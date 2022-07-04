新人王+MVP如夢幻泡影 貝林格走不出連三季大低潮

「貝林格（Cody Bellinger）到底什麼時候才會復活？」這應該是道奇球迷這幾年最常問的問題，而且很可能沒有之一。畢竟對這隻團隊薪資屢創紀錄（今年又以3.1億美金寫下歷史新高）、擁有史無前例豪華陣容、管理團隊又精明無比的球隊來說，拿下季後賽席位根本易如反掌——很多年輕球迷搞不好根本記不得上次道奇沒進季後賽是哪個年頭（2013年）。即便神主牌克蕭（Clayton Kershaw）、王牌投手布勒（Walker Buehler）跟主將貝茲（Mookie Betts）接連受傷、兩大中心打者孟西（Max Muncy）及透納（Justin Turner）表現不振，兵多將廣的道奇照樣以49勝28敗位居國聯第一，而且投打成績（團隊防禦率2.94、得分391分、OPS .761）雙雙名列前茅。既然如此，道奇迷若想吹毛求疵，就只能把腦筋動到五年前一鳴驚人轟出39發全壘打並以全票獲選新人王、兩年後又技壓衛冕者葉力奇（Christian Yelich）拿下MVP的貝林格身上了。

道奇今年球運頗佳，即使有多位球星受傷，以及主力球員狀況低迷，但仍然是贏個不停，目前勝率高達6成36。 美聯社

說來確實奇怪，那兩年技驚四座的貝林格還不滿25歲，打擊表現就已如此出色。他創了一堆道奇隊史甚至是大聯盟史上最年輕、最快達成的打擊紀錄。當時簡直難以想像一旦貝林格進入球員生涯巔峰，還會打出多可怕的成績。但貝林格最近三年的表現卻跌破重人眼鏡。如果說生涯前三季高達.928的OPS在2020年縮水球季掉到.789只算是樣本數不足的小低潮（雖說那一季他僅缺賽四場，總計243個打席也是全隊第三多），偏偏貝林格接下來又遭遇一連串的無妄之災。先是在同一年的國聯冠軍賽第七戰莫名其妙地因為慶祝動作過大弄傷右肩——因為貝林格一直有習慣性脫臼問題。

去年球季開打前貝林格為了根治這問題進了開刀房，結果球季開打後一連串的運動傷害（腓骨跟肋骨骨折、大腿拉傷）卻又重創他的身體跟打擊表現，最終整季只出賽95場的貝林格打擊三圍只有.165/.240/.302，OPS是全大聯盟倒數第三（打席300以上）。其實以結果來看他如果不出賽道奇反倒受益——因為他的勝場貢獻值不但是負的，而且是全聯盟倒數第四的-1.0。

好不容易擺脫了前兩季的傷痛陰霾，今年貝林格又一次重新出發。照理說還年輕的他（下個月才滿27歲）大有機會重拾過往的打擊火力，然而如今球季已將過半，貝林格卻又一次讓道奇球迷失望了。直至昨天為止，貝林格的打擊表現依然是聯盟中的末段班。OPS .663是倒數第23、更能顯現球員進攻貢獻度的加權上壘率（wOBA）.288更是倒數第18。最糟的是，隨著球季進行天氣日益炎熱，貝林格的成績不但不見好轉還每況愈下——OPS從四月份的.713（曾一度拿下單週最佳球員）掉到五月的.681，進入六月更只有「令人髮指」的.604。就連過去最值得貝林格引以為傲的全壘打火力也毫無起色——整個六月份90個打數只打了一發。如果不是能出任中外野手在守備上做出貢獻，貝林格跟去年一樣帶給道奇的其實只是莫大的傷害。

不知道是否是揮棒姿勢過於猛烈，貝林格近年容易在打擊受傷，即時開刀治療後也未見好轉，打打停停之後表現越見低迷。 歐新社資料照片

貝林格的打擊究竟出了什麼問題？前面提到的眾多傷勢無疑嚴重影響了他的打擊動作，造成他的揮棒威力大減。在貝林格拿下新人王跟MVP的那兩年，他擊出的飛球有將近四分之一會飛越全壘打牆（分別是25.2%及24.6%），但這項數字在2020年就已急遽下滑到17.4%，去年更掉到9.4%，今年目前為止也只有12.6%。其他如擊球初速（新人年90.8英哩、MVP年91.1、去年跟今年則分別只有89.3及90.1）、出色擊球率（Barrel%，新人年12.2%、MVP年12.7%，去年跟今年分別是7.1%跟9.0%）等進階數據今年雖稍有起色，但仍遠遜於表現最佳的那兩年。

或許是打擊姿勢走樣，也可能是為了彌補擊球威力的不足，這兩年貝林格的擊球仰角明顯變高了——去年22.2度，今年也有21.7度——遠高於表現最佳那兩年的17.5及17.9度，然而這樣的打法並未帶來他想要的長打，而是更多的高飛必死球或沖天砲。貝林格今年擊出的飛球比例（48.1%）已是生涯新高（全聯盟第12），然而打成內野必死球的比例更高（17.2%，全聯盟第7）。雪上加霜的是，變得急躁的貝林格更頻頻出棒打壞球——去年壞球出棒率高達35.2%，今年依舊降不下來（34.8%）。急於出棒又貪揮大棒的雙重影響下，造成他的三振率（29.8%）跟保送率（7.3%）都創下生涯最差紀錄，甚至比陷入超級低潮的去年（26.9%及8.9%）還要糟。

貝林格提高揮棒仰角想要讓全壘打大量增產，結果卻收到反效果。 美聯社

為了擺脫傷痛帶來的嚴重低潮，從去年季後賽開始，貝林格就不斷嘗試改變自己的打擊姿勢，試圖找出一條新的道路。這些努力確曾帶來短暫的成功——像是去年國聯冠軍賽他面對勇士強大的投手陣打出.412/.500/.588的打擊三圍，尤其是第三戰八局下半一棒揮出追平比數的三分全壘打，讓道奇免於陷入0勝3敗的絕望境地。然而到頭來都成了曇花一現。今年春訓貝林格一度在19個打數中三振14次，似乎在預告他的低潮將持續下去。不過道奇總教頭羅伯茲（Dave Roberts）還是耐心地呵護這位子弟兵，寧可將貝林格留在沒有太多壓力的後段棒次，也不願在他球齡未滿五年、還能下放時讓他到小聯盟調整——畢竟戰力強大的道奇確實在後段棒次擺個「自殺棒」的本錢。而且過去像孟西（前年OPS .720，去年恢復到.895）、已轉隊的席格（Corey Seager，2018年大傷只打了26場，OPS .744。隔年回歸進步到.817，之後兩年更打出.943及.915）都成功走出低潮，沒有理由相信曾打出歷史級佳績的貝林格不能比照辦理。

然而跟這兩位前輩不同的是，傷勢帶來的陰影對貝林格來說似乎總是揮之不去，如今矯枉過正的打法更讓他離當年一流打者的身影越來越遠。隨著年歲漸長，貝林格的生涯巔峰期稍縱即逝，距離他取得自由球員的時點（2023年球季結束）也越來越近。如果貝林格再不振作重拾當年的火力，即便道奇再「闊」再有耐心，也不可能忍受他回不去了的貧血打擊。恐怕等不到貝林格成為自由球員那一天，這位新人王兼MVP雙料得主就將卸下道奇球衣。