，導致團隊如同散沙，最後還是要又年長一歲的老漢詹姆斯在扛著全隊前進。湖人接下來休賽季還會有甚麼動作，我們一起看下去。

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