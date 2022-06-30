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MLB／瓦卡靠伸卡東山再起 9年前的季後賽之鬼大復活

聯合新聞網／ 蔡政益
瓦卡是紅雀在2012年選秀會第一輪第19順位選進的球員，在2013年季後賽就拿下國聯冠軍戰MVP，2015年曾投出17勝7敗、防禦率3.38的好成績。但近年狀況急速下滑，在大都會和光芒都快混不下去，但沒想到本季在紅襪竟然找回強投身手。 美聯社資料照片
瓦卡是紅雀在2012年選秀會第一輪第19順位選進的球員，在2013年季後賽就拿下國聯冠軍戰MVP，2015年曾投出17勝7敗、防禦率3.38的好成績。但近年狀況急速下滑，在大都會和光芒都快混不下去，但沒想到本季在紅襪竟然找回強投身手。 美聯社資料照片

還記得這號人物嗎？他是2013年的超級新人瓦卡(Michael Wacha)，當年他在季後賽一鳴驚人，追平名人堂前輩吉布森(Bob Gibson)季後賽連續19局無失分的隊史紀錄，並拿下國聯冠軍賽的MVP，幫助紅雀隊打進世界大賽。但瓦卡的生涯沒有風光太久，飽受傷痛所苦的他近三年更是明顯走下坡，沒想到今年轉戰紅襪隊後卻成功東山再起，而這其中最大的關鍵就是他新使用的伸卡球。

瓦卡生涯只有兩季投滿防禦率排行最低門檻的162局，表現最佳的一季是2015年，那年他投了181.1局，防禦率3.38，並入選唯一一次的明星賽。2016、17年他都表現不佳，防禦率分別為5.09與4.13，2018年則有回歸之勢，可惜又因傷只投了半季不到就整季報銷。瓦卡離開紅雀隊之後，分別在2020、2021年效力大都會與光芒隊，但都沒投出什麼名堂，球迷大概也逐漸淡忘這位當年的季後賽之鬼了。

瓦基在2013年的國聯冠軍賽對道奇先發2場都贏球，13.2局投球只被打7支安打都沒有失分。 歐新社資料照片
瓦基在2013年的國聯冠軍賽對道奇先發2場都贏球，13.2局投球只被打7支安打都沒有失分。 歐新社資料照片

今年瓦卡以1年700萬美元的合約加入紅襪隊，這價碼一點也不高，但沒想到卻成為今年球隊的最大奇兵。他今年目前主投70.1局，繳出6勝1敗、2.69防禦率、2.1bWAR值的成績，其中防禦率(投超過70局以上者)與bWAR值皆則排美聯投手第9。

其實瓦卡今年的進階數據並不搶眼，甚至連K功都下滑，三振率從去年的8.7降到6.4。但這其實是他開始投伸卡球所致，不求三振只求打者打不好出局的投球策略，反倒成為他今年成功東山再起的最大關鍵。

本季瓦卡最常使用的球路雖然還是四縫線快速球，但比率已從新人年的65%降到生涯新低的36.4%。第二常使用的是用量31.4%的變速球，這是他的生涯新高，也一直是他的拿手武器，今年他投這球路時的被打擊率只有.157，是他個人第二佳的球路。卡特球為瓦卡第三常使用的球種，但其實效率不佳，用量已從去年的24.7%降到14%。

至於瓦卡的伸卡球用量雖然只有10.5%，只是他球種中的第四多，但去年他投伸卡的比率只有3.2%，顯然今年有刻意多加運用，且效果奇佳，投伸卡時的被打擊率只有.130，也是他最成功的球種。瓦卡的伸卡球所收到的效果，從不少數據都能看出端倪。今年他的滾地球比率由去年的39.5%提升至41.2%，全壘打/飛球比由17.7%大幅下滑到9.2%，擊球仰角由13.3降到11.9，出色擊球比率(Barrel%)由10.5%降到7.1%，強擊球率(Hard-Hit%)由42.7%降到36.5%。

瓦卡本季變強的原因可不是吃了什麼南美洲神奇植物，而是他不再與打者硬拚，用較多的伸卡球讓打者擊出滾地球，三振率雖然大幅下滑，但挨轟減少，失分也急速降低。 美聯社
瓦卡本季變強的原因可不是吃了什麼南美洲神奇植物，而是他不再與打者硬拚，用較多的伸卡球讓打者擊出滾地球，三振率雖然大幅下滑，但挨轟減少，失分也急速降低。 美聯社

而瓦卡「投給他打」的策略也相當明顯，面對打者的好球帶內出棒率75.2%排全聯盟第6，總擊球率83%排第7，好球帶外擊球率72.8%排第8，好球帶內擊球率88.6%排第14，出棒率50%排第20。而他面對打者的揮空率只有8.5%，為倒數第9。

懂得看進階數據的球迷一定有發現瓦卡的帳面數據可能被高估，他的投手獨立防禦率(FIP)其實只有3.99，而防禦率減投手獨立防禦率的數值(E-F)為-1.30，是全聯盟第5低，這表示他是今年防禦率最被高估的投手第5名，接下來的數字很有可能會校正回歸。當然各界對瓦卡健康狀況的疑慮也是少不了，畢竟他有很長的傷痛史，今年也曾進入傷兵名單。

無論如何，瓦卡今年的大復活依舊激勵人心，以他目前的帳面數據絕對夠格讓他相隔7年再度入選明星賽。無論他的這條路能走多遠，至少已重現過他多年前的風采。

MLB專欄 紅襪 紅雀

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