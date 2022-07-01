哈登以退為進充滿智慧 但恐怕最後是白忙一場

費城76人後衛哈登決定拒絕執行最後一年4740萬美元合約，成為完全自由球員，76人也準備跟哈登完成一分複數年合約，起薪大約在3700萬美元。33歲哈登預估會跟76人重新簽訂一分四年1.2億美元到1.5億美元之間合約。

哈登「以退為進」的智慧成全76人可以在自由球員市場搶人，同時團隊薪資還能控制在1.57億美元以下。在哈登跳出合約+重新續約後，76人可以擁有一個1050萬美元中產特例和410萬美元半年特例進行人員補強。

目前76人可能會用三年3000萬美元簽前鋒塔克(上季在熱火)，為中鋒安比德、哈登添加一名強悍防守尖兵和對抗意志，注入針對性防守和協防能力。76人還希望能在球員市場撿到火箭射手葛登，添加板凳火力和外線得分。

傳聞76人的補強目標是防守大將塔克(左)與射手葛登(右)，他們都是過去哈登在火箭時的老隊友，若能順利簽下對76人來說將是如虎添翼。 歐新社資料照片

很難想像哈登會在33歲這一年選擇降薪、重新續約、成全團隊，幫助76人薪資解套，同時為安比德重建一支更有爭冠實力球隊。

哈登上季場均22分、7.7籃板、10.3助攻，仍是一名能得分、擅於創造空間和助攻全能後衛，關鍵球同樣犀利。但季後賽哈登表現失常，上季季後賽場均18.6分、5.7籃板、8.6助攻，投籃命中率和進攻效率都下滑一個檔次，76人止步東區第二輪。

76人薪資控制、人員補強、角色定位布局都做得相當出色，三巨頭安比德、哈登、哈里斯功能角色作用互補，最重要副手後衛麥克西逐漸成長為球星，獨當一面，四名核心主力建構完美棟樑。

安比德(右)有哈登(左)相助，當然是比跟西蒙斯合作時要好太多，但目前各強權戰力爆表，76人急需防守好手。 美聯社

如果再加上防守一流、球風強硬、打死不退防守悍將塔克，76人在防守、精神面、求勝意志上還會再拉升一個檔次，新賽季76人面對熱火、公鹿、塞爾蒂克將更有對抗性和競爭力。

從團隊、個人、爭冠各種角度去看，哈登決定降薪、重簽合約，給了76人最大操作空間和補強，新賽季東區將四分天下，塞爾蒂克、熱火、公鹿、塞爾蒂克爭冠強度和戰力非常接近。但76人最大病因已經不在人員配置和才華、天賦，76人眼前最弱的部分是教練瑞佛斯。

從快艇到76人，瑞佛斯從來不擅於挖掘板凳潛能，用不好角色球員，缺少經常天外飛來一筆神奇用人。瑞佛斯只擅長使用主力，靠核心球星打天下，一旦球星失常，他的球隊就失去競爭力和韌性。上季76人有幾名關鍵角色球員，功能性很強，但瑞佛斯都用得不好，甚至完全不用。

76人總教練瑞佛斯帶兵能力讓人質疑，就算讓他拿到一手好牌，恐怕也打不出好成績。 歐新社資料照片

1、196公分後衛米爾頓：米爾頓是水準以上3D，有身高、有打爛仗能力、有神來一筆靈性。但今年季後賽米爾頓每場只出賽13分鐘，形同二線替補。

2、198公分前鋒尼恩：尼恩是出色奇兵，有不錯三分外線、可以拉開空間，能扛三個位置對手，尼恩不是什麼大將，但他的防守、三分、拉開空間和積極協防能力，都沒有被教練開發出來。

3、196公分防守專家塞布爾：塞布爾是進階數據分析出來防守專家，得分不行，外線不靈，但防守、針對性、一對一防守都很有實力。可惜季後賽每場只出賽15分鐘，幾乎沒有得到教練重用。

4、201公分前鋒柯爾克瑪茲：今年季後賽只打9場，場均出賽不到7分鐘，根本只打垃圾時間，消化比賽。柯爾克瑪茲有外線、可以打小前鋒兼得分後衛，有身高、對位優勢，也不佔球權，但根本不在瑞佛斯輪換名單。

76人一些替補球員實力不錯，其實很值得栽培，但瑞佛斯在季後賽寧可操爆哈登等主將，也不敢有靈活一點的調度。 歐新社資料照片

哈登為76人做出犧牲，76人得到人員和防守、意志補強，76核心陣容、防守、對抗精神更加強悍，安比德是NBA低位、禁區攻防最有統治力長人，76人有機會成為一支更強大爭冠球隊。

但決定76人成敗和爭冠競爭力，最關鍵還是在瑞佛斯執教能力和用人、應變，如果瑞佛斯執教方式還是只靠核心主力贏球，哈登成全團隊的犧牲還是會白忙一場。