日職／台將僅剩張奕獨撐 好表現盼投回牛棚勝利組

近年來如陳冠宇、呂彥青及廖任磊等人的陸續返台加盟中職，使得台灣球員在日職打拼的人數逐年遞減，今年開季時僅有6人，其中投手及打者各半，台灣旅日球員的運勢似乎從去年季後大學長陽岱鋼離開巨人後就開始不順，本季表現有好有壞，不過目前還在一軍的只剩下1人。

要說今年最不順遂的台灣球員當然就是陳偉殷了，陳偉殷這兩年在阪神因傷所苦，去年大半時間在復健，今年在二軍出賽7場，投出2勝1敗3.03防禦率的成績，帳面上看來還可以，不過阪神洋將戰力滿溢，陳偉殷在6月底被放入讓渡名單，隨後正式被釋出，是本季首位離開日職的台灣球員。

從中職Lamigo轉戰日職火腿已第4年的王柏融，雖然不像學長陳偉殷一樣在季中被戰力外，但本季至今的表現卻大有可能創下旅日期間的最差單季成績，他在4月中被下放二軍，在一軍留下19個打數1支安打，打擊率0成53的成績，在二軍目前則是3成04打擊率、2轟及7分打點，要回到一軍仍須努力；不過，以這兩年的成績來看，陳偉殷及王柏融長時間在二軍也不意外，但去年有穩定表現的吳念庭及宋家豪，近期相繼被下放二軍。

去年的21年球季可說是吳念庭進入日職6年來的生涯年，在二軍沈浮許久的他，把握隊上主力球員受傷的時機站穩一軍，雖然打擊率是不高的2成38，但出賽130場是全隊最多，也是生涯首次單季達到規定打席數，全壘打數也首度達到雙位數，10轟排全隊第4名，48分打點則是第3名；今年開季吳念庭當然被列入開季名單內，5月初因確診而被下放二軍，當時的打擊率有2成80，月底重回一軍，但打擊狀況顯然受到影響，5月的打擊率僅有2成40，進入6月後更低到1成18，在19日再度被下放二軍調整。

去年首次達到規定打席數的吳念庭，今年進入6月後單月打擊率不到1成5，被下放二軍調整。 聯合報系資料照片

宋家豪在去年擺脫前年的差勁表現，創下個人單季最多63場的出賽，球季後半還代班終結者，拿到27個中繼點及7次救援成功，防禦率僅有2.23，是樂天最主力的牛棚，今年春訓由於家中私事而回台，延遲到開季上一軍的時間，直到4月19日才首度在一軍登板，4月出賽5場有4個中繼點，防禦率僅有1.80，5月出賽9場，拿到2勝及4個中繼點，投9局1分未失，不過進入6月，在第2場比賽投1/3局就被打1轟狂丟4分，之後的9日及29日都有失分紀錄，6月雖然仍有3個中繼點，但投8局就被打9支安打丟掉6分，被打擊率也提高到2成81，7月的首場比賽投1局，又被打出包含1轟在內的3支安打失2分，吞下本季第2敗，隔天就被下放二軍再調整。

宋家豪今年仍是樂天主力牛棚，但近期投球內容不穩，也被下放二軍調整。 聯合報系資料照片

在吳念庭及宋家豪下二軍後，目前的日職一軍舞台上，台將只剩下歐力士的張奕一人，張奕的關注度跟上述幾名球員比起來較低，與前幾年的表現也有些關係，他於19年首度以投手身份在一軍登板，之後3季雖然都有一軍出賽紀錄，但成績都不理想，上季出賽8場，投10又1/3局就被打出21支安打，其中更有4轟，雖然也有15次三振，防禦率卻高達13.06，是近年來最差，也是在一軍投球局數最少的一季。

張奕今年沒有被帶進開季名單內，沒多久就因疫情代替指名升上一軍，在4月初首度登板，首場就投了2局，但第2場就丟掉2分，之後在16日被下放二軍，近一個月後重回一軍，5月出賽4場，投5局被打7支安打，也投出5次三振，並未失分；6月只出賽1場，3又2/3局丟1分，防禦率是2.45。

上週六也就是7月2日，張奕在球隊落後5分的情形下上場投球，這也是他繼6月10日後再度在一軍登板，投1局只用了9球，沒有被打出安打，還有一次三振，最快球速來到153公里，以一個已經22天沒有出賽的投手來說表現很不錯，目前的防禦率僅有1.88，這次出賽也讓不少台灣球迷驚覺原來張奕還在一軍，雖然他近兩次出賽的間隔都很長，也都是在球隊有一定的落後下出賽，但至少在一軍仍有他的功能性，相信如果表現越來越穩健，也不是沒有機會投回勝利組牛棚。