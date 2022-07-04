中職／優質二壘手向來搶手 黃勇傳選秀首輪呼聲高

今年中職季中選秀下週一登場，外界評估，平鎮高中游擊手曾子祐成為第6隊台鋼雄鷹狀元郎機會不小，曾子祐在平鎮的二、游搭檔黃勇傳，二壘守備和攻擊都有不錯的水準，能否在首輪獲指名也備受關注。

棒球場上攻守兼備的「中線好手」難尋，鋒芒不像游擊手、中外野手這般耀眼，二壘手總是「曖曖內含光」，沒有受到過多矚目，實際上，中職各隊「正二壘手」選秀順位都算滿前面的。

巧合的是，樂天桃猿二壘手林立、富邦悍將二壘手王正棠、味全龍二壘手李凱威，都是該年選秀第二輪第一順位獲球團指名加盟，中信兄弟二壘手岳東華更是首輪第三順位獲指名入團，只有統一獅二壘手林靖凱(現移防游擊)是在第六輪第二順位才受青睞。

林靖凱在在2018年選秀第六輪才被選進，今年想像統一獅這樣在選秀後段撿到寶的情況應該是機會不高了。 圖／統一獅隊提供

先來看2017年選秀，手握選秀狀元籤的桃猿，首輪先讓高苑捕手砲廖健富當狀元郎，第二輪再挑出身平鎮、國體大的內野手林立，當時林立名氣不算特別響亮，身手也還沒完全發揮，桃猿在這麼前面挑他受到一些質疑。

結果，林立很爭氣，進職棒拿過打擊王、盜壘王和台灣大賽MVP，前幾年他多半守三壘、外野，今年移防二壘，守備其實只能算普通，主扛開路先鋒，以7轟、39打點暫居聯盟雙冠王，堪稱「強力核彈頭」，他的打擊太出色，多少彌補了二壘守備接、傳、移位不是太好的難題。

桃猿在2017年選秀前三輪選進廖健富、林立(圖)、成晉三位好手，很快就成為球隊未來的主力打者。 聯合報系資料照片

和林立同年選秀的岳東華出身穀保、開南大學，首輪就被中信兄弟指名，順位比林立更靠前。岳東華剛進職棒前幾年二、三、游擊和外野到處跑，扮演工具人角色，直到這兩年才比較固定守二壘，生涯打擊率0.260，另有14轟、9盜、93打點，打擊數據不如林立耀眼。

再來看2018年選秀，富邦悍將擁有狀元籤，首輪捨旅美投手李振昌，先選平鎮捕手戴培峰，第二輪錯過江坤宇，拿下台體大二壘手王正棠，業餘時期王正棠攻擊能力相當不錯，二壘守備也還可以，當時這樣選算是合理。

但若以事後諸葛的眼光來看，中信兄弟第三輪收穫江坤宇，統一獅第六輪「撿」到林靖凱，兩人後來都成為陣中攻守核心人物，林靖凱拿過二壘手金手套和最佳十人獎，今年季中才移防游擊，也有不錯表現。

最後來看2019年選秀，味全龍回歸中職首度投入選秀，首輪可選兩人，分別挑劉基鴻、徐若熙，第二輪第一順位再挑文化大學二壘手李凱威，當時筆者就認為，味全選李凱威作為球隊建軍基石，這是相當好的一步棋，他的打跑守都夠水準，選球能力出色，個性又穩定，也有U18、U23世界盃國際賽歷練，征戰一軍例行賽果然就成為龍軍不動二壘手、中線核心人物。

味全龍在2017年選秀第二輪選進李凱威，以現在的表現來看是相當明智的決定。 圖／味全龍隊提供

黃勇傳是今年選秀評價最好的二壘手，左打的他有棒子、有速度也有守備，在選秀小年，他有機會首輪獲球團指名，就看哪一隊先出手，畢竟好的二壘手有多重要？林靖凱、李凱威已做出最佳示範。

黃勇傳、曾子祐從桃園新明青少棒到平鎮青棒，已是多年二、游黃金拍檔，今年兩人選秀順位被預期能在這麼前面，首要條件當然是他們要夠強、夠好才行，其次是相對條件，如果兩人在去年這樣的選秀大年，一堆旅外好手回歸，順位恐怕會落在第二、三輪了。

最後，黃勇傳、曾子祐要感謝學長林靖凱、江坤宇、林承飛，進職棒表現相當亮眼，擦亮平鎮內野黃金招牌，還有平鎮教練團勤奮不懈地訓練選手，有了他們的努力付出，才有兩人在選秀前受到的高度關注，能否在職棒「合體」鎮守二、游大關，下週見真章。