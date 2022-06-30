NBA／近三年總冠軍賽22號大PK 勇士維金斯最有戲

過去三年的NBA總冠軍賽，主力球員當中都有身穿22號的球星人物。從2020年的熱火巴特勒（Jimmy Butler）、2021年的公鹿米道頓（Khris Middleton）和太陽的艾頓（Deandre Ayton），再到今年的勇士維金斯（Andrew Wiggins），這四人的球風迥異，生涯歷程也完全不同，但彼此之間仍有些類似之處，甚至有著命運的交錯。

誰的選秀順位最低？

四人當中，維金斯和艾頓都是當年選秀會上的狀元。相比首輪30順位的巴特勒，或是次輪入選的米道頓，維金斯和艾頓是一出道就備受矚目的天之驕子。正因為選秀順位的差距，所以他們當年受到的期待程度完全不同，這也給了這四人完全不一樣的生涯出發點。

維金斯(左)和艾頓(右)都是選秀狀元出身，一進NBA就是各方關注的天之驕子。 歐新社資料照片

四人的出道過程，要屬維金斯最有戲劇性。因為他曾被評為全美第一高中生，號稱將是下一個詹姆斯（LeBron James），選秀話題營造的走向就是維金斯要來接班，拾起詹姆斯在騎士留下的火炬。然而，維金斯入隊之後不到一個月，詹姆斯就宣佈要回到克利夫蘭，一下子他從接班人變成爭冠副手，只是騎士四狀元連星當中最菜的新人。不料又過了一個月，維金斯一場例行賽都還沒打，就被拿去和灰狼交易勒夫（Kevin Love）。

換句話說，維金斯在菜鳥球季開打之前，就從王牌接班人的位置掉價成了交易籌碼。後來他打完第一年就拿下新人王，才重新拉高了眾人對他的期待。這樣戲劇化的菜鳥年經歷，是其他三人所沒有的。

說到菜鳥球季的轉折，唯一能和維金斯稍稍相比的是米道頓。他在公鹿一待就是九年，可能很多人都忘了當初是活塞選他入隊。米道頓打完菜鳥球季就被打包去和公鹿交易，就此給了密爾瓦基未來的奪冠基石。米道頓的菜鳥年雖然也很坎坷，只替補打了27場比賽就被送走，但他只是個次輪新秀，所以沒有像維金斯那樣被釘在鎂光燈下被放大檢視。

誰的生涯轉折最多？

巴特勒是四人當中成名最早，年紀最大，也是轉隊次數最多的一個。而他也是四人當中唯一曾經換過背號的人。在公牛穿21號成名，但他轉到灰狼時，因為賈奈特（Kevin Garnett）和維金斯而連跳了兩個號碼變成23號。到了熱火之後，巴特勒為了彰顯前隊友吉布森（Taj Gibson）給他的正面影響，而決定穿上吉布森的22號。

巴特勒光是球衣背號就換了三個，而他每轉隊一次就上演一次茶壺風暴，算得上是話題十足。其他三人之中，大概只有維金斯這樣大起大落又重生的戲碼可以相提並論。

巴特勒自2011年出道自今，已換穿過4隊球衣，用過3個不同的球衣號碼。 歐新社資料照片

然而，在巴特勒「一路向南」的轉隊旅程之中，沒有人質疑過他的個人能力和表現。反觀維金斯明明生涯數據穩定，卻被認定為打球態度不積極，沒有完全兌現個人的出色天賦。一直要到勇士奪冠之後，才算是撕掉這個糾纏他多年的負面標籤，算得上是漂亮的轉折。

四人當中，目前只有艾頓一人從沒轉隊，不過這樣的情況可能很快就會改變。四人當中最年輕的艾頓接下來會有什麼樣的境遇？他的生涯轉折會不會比維金斯更劇烈？得等時間來揭曉。

誰最適用史上最強22號的奪冠模版？

論球技和名氣，這四人都算得上是當代最強的22號，其中只有米道頓和維金斯曾經拿過冠軍，兩人也都是封王主力。但若要和過去成名的22號球星相比，目前只有維金斯的首次奪冠過程最適合拿來比較。

滑翔人崔斯勒（Clyde Drexler）曾被媒體譽為史上最強的22號，他從拓荒者起家成名，打了十年卻無法為波特蘭帶來冠軍，直到95年季中轉隊去了火箭，和大學時代的老搭檔歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）重逢之後才得以登頂。

火箭那時已是衛冕軍，崔斯勒的加入讓他們那一季得以完成二連霸。原本是一方之霸，被交易到冠軍隊來輔佐陣中的老大哥再度奪冠，崔斯勒首度奪冠的模版確實和維金斯有些類似。

史上最強的22號球員，非滑翔人崔斯勒莫屬。 2007-08 Topps 球員卡

維金斯在20年季中轉到勇士，從灰狼少主降格到副手球員，雖然沒有像崔斯勒那樣立刻捧盃，但在兩年後的決賽中發揮攻守全能的靈活身手，幫助柯瑞（Stephen Curry）重新拿下冠軍，也算是重演了崔斯勒的歷史劇本。

至於在決賽敗下陣來的巴特勒和艾頓，未來會是以什麼樣的角色重返總冠軍戰？那時他們是否仍然身穿22號球衣？屬於這兩人的首冠劇本，還有很多可能性。