中職／打擊開無雙助扛爭冠重任 林立劍指四冠王、MVP

7月進入第2週，接下來的比賽都是之前因雨或疫情延後的補賽，但這兩週的補賽卻攸關著上半季冠軍誰屬，目前暫居龍頭的樂天雖然已經點亮魔術數字，與後面的統一及中信的勝差也僅有3.5場，即使奪冠的機會很大，還是必須步步為營。

在季前各隊一改常態，紛紛補強洋砲的情況下，樂天是唯一只補強洋投的球隊，近年來強力的暴力猿本土打線是這麼做的本錢，陣中的林泓育、陳俊秀及朱育賢更是整個打線發動攻勢的重心，不過今年在這個上半季即將結束的階段，這打擊三本柱的表現卻令人意外。

陳俊秀出賽45場，打擊率是2成74，雖然是3人當中出賽場次及打擊率最高的，但各項打擊數據包括打擊率、長打率及上壘率等，都是生涯單季最差，全壘打、打點等在這3年來也呈現逐年遞減的狀態，本季的打點僅剩19分，全壘打更是到現在都還是掛零。

陳俊秀本季的打擊率雖仍有2成74，但全壘打竟然尚未開張。 聯合報系資料照片

林泓育本季出賽43場，打擊率是2成68，與陳俊秀相同，各項打擊數據都是生涯最差，長打率也首度跌破4成，雖然全壘打比陳俊秀多1支，但打點只有11分，6月陷入低潮，打擊率2成29，打點2分，48個打數就被三振16次，這也使得他在7月樂天的3場比賽都沒有上場，生涯最高的被三振率是本季打擊表現低迷的原因之一。

林泓育6月打擊陷入低潮，打擊率只有2成29，7月的3場比賽都還未上場。 聯合報系資料照片

三本柱中表現最不理想的是朱育賢，朱育賢因帶狀皰疹而缺席一軍開幕，在二軍調整比賽的打擊率超過5成，狀況不錯，但上一軍後顯然找不到打擊手感，直到5月底確診時的打擊率仍未能超過2成，康復後回歸的表現依舊不佳，6、7兩月的打擊率僅有1成7左右，即使帳面上有著排聯盟第3名的5支全壘打，打擊處於低迷狀態是不爭的事實。

朱育賢是桃猿打線三本柱3人中打擊率最低的，雖然有5轟，但打擊率還不到2成。 聯合報系資料照片

在打擊三本柱一起不振的困境下，樂天還能殺出重圍站上首位寶座，打線中最關鍵的人物就是林立。自從17年季中選秀加入中職之後，林立在下半季就展現出不錯的打擊能力，第2年逐漸站穩先發，第一個完整球季的打擊率就達到3成17，19、20連兩季的全壘打都超過20支，19年還以3成89打擊率拿下打擊王，以及最終的台灣大賽MVP，上季開季打擊狀況不佳，連帶影響整季的打擊表現，單季打擊率首次跌破3成，雖然仍有百安，但47分打點及7支全壘打與前兩季相比衰退許多，不過林立把對球隊的貢獻移到速度方面，以27次盜壘成功奪下個人首座盜壘王。

今年開季林立的打擊狀況就十分火燙，4月出賽18場，以3成25打擊率、4轟及20分打點拿下單月打擊MVP，5月的打點雖因確診停賽而只有5分，沒有開轟，但6月回歸後打擊手感熱度不減，單月打擊率高達3成53，也有3轟及14分打點，7月的3場比賽則是開無雙狀態，3成85打擊率是單月最高，還打出1轟及7分打點，在未來的兩週內，林立優異的打擊表現對於樂天前進上半球季冠軍之路會是很大的助力。

當然，不管結果如何，林立在本季已是撐起樂天半邊天的打者，在打者主要的5項排行榜上，他目前以8轟及46分打點暫居全壘打及打點雙冠王，打點部分領先居次的隊友林承飛多達16分，另外打擊率、安打居第2名，盜壘則是第3名，其中除了打擊率與領先的陳傑憲相差有一段距離外，安打僅差1支，盜壘僅差3次，都是很小的差距，大有可能在上半球季結束時站上打擊四冠王。

林立現在的隊友，也就是上述的打擊三本柱林泓育、陳俊秀及朱育賢已先後於11年、18年及19年球季獲得年度MVP的獎項，如果再加上現在日職的王柏融，以及大學長林智勝，Lamigo的打者從11年以來已獲得6座年度MVP，林立今年的打擊表現與這些學長當年的成績相比毫不遜色，如果能繼續維持，大有機會從中信的洋投德保拉手中奪回這座年度最大獎，同時也成為樂天接手後的首位年度MVP得主。