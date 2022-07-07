從小裴頓到魯尼 勇士用的是同一套留人哲學

自由市場開跑沒多久，勇士就已經走掉了小裴頓（Gary Payton II）在內的兩名頂級輪換球員，和三名稱職的角色球員。操盤的籃球事務總裁邁爾斯（Bob Myers）目前只成功留下了魯尼（Kevon Looney），並且納入了前國王的迪文森佐（Donte DiVincenzo）做補強。而在這幾波的前期操作之中，可以看出勇士用的都是同一套「留人哲學」。

所謂的「留人」，是指球員握有離開的權力時，球隊如何為球員創造留下來的理由。雖然說每個球員的情況都不盡相同，從年紀、年資、球技、地位、形象到戰術角色的差異，從而讓他們能獲得的薪資條件也有很大的差別，然而勇士的留人哲學卻是有一致的脈絡可尋，這也讓勇士在球員競爭市場上獲得額外的利基。

每一支球隊要留人的對象只有兩種，一是自由市場球員，二是自家養成球員。而當勇士想要留住這兩種球員時，他們分別運用了「重生」與「忠誠」這兩個核心概念來操作。這套留人哲學是建立在雙方互利的基礎上，讓球員無論最終是否決定留隊，結果對雙方都有加分的效果。

小裴頓：重生的自由球員

小裴頓原本是不被看好的籃球浪人，勇士獨具慧眼給他機會，並善用他的防守能力，結果他對勇士奪冠有了不小的貢獻，也成功打出自己的身價。 歐新社資料照片

薪資破表的勇士，最難留住的就是打出身價的自由球員。這些被市場低估的好手，當初因為受傷、老化或是際遇而失去應得的位置，才願意接受雙向合約、短約或是老將底薪加盟，而在打出發光的一季之後，就是準備說再見的時刻。

從小裴頓、小波頓（Otto Porter Jr.）、畢耶利察（Nemanja Bjelica）到李（Damion Lee）都是這樣的情況，因為在勇士獲得重用，讓他們得以證明自己的實力，也成為市場上的搶手貨。對於這樣的自由球員，勇士能為他們創造的留隊理由只有一個，就是真正的重生：留在適合自己的地方打球，才能真正打出自己的價值，取得更高的生涯成就。

在勇士的薪資條件不夠吸引人的情況下，這樣的留隊理由其實很難說服他們留下。畢竟這樣的球員可以轉往其他球隊拿更高的薪水，並且扮演更吃重的關鍵角色。從這個角度來說，其實也是在其他球隊繼續他們的重生之旅。

像小裴頓到了30歲才第一次拿到真正的大合約（3年兩千八百萬），年紀加上個人的傷病史，他選擇更高的薪資來保障日後的生活，確實是比較保險。更何況他和爸爸大學時都曾為奧勒岡州大打球，這層淵源讓小裴頓投效拓荒者有了更深的意義。

即使留不住小裴頓這樣的球員，在勇士獲得重生的意義也會吸引其他類似好手的加入。勇士剛簽下的迪文森佐就表示，自己收到多支球隊的報價，但勇士並非金額最高的一個。顯而易見，球員想要加入有爭冠實力的球隊來重新打出自己的價值。而在有了小裴頓這樣的重生故事之後，即使最終留不住人，也對勇士後續的戰力補強有幫助。

魯尼：忠誠的自家球員

勇士中鋒魯尼(右)願意以3年2550萬美元續約，明顯低於市場行情，象徵著勇士出身的球員往往對球隊有著極高的忠誠度與向心力。 歐新社資料照片

柯瑞（Stephen Curry）時代的勇士，可說是靠著自家養成的球員在打天下。柯瑞、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、魯尼到今年的波爾（Jordan Poole），都是勇士從選秀會上帶回來的自家球員。他們的天賦撐起了戰力的基本架構，他們的新秀紅利則讓勇士擁有更多薪資籌碼，能夠在自由球員市場上操作；而這些核心球星持續留隊，也造就了忠誠的球隊文化。

像是魯尼在今夏開市之前，許多人就認為他的合約會被留到最後再談，也就是等到確定還剩下多少薪資空間之後再來和他續約。即使拖到了時效而被其他球隊搶先，勇士也因為有懷斯曼（James Wiseman）準備接班而不怕中鋒位置出缺。就算懷斯曼沒有辦法打出相同的績效，柯爾（Steve Kerr）的先發五小體系也可以逕行取消中鋒的角色。

最重要的是，魯尼一直有強烈的續留意願，所以勇士根本不怕他會被搶走。結果勇士並沒有等到最後，在留不住小裴頓、小波頓和畢利耶察之後，就火速出手敲定了魯尼的三年合約。而這名自家養成的實力派中鋒，即使打出了全勤的一季，在面對眾多球隊的追求之下，依舊選擇降薪續留，也展現了他忠誠的一面。

而像托斯卡諾-安德森（Juan Toscano-Anderson）這樣的球員，也是勇士從落選新秀一路培養上來的自家球員，但因為功能及角色有很大的取代性，勇士並沒有加大任何留人的力道，直接讓價高者得的市場機制來決定他的去留。托斯卡諾-安德森做出對自己最好的決定，並不會影響其忠誠的評價，也不會被視為貪婪，反而會被大多數的球迷祝福。

以這樣的方式去評析勇士的留人哲學，並不是在美化勇士的操盤手法。制服組的出發點仍是以實力掛帥，球員若是沒有足量的戰力，球隊也不會多浪費一毛錢留人。就算自家養成球員想要展現忠誠，在遇上極具吸引力的自由球員時，勇士還是會做出現實的選擇。當年把巴恩斯（Harrison Barnes）交易到獨行俠，空出位置給杜蘭特（Kevin Durant）就是一例。

話雖如此，勇士確實建立了一套互利的留人哲學。無論是自由球員還是自家球員，你若選擇留下，將能彰顯球員的忠誠及價值；你若選擇走人，除了展現球員的市場身價，也還是可以給球隊帶來正面的影響。

勇士在這個夏天的動作並不會就此收手，除了繼續補強之外，他們也要考慮是否提前留下維金斯（Andrew Wiggins）和波爾。這兩人一個是自由市場球員，一個是自家養成球員，在談判的過程中，就看勇士是否能持續用同一套的留人哲學，來為球員和球隊創造雙贏的結果。