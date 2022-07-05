季外第一筆重磅交易 戈貝爾將成灰狼爭冠最後拼圖？

NBA季外自由市場熱鬧繽紛，眾多頂級合約紛紛祭出，各隊盡全力留住未來基石不手軟。不過，也有一些破土重建範例，譬如猶他爵士隊就把陣中主力戈貝爾（Rudy Gobert）送走，換來五位球員、四支首輪選秀籤，這種利用球星價值快速翻修並非首例，成功失敗不得而知，重點在爵士的一手首輪選秀籤，能否經選秀會簽下即戰力甚至未來之星，至於灰狼隊是豪賭一場，結果新球季一開打就知道。

灰狼隊與爵士隊各取所需，上季爵士隊更衣室內部產生裂痕，戈貝爾(左)已經難與米契爾(右)共事，促成雙方各取所需的重磅交易。 美聯社資料照片

灰狼隊上季盼來唐斯（Karl-Anthony Towns）展現大將之風，搭配2020年狀元愛德華（Anthony Edwards），雙雙帶隊殺入季後賽。雖不幸首輪遭到淘汰，卻讓球團與球迷看到希望，在教練芬奇（Chris Finch）指導下，灰狼打出名列前茅的聯盟進攻效率，防守效率也從敬陪末座升到第13位，如今增加曾獲三屆年度最佳防守球員的戈貝爾，讓人充滿期待。帳面觀之，灰狼隊雖付出昂貴代價，但在保留核心前提下補強是合理的。首先，愛德華將因新援受惠，戈貝爾過人的籃框保護能力和禁區力量，可掩蓋這位他的防守失誤，唐斯也無須穿梭內外而分身乏術。戈貝爾不必持球進攻，只要扮演球團賦予的防守重任，若能提升灰狼隊防守效率，有機會摘下生涯第四座年度最佳防守球員獎座。

灰狼中鋒唐斯(左)和後衛愛德華(右)聯手把球隊帶進季後賽，雖然首輪就被灰熊淘汰出局，但已給球隊高層很大的信心。 美聯社資料照片

願意掏四支首輪選秀籤和爵士隊打交道，灰狼隊勢必做過評估，相信戈貝爾可讓球隊變得更好。尤其在例行賽，唐斯是進攻主軸，愛德華持續成長中，有機會成為未來的「狼王」，戈貝爾只需扮演爵士隊同樣角色，解放進攻、提升防守，新球季灰狼隊應該會更強，即使洛杉磯快艇隊全員健康、紐奧良鵜鶘隊有威廉森（Zion Williamson）歸隊，也未必能撼動灰狼隊下季再戰季後賽。

要說弊端，6呎11吋、248磅的唐斯和7呎1吋、258磅的戈貝爾一起在場上，恐將拖慢灰狼隊速度。從金州勇士隊奪冠範例可得知，聯盟正流行靠小球打關鍵比賽，尤其季後賽每一場至關重要，灰狼隊得找出一套輪替方案，或是讓唐斯、戈貝爾同時在場上的攻防模式。其次，灰狼隊亦將因這筆交易失去薪資空間，球團才和唐斯簽下2.44億美元合約，戈貝爾未來四年將領走1.7億美元，羅素（D'Angelo Russell）還有一年3000多萬美元的約要走，最糟糕是球團丟了選秀權，所以這是一把無退路的豪賭，灰狼隊最好確定這套陣容管用。

戈貝爾將有效提升灰狼隊的防守需要，同時這套極具吸引力的陣容若成功兜售，或可招攬其他資深球星抱團加入，但這也是一場沒有退路的豪賭。 美聯社

經過三年等待，明尼蘇達灰狼隊終於曙光初現，這是該隊自 2004 年以來二度進季後賽。在取得成功同時，球團採取行動恰到好處，只是把戈貝爾當成最後拼圖太浪漫，如今該做的是依賴這套陣容，向聯盟的資深球星兜售，積極在季外補些想在生涯拼冠軍盃的老將，方可在漫長球季買保險，而非一套固定先發、替補走下去。此時，僅剩一年約的羅素或可端上檯面，與多支球團洽談交易，可望讓灰狼隊走得更遠。