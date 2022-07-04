日職／養樂多獨走有望90勝 最大煩惱竟是過度懸殊？

養樂多燕子隊的強勢獨走已經讓日本媒體開始討論，萬一戰績繼續拉開，是否會重演過去南海鷹隊讓觀眾失去興趣、票房下滑的歷史。

養樂多在7月2日靠著開路先鋒、外野手塩見泰隆的再見安打以2比1擊敗橫濱DeNA，正式點燃魔術數字M53。點亮數字的速度超越1965年7月6日的南海鷹隊，成為兩聯盟分制之後最快的紀錄。當年的南海鷹隊在9月26日封王完成二連霸，不過因為戰力太強反而造成觀眾進場意願降低。今年的養樂多隊不惶多讓，勝率0.680、勝場超過敗場的「儲金」27場（51勝24敗1和），與第二的巨人隊已經高達13.5場勝差。巨人已經超過過去最大逆轉的13場勝差極限（2008年），封王之路愈來愈絕望。

塩見泰隆今年打擊率超過3成，並以20盜暫居盜壘王，成功扮演養樂多開路先鋒的角色，是村上宗隆之外另外一把攻擊利器。 擷圖自養樂多球團官方推特

養樂多今年主場平均觀眾19,891人，排名兩聯盟第8，是中央聯盟墊底。兩聯盟的票房金牌是戰績低迷的阪神虎隊，平均人數高達36,443人。不過1965年南海鷹隊曾締造球季17連勝，在點亮魔術數字M62當日戰績是49勝9敗、「儲金」40場、勝率高到嚇人的0.845，與第二的東映有21場勝差，獨走的狀況遠勝今年的養樂多。

南海鷹隊在魔術數字出現之前只有2次連敗，養樂多則是自從5月10日、11日連敗給中日龍隊之後就沒有連敗過。

當然，接下來大家會討論的會是百勝軍團。不過恐怕這沒有這麼簡單，1965年的南海鷹隊進入後半段之後失速，最後「只有」88勝49敗3和、勝率0.642，等於魔術數字之後戰績是39勝40敗，最終日本總冠軍賽也以1勝4敗輸給巨人隊。日本職棒史上從未出現百勝軍團，1955年南海鷹隊的99勝是史上最多勝。

南海、養樂多這兩支球隊也有不少淵源。南海鷹隊當時的第一強打野村克也，是養樂多後來開創黃金時期的名監督，而現今養樂多監督高津臣吾則是野村克也的得意門生，也是師承「野村流」的第一高徒。

1965年野村克也以0.320打擊率、42支全壘打、110分打點成為日本職棒史上第二個三冠王，同時也是戰後第一人，加上全壘打王五連霸、打點王四連霸，打遍無敵手。而今年的養樂多，村上宗隆在山田哲人狀況不穩定、桑塔納（Domingo Santana）受傷的情況下支撐整個打線，29支全壘打、78分打點遙遙領先居次的岡本和真20支全壘打、60分打點，0.312打擊率居第五，與打擊第一名佐野惠太的0.319差距有限，很有可能與野村克也相互輝映，同樣以三冠王之姿帶領最強軍團。

前中日龍監督落合博滿說：「各隊如果不拿王牌去對養樂多，例行賽可能就這樣結束了！」但事實上交流戰之後，包括大瀬良大地、森下暢仁、九里亞蓮、菅野智之、戸郷翔征、今永昇太等各隊強投都伺候過，還是抵擋不了養樂多。

高津臣吾去年帶領前一年墊底的燕子軍拿下中央聯盟優勝，不過最終拿到73勝，與第二的阪神之間0勝差，只以0.005的勝率差勝出，短短一年間則已經是完全獨走，勝率將近7成，與第二名球隊超過13場勝差。而且除了養樂多之外，央聯沒有任何球隊有儲金，只有巨人隊的勝率剛好達到5成。加上過去中央聯盟總是被太平洋聯盟壓著打的劣勢，養樂多也完全顛覆，交流賽打出14勝4敗的超強戰績，對上洋聯所有球隊都取得對戰優勢，更是從洋聯第一的軟銀手中取得3戰全勝，這都是養樂多隊成績貨真價實的地方。即使他們最後無法追上1955年南海鷹隊的99勝史上最多勝，2009年巨人、2016年廣島都差一步就可以達成的單季90勝（最終89勝），將是可以追求的目標！